„Black hole star”, descoperirea care poate rescrie astronomia. Telescopul James Webb a identificat un obiect care are caracteristicile unei stele și energia unei găuri negre

O echipă internațională de cercetători a identificat un nou tip de obiect astronomic, denumit „black hole star” (stea-gaură neagră), după analiza unor observații realizate cu Telescopul spațial James Webb (JWST).

Descoperirea, publicată în revista Nature, ar putea oferi indicii importante cu privire la formarea găurilor negre supermasive din Universul timpuriu, potrivit The Guardian.

Un obiect misterios din primele sute de milioane de ani ale Universului

Cercetătorii au analizat obiectul cosmic neobișnuit, identificat într-o regiune a constelației Cetus (Balena). Potrivit observațiilor, MoM-BH*-1, cum a fost denumit, exista deja la aproximativ 660 de milioane de ani după Big Bang.

Obiectul astronomic apare ca un punct extrem de luminos și intens roșu, fiind considerat cel mai roșu obiect descoperit până acum în imaginile arhivate ale telescopului James Webb.

„Am descoperit un nou tip de obiect astrofizic, o stea-gaură neagră”, a declarat Rohan Naidu, cercetător la Universitatea din Hawaii și autor principal al studiului, citat de The Guardian.

Are caracteristicile unei stea și energia unei găuri negre

Obiectul pare la prima vedere o stea gigantică, însă cantitatea de energie pe care o emite depășește cu mult ceea ce poate produce o stea obișnuită prin fuziune nucleară, potrivit cercetătorilor,

„Strălucește cu energia asociată în mod obișnuit găurilor negre, dar prezintă în același timp caracteristici clasice ale stelelor”, a explicat Rohan Naidu.

Simulările computerizate realizate de cercetătoriindică faptul că MoM-BH*-1 nu este o stea în sensul tradițional, ci o gaură neagră înconjurată de o cantitate uriașă de gaz dens, care o face să radieze asemenea unui obiect stelar.

Dimensiuni comparabile cu întregul Sistem Solar

Conform modelului propus de cercetători, „black hole star” are dimensiuni comparabile cu cele ale întregului Sistem Solar. Învelișul său de gaz dens produce lumina roșie intensă observată de Telescopul spațial James Webb.

Oamenii de știință cred că obiecte similare ar putea explica natura misterioaselor „Little Red Dots” („mici puncte roșii”), observate în număr mare în imaginile de mare profunzime realizate de JWST.

Posibile „semințe” ale găurilor negre supermasive

Potrivit autorilor studiului, aceste obiecte astronomice ar putea reprezenta o etapă timpurie în formarea găurilor negre supermasive, precum cea aflată în centrul galaxiei Calea Lactee.

„De decenii presupunem că în Universul timpuriu se întâmpla ceva spectaculos. Stelele-găuri negre ar putea fi acel lucru spectaculos. Ele ar putea reprezenta faza inițială din evoluția aproape fiecărei găuri negre supermasive”, a declarat Naidu.

Găurile negre supermasive sunt prezente în centrul majorității galaxiilor și sunt considerate esențiale pentru evoluția acestora, ele influențând procese precum formarea stelelor și dezvoltarea sistemelor planetare.