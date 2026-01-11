search
Duminică, 11 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Președinta CAB susține că există „un scenariu matematic” de preluare a controlului asupra Justiției și cere o discuție cu Nicușor Dan

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Președinta Curții de Apel București, Liana Nicoleta Arsene, a declarat că în România ar exista un demers bine organizat de preluare a controlului asupra puterii judecătorești, pe care îl descrie drept „un scenariu matematic, foarte riguros și foarte cinic”, menit să conserve puterea politică.

Președintele Curții de Apel București, Liana Nicoleta Arsene. FOTO: Inquam Photos/Gyozo Baghiu
Președintele Curții de Apel București, Liana Nicoleta Arsene. FOTO: Inquam Photos/Gyozo Baghiu

Magistratul a afirmat că nu este vorba doar despre o percepție, ci despre un plan structurat, construit cu rigoare, care folosește mesaje și imagini menite să provoace emoții în spațiul public, dar care are ca scop real subordonarea justiției.

„Pare că se doreşte o preluare a controlului asupra puterii judecătoreşti. Şi nu doar pare, este un scenariu matematic, dar foarte cinic, prin care se încearcă o conservare a puterii, prin controlul puterii judecătoreşti”, a declarat Liana Nicoleta Arsene, într-o emisiune la Antena 3 CNN.

Aceasta a subliniat că, potrivit Constituției, statul român se bazează pe echilibrul dintre cele trei puteri – executivă, legislativă și judecătorească – iar concentrarea puterii într-o singură zonă ar duce la dezechilibru și la slăbirea statului de drept.

„Toţi aceşti piloni înseamnă împărţirea puterii şi înseamnă un echilibru. Toată puterea dusă într-o singură mână înseamnă dezechilibru, înseamnă dispariţia şi disoluţia statului de drept”, a avertizat președinta Curții de Apel București.

În opinia sa, puterea executivă ar fi ajuns să domine legislativul, iar următoarea țintă ar fi justiția. Ea a mai arătat că, de fiecare dată când se schimbă puterea politică, apar grupuri restrânse de magistrați care se prezintă la președintele în funcție, solicitând reforme în numele sistemului, dar care ar urmări, în realitate, validarea unor eșecuri și frustrări personale.

„În acest sens, constatăm că de fiecare dată când se schimbă puterea politică în România, există un grup restrâns şi nereprezentativ pentru judecători sau pentru procurori, un grup restrâns de judecători şi de procurori care merg şi acum la preşedintele Dan, aşa cum au mers şi la preşedintele Băsescu, cum au mers şi la preşedintele Iohannis şi în afirmând nevoia de schimbare şi de îmbunătăţirea sistemului de justiţie, practic solicită schimbări care să valideze eşecuri personale, prejudecăţi, care să acopere acele paliere ale personalităţii profesionale care nu sunt dezvoltate”, a mai spus ea.

Președinta Curții de Apel București cere o întâlnire cu președintele Nicușor Dan

În aceeași emisiune, președintele Curții de Apel București, judecătorul Liana Nicoleta Arsenie, a declarat că a solicitat o întrevedere cu șeful statului, Nicușor Dan, atât verbal, cât și în scris, însă până în prezent nu a primit un răspuns, cel mai probabil din cauza agendei încărcate a șefului statului.

Citește și: Explicații de la Curtea de Apel București despre dosarele care au primit termene foarte scurte în perioada sărbătorilor

„Am cerut o discuţie cu preşedintele ţării, am făcut şi o solicitare scrisă, probabil că agenda domniei sale este încărcată. Urmează, mă gândesc, să fiu şi eu primită”, a afirmat Liana Nicoleta Arsenie.

Întrebată ce mesaj i-ar transmite președintelui, magistratul a spus că l-ar ruga să conștientizeze efectele declarațiilor privind presupusa conducere a justiției prin teroare, presiune sau persecuție.

