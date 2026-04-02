Reducerea accizei la motorină, scoasă de pe ordinea de zi a ședinței de guvern. Ce proiecte vor fi adoptate de Executiv

Guvernul va aproba în şedinţa de joi, prin hotărâre, Strategia Naţională a rezervelor de stat pentru perioada 2026-2030. Proiectul privind reducerea accizei la motorină a fost scos de pe ordinea de zi.

Guvernul s-a reunit joi, în ședință, pentru adoptarea unor proiecte de interes. Cel mai important dintre ele, privind reducerea accizei la motorină, nu va fi luat în discuție, fiind scos de pe ordinea de zi după ce nu s-a ajuns la o soluție după discuțiile cu specialiștii. Inițial s-a discutat despre reducerea accizei cu 15%, dar Executivul ia în calcul să subvenționeze cu 50 de bani litrul de motorină la pompă.

Executivul va aproba şi un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea unor acte normative din domeniul asistenţei sociale şi stabilirea unor măsuri de protecţie socială pentru pensionari.

Va fi aprobat şi un proiect de lege pentru modificarea şi completarea OUG nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiţii alternative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Printr-o hotărâre, Guvernul va aproba domeniile şi programelor de studii universitare de master acreditate şi a numărului maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2026 - 2027.

Un alt proiect de hotărâre vizează actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/m2) practicat pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ teritoriale, precum şi pentru locuinţele de serviciu, locuinţele de intervenţie şi căminele pentru salariaţi ai societăţilor reglementate de Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, companiilor şi societăţilor naţionale şi ai regiilor autonome şi pentru curţile şi grădinile aferente suprafeţelor locative.

Tot prin hotărâre, Executivul va modifica HG nr. 237/2022 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Vamale Române şi pentru modificarea punctului 1 de la litera C din cadrul anexei nr. 1 la HG nr. 791 /2009 privind condiţiile pentru certificarea aeroporturilor civile internaţionale sau deschise traficului aerian internaţional.

Executivul va aproba şi un memorandum având ca temă un Acord de principiu privind contractarea unei asistenţe financiare rambursabile de la Banca Europeană de Investiţii (BEI) pentru creşterea eficienţei infrastructurii de îmbunătăţiri funciare.

Un alt memorandum vizează adoptarea de măsuri urgente pentru asigurarea continuităţii activităţilor etapei de conservare la obiectivele miniere uranifere.

Prin alt memorandum va fi aprobată prelungirea, pentru o nouă perioadă de 6 luni, în intervalul 15 aprilie 2026 -15 octombrie 2026 a valabilităţii Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind controlul coordonat pe teritoriul României în punctul de trecere a frontierei de stat Albiţa (România) - Leuşeni (Republica Moldova) rutier, pe sensul de intrare în România, semnat la 9 februarie 2023 la Albiţa.

În cadrul şedinţei vor fi prezentate şi o serie de informări privind problemele întâmpinate în privinţa implementării angajamentelor din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) de către ministerele de linie.