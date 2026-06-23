Video Moment fără precedent la Cotroceni: delegația AUR a fost ridicată de la masa consultărilor înainte de sosirea lui Nicușor Dan

Membrii delegației AUR care au participat la consultările de marți, 23 iunie, de la Palatul Cotroceni au fost surprinși încălcând protocolul oficial, după ce s-au așezat la masa discuțiilor înainte ca președintele Nicușor Dan să intre în sală.

În imaginile surprinse de televiziuni, Delia Dinu, șefa protocolului Administrației Prezidențiale, poate fi observată cum i-a ridicat de la masa negocierilor pe membrii delegației AUR, întrucât președintele nu sosise în sală.

Conform programului publicat de Administrația Prezidențială, consultările cu AUR au avut loc la ora 13:30.

Liderul AUR, George Simion, a venit la Cotroceni însoțit de prim-vicepreședintele Petrișor Peiu, europarlamentarul Gheorghe Piperea și alți doi lideri din conducerea partidului.

După consultări, Simion a spus că AUR trebuie inclus în soluția de guvernare, având în vedere că este al doilea partid din Parlament. Liderul AUR îl acuză pe președintele Nicușor Dan că a ignorat voința alegătorilor în procesul de desemnare a premierului și avertizează că, dacă va continua pe aceeași linie, s-ar putea ajunge la suspendarea sa.

„Voința personală a lui Nicușor Dan nu poate trece peste voința poporului și daca va continua să încalce voința poporului soluția logică este să se ajungă la suspendarea lui Nicușor Dan.

Ilie Bolojan și Nicușor Dan să se hotărască dacă se împacă pentru că românii suportă costul acestei telenovele politice. Ei sunt responsabilii, vinovații, să facă un pas în spate și lase să celelalte forțe să se desfășoare. AUR nu este un partid anti-occidental” , a transmis George Simion.

Consultările organizate de Nicușor Dan au loc după ce, luni seară, Guvernul format de Adrian Veștea nu a reușit să obțină în Parlament cele 233 de voturi necesare învestirii. Așadar, 189 de parlamentari au votat „Pentru”, și 23 au votat „Contra”. Rezultatul a fost anunțat într-o atmosferă de tensiune extremă, după o răsturnare de situație de ultim moment.

Liderul AUR, George Simion, a anunțat că parlamentarii formațiunii nu vor susține noul Executiv și a organizat un boicot, părăsind împreună cu aceștia plenul reunit înainte de finalizarea votului. Simion a descris sala drept „sinonimă cu trădarea”.