„L-aş ruga pe domnul preşedinte ca, atunci când susţine că sistemul de justiţie este condus prin teroare, când sistemul de justiţie este condus prin presiune, este condus prin persecuţie, să se gândească că răul care se face nu este la adresa acelor magistraţi, ci este răul care vizează sistemul de justiţie în ansamblu său. Este un rău care şubrezeşte, care erodează statul de drept”, a subliniat președinta Curții de Apel București.

Potrivit acesteia, pierderea încrederii cetățenilor în independența și obiectivitatea actului de justiție ar avea consecințe grave asupra fundamentelor statului.

„Dacă cetăţenii nu mai au încredere că hotărârea judecătorească este rezultatul legii şi al aplicării legii şi al independenţei şi obiectivităţii judecătorului, atunci statul de drept este în pericol”, a spus Arsenie.

Ea a concluzionat că adevărata amenințare nu vine dintr-o justiție puternică și independentă, ci din politizarea acesteia.

Sunt 22 de cauze în care a intervenit prescripţia, dar nu din culpa CAB

Președintele Curții de Apel București a explicat că prescripția a intervenit în 22 de cauze, dar nu din culpa instanței, ci din cauze externe, când statul nu a acționat în termenul legal pentru sancționarea inculpaților. Ea a subliniat că judecătorii nu pot preveni prescripția dacă dosarele stau ani de zile la Parchet și nu trebuie să „salveze dosarele procurorilor”. Arsenie a mai precizat că judecătorul și procurorul nu formează o echipă mixtă și că justiția este înfăptuită doar de judecători, fără ca procurorii să participe la deliberări sau să influențeze soluțiile, așa cum ar sugera unele afirmații din spațiul public.

Este o retorică manipulatoare (..) scapă inculpaţii, scapă infractorii la Curtea de Apel Bucureşti, se întâmplă nereguli, în acest scop. Aşa cum a arătat şi raportul pe care l-am dat publicităţii, este un număr de 22 de cauze în care a intervenit prescripţia, dar nu din culpa Curţii de Apel Bucureşti. Prescripţia este o instituţie care poate să surviă în momentul în care statul, prin organele sale, nu a intervenit, într-un termen dat, prevăzut de lege, în vederea sancţionării inculpaţilor”, a spus preşedintele Curţii de Apel Bucureşti.

Judecătoarea a mai spus că este „foarte grav” faptul că în România se ajunge să se ceară public impunerea unor soluții judecătorilor. Ea acuză anumite voci din rândul procurorilor că încearcă să controleze justiția și să influențeze deciziile instanțelor.

Arsenie a criticat și modul în care DNA se raportează la soluțiile din dosare, spunând că acest tip de presiune riscă să readucă sistemul în perioada în care aproape 1.900 de judecători au fost supravegheați și au avut dosare penale deschise împotriva lor. 

