Nici UDMR nu vrea să voteze guvernul. Hunor așteaptă retragerea lui Tomac SURSE

Liderii UDMR au avut mai multe discuții în partid în care au ajuns la concluzia că Guvernul Tomac nu are nicio șansă să treacă de votul Parlamentului, susțin surse politice pentru Adevărul.

Formațiunea maghiară aștepta votul din interiorul USR: dacă USR ar fi decis să voteze guvernul, și UDMR s-ar fi aliat cu Tomac. Însă USR a respins guvernul Tomac cu un vot intern de peste 90%. În aceste condiții, singurul partid care a rămas lângă premierul desemnat e PSD.

Oficial, UDMR va anunța luni dacă votează sau nu guvernul, după ce Eugen Tomac va trimite în Parlament lista de miniștri și programul de guvernare. Neoficial, liderul UDMR Kelemen Hunor așteaptă ca Eugen Tomac să se retragă din cursă, în condițiile în care șansele de a strânge o majoritate sunt foarte mici, susțin sursele citate.

Comitetul Politic al Uniunii Salvați România (USR) a decis vineri, 12 iunie, într-o ședință online, să nu susțină învestirea Guvernului condus de Eugen Tomac.

„Concluzia noastră este că un guvern tehnocrat ar fi nefuncțional dintr-un motiv simplu: faptul că nimeni nu răspunde cu adevărat pentru decizii nu va pune capăt crizei, ci va adânci doar haosul”, a explicat președintele Dominic Fritz, după ședință.

Decizia a venit la o zi după ce conducerea Partidului Național Liberal s-a reunit într-o ședință a Biroului Politic Național, pentru a decide dacă va sprijini sau nu Guvernul propus de Eugen Tomac. Decizia a fost una unanimă: PNL nu va susține învestirea Executivului propus de premierul desemnat.

„Un guvern fără susținere politică nu poate spera decât la supraviețuire. Un guvern fără o susținere politică și parlamentară este mai slab decât un guvern minoritar. În condițiile în care un astfel de guvern va veni cu o măsură, cum sunt multe dintre cele pe care orice guvern care vine va trebui să le pună în practică, ca urmare a deficitelor, angajamentelor pe care le are România și a situației noastre economice, care va fi dificil de asumat, acest guvern va rămâne singur pentru că nimeni nu îl va susține”, a spus Ilie Bolojan după ședința BPN.

Guvernul propus de Eugen Tomac pare să aibă șanse tot mai mici de a obţine sprijinul necesar, după declarațiile principalilor lideri politici. Deocamdată, formațiunile politice au trasat linii roşii clare, însă evită să spună ce formulă de guvernare ar susţine în continuare. Lista dificultăților se extinde, tot mai multe dintre persoanele vehiculate pentru funcţii ministeriale anunțând că refuză nominalizarea.