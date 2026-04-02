Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Reducerea accizei la motorină, scoasă de pe ordinea de zi a ședinței de guvern. Ce proiecte vor fi adoptate de Executiv

Guvernul va aproba în şedinţa de joi, prin hotărâre, Strategia Naţională a rezervelor de stat pentru perioada 2026-2030. Proiectul privind reducerea accizei la motorină a fost scos de pe ordinea de zi.

Ședință de Guvern FOTO: gov.ro
Guvernul s-a reunit joi, în ședință, pentru adoptarea unor proiecte de interes. Cel mai important dintre ele, privind reducerea accizei la motorină, nu va fi luat în discuție, fiind scos de pe ordinea de zi după ce nu s-a ajuns la o soluție după discuțiile cu specialiștii. Inițial s-a discutat despre reducerea accizei cu 15%, dar Executivul ia în calcul să subvenționeze cu 50 de bani litrul de motorină la pompă.

Executivul va aproba şi un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea unor acte normative din domeniul asistenţei sociale şi stabilirea unor măsuri de protecţie socială pentru pensionari.

Va fi aprobat şi un proiect de lege pentru modificarea şi completarea OUG nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiţii alternative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Printr-o hotărâre, Guvernul va aproba domeniile şi programelor de studii universitare de master acreditate şi a numărului maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2026 - 2027.

Un alt proiect de hotărâre vizează actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/m2) practicat pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ teritoriale, precum şi pentru locuinţele de serviciu, locuinţele de intervenţie şi căminele pentru salariaţi ai societăţilor reglementate de Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, companiilor şi societăţilor naţionale şi ai regiilor autonome şi pentru curţile şi grădinile aferente suprafeţelor locative.

Tot prin hotărâre, Executivul va modifica HG nr. 237/2022 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Vamale Române şi pentru modificarea punctului 1 de la litera C din cadrul anexei nr. 1 la HG nr. 791 /2009 privind condiţiile pentru certificarea aeroporturilor civile internaţionale sau deschise traficului aerian internaţional.

Executivul va aproba şi un memorandum având ca temă un Acord de principiu privind contractarea unei asistenţe financiare rambursabile de la Banca Europeană de Investiţii (BEI) pentru creşterea eficienţei infrastructurii de îmbunătăţiri funciare.

Un alt memorandum vizează adoptarea de măsuri urgente pentru asigurarea continuităţii activităţilor etapei de conservare la obiectivele miniere uranifere.

Prin alt memorandum va fi aprobată prelungirea, pentru o nouă perioadă de 6 luni, în intervalul 15 aprilie 2026 -15 octombrie 2026 a valabilităţii Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind controlul coordonat pe teritoriul României în punctul de trecere a frontierei de stat Albiţa (România) - Leuşeni (Republica Moldova) rutier, pe sensul de intrare în România, semnat la 9 februarie 2023 la Albiţa.

În cadrul şedinţei vor fi prezentate şi o serie de informări privind problemele întâmpinate în privinţa implementării angajamentelor din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) de către ministerele de linie.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au mers la sală”: Cum a apărut noua modă „zombi filler”
digi24.ro
image
SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
stirileprotv.ro
image
Produsul de lux la mare reducere în LIDL. Costă 22.99 lei, începând de astăzi
gandul.ro
image
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
mediafax.ro
image
Fotbalistul promovat de Mirel Rădoi la FCSB, criză de nervi în vestiar: a spart tot! Gigi Becali i-a pus clauză de 50 de milioane de euro!
fanatik.ro
image
Cum se trăiește gratis în ambasadele abandonate de România din Africa: MAE plătește utilități și pază pentru persoane care ocupă abuziv clădirile de zeci de ani fără să achite chirie
libertatea.ro
image
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
digi24.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
”Nu” categoric! Medicii nici n-au vrut să audă de cererea familiei lui Mircea Lucescu
digisport.ro
image
Situația devine alarmantă: aeroporturile Europei sunt în pragul unei crize de combustibil fără precedent
stiripesurse.ro
image
A cucerit elita Franței, dar România îl umilește cu „dosarul cu șină”. Povestea geniului în scaun cu rotile care vrea să fie român
antena3.ro
image
Reacția unei tinere din China, impresionată de magnoliile din Capitală: "Superbe, am văzut asta pe Instagram"
observatornews.ro
image
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
cancan.ro
image
O pensionară de 75 de ani trăiește cu 600 lei pe lună. „Nu-mi permit nici măcar o cupă de înghețată”
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
prosport.ro
image
3 lucruri pe care nu trebuie să le ții pe telefon în 2026: greșeli care îți pun datele în pericol
playtech.ro
image
Mircea Lucescu, vești înfiorătoare – e în comă la Terapie Intensivă! Eforturi disperate ale medicilor și anunț de ultimă oră făcut de Ministrul Sănătății. Update, luni, 6 aprilie
fanatik.ro
image
Un medic dezvăluie 3 obiceiuri simple din Norvegia pentru o îmbătrânire sănătoasă. "Are beneficii clare pentru inimă și creier"
ziare.com
image
Acord complet! Zinedine Zidane semnează și revine în fotbal, după 5 ani
digisport.ro
image
Brigitte Macron, despre despărțirea dificilă care se prefigurează: "O să fie o suferință sfâșietoare”
stiripesurse.ro
image
Prohodul legii salarizării. Sutele de milioane de euro care s-ar putea să nu mai vină
cotidianul.ro
image
Vortexul polar face ravagii înainte de Paşte 2026. Se întorc ninsorile!
romaniatv.net
image
800.000 de pensionari primesc bani în plus. Anunțul Casei de Pensii
mediaflux.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Declarații incendiare din vacanță! Mădălin Ionescu compară România cu Italia și spune lucrurilor pe nume
click.ro
image
O femeie de 40 de ani a fost audiată în cazul medicului anestezist ucis în București. Ar fi cunoscut-o pe victimă
click.ro
image
Oana Ioniță face dezvăluiri despre relația secretă cu Cove: „Nu m-am mai întâlnit cu el”
click.ro
David Duchovny foto profimedia 0148424348 jpg
„Mi-am pierdut virginitatea la 14 ani și de-atunci ador femeile!” Actorul dependent de sex a avut prima sa experiență erotică la 6 ani!
okmagazine.ro
Kate, William, George, Charlotte, Louis, Paște 2026, Profimedia (2) jpg
Varianta finală și unită! Kate și William au preluat ”conducerea” familiei regală la slujba de Paște
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Figura umană de pe Giulgiul din Torino, imaginea originlă (stânga) și negativ (© Dianelos