Întrebată cine ar sta în spatele acestei tendințe de control, Arsenie a afirmat că este vorba despre „decidentul politic”, interesat să obțină capital politic și să își consolideze puterea. În opinia ei, folosirea legii ca instrument împotriva adversarilor politici riscă să revină în prim-plan dacă presiunile asupra judecătorilor continuă.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum vrea Putin să profite de dezghețarea Arcticii: nevoia de parteneri și norul negru care planează asupra planurilor Kremlinului
digi24.ro
image
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct. Vești de la spital despre celebra artistă
stirileprotv.ro
image
Viorica Dăncilă dă de pământ cu Bolojan: „Nu e normal ca oamenii să plătească dezmățul bugetar”
gandul.ro
image
De ce e periculos să aprindem aragazul ca să ne încălzim? Riscurile intoxicării cu monoxid de carbon
mediafax.ro
image
LIVE / Inter – Napoli 0-0, LIVE VIDEO în Serie A – etapa 20. Cristi Chivu contra Antonio Conte, pentru titlu. Partida a început!
fanatik.ro
image
Cum justifică Guvernul majorarea impozitelor pe proprietate: „Se impunea”. Mize de miliarde și presiunea PNRR. Ce ne așteaptă de la 1 ianuarie 2027
libertatea.ro
image
Washington Post: Vaticanul a negociat cu SUA pentru a-i oferi lui Nicolas Maduro o cale să fugă în Rusia înainte de capturarea sa
digi24.ro
image
„Noi suntem în Evul Mediu, iar voi vreți investiții în fotbal?”. Răspunsul oficial al TVR la oferta Antenei 1
gsp.ro
image
În plin scandal, David Beckham n-a mai răbdat și a decis să acționeze! Ce a urmat l-a lăsat fără cuvinte
digisport.ro
image
Patronul clubului în care au murit 40 de tineri spune că a găsit o ușă închisă, în spatele căreia au fost descoperite cadavre
stiripesurse.ro
image
Cerul a devenit roz aprins în timpul furtunii de zăpadă de joi seară, în Birmingham
antena3.ro
image
Doi români din Spania, de 13 şi 20 de ani, au sărit în gol de la etajul 9 după ce familiile s-au opus relației
observatornews.ro
image
Sofia Vicoveanca a suferit un INFARCT! Artista, internată la Spitalului Clinic Județean de Urgență 'Sf. Ioan cel Nou' Suceava
cancan.ro
image
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
prosport.ro
image
Espresso sau expresso? Care este forma corectă: greşeala se face şi în cafenele
playtech.ro
image
Dinamo, aproape să dea lovitura! Spaniolii au făcut anunțul: „câinii” vor să aducă fostul coleg al lui Lamine Yamal
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
După divorțul cu scandal de fostul pilot de Formula 1, Cora Schumacher s-a afișat în premieră cu noul partener
digisport.ro
image
De ce următoarele ore în Iran sunt critice și de ce tăcerea nu mai este o opțiune
stiripesurse.ro
image
Când se opresc ninsorile în România! Directorul ANM a anunțat cum va fi vremea, începând de luni, 12 ianuarie
kanald.ro
image
Gigantul american care a vizat România și gazul din Marea Neagră îi spune lui Trump că...
playtech.ro
image
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
wowbiz.ro
image
Accident aviatic înfiorător! La bord se aflau 6 persoane, nu există supraviețuitori! Printre victime se află și un cântăreț cunoscut!
romaniatv.net
image
Mercur în Capricorn. Cele trei zodii care vor lua o decizie dificilă în această săptămână
mediaflux.ro
image
Cine a câștigat prima cursă directă dintre Gabi Tamaș și Adi Petre la Survivor 2026
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Horoscop luni, 12 ianuarie. Pierderi pentru Tauri, șanse de avansare pentru Fecioare
click.ro
image
Bijuteria regală, veche de 1.100 de ani, care are gravat mesajul: „Alfred a poruncit să fiu făcută”
click.ro
image
Mesajul Universului pentru 2026. Ce lecție ai de învățat în acest an, în funcție de zodie
click.ro
Prințesa Sofia a Suediei și Prințul Carl Philip al Suediei în 2023 GettyImages 1682942380 jpg
După scandalul sexual, soția Prințului Carl Philip a dispărut subit. Coroana suedeză vrea să o apere cu orice preț
okmagazine.ro
front view young modern woman colorful coat orange t shirt with black earphones sunglasses posing jpg
8 obiceiuri de zi cu zi din anii ’80 care ți-ar face viața mai ușoară și azi
clickpentrufemei.ro
Rămășițele mumificate ale șmanei UsSergue1 (© Patrice Gérard / CNRS)
Secretul ultimei șamane din Siberia, descoperit de un studiu ADN
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum a fost distrusă una dintre cele mai mari fabrici de lactate din România. A fost un simbol al industriei alimentare românești
image
Horoscop luni, 12 ianuarie. Pierderi pentru Tauri, șanse de avansare pentru Fecioare

OK! Magazine

image
Angelina Jolie, cicatrici care spun o poveste: „Am ales să fac asta pentru că mi-am pierdut mama și bunica foarte devreme"

Click! Pentru femei

image
Portalul 1111. De ce portalul din 11 ianuarie 2026 e mai puternic decât orice rezoluție de Anul Nou

Click! Sănătate

image
Aşa îţi măsori corect tensiunea acasă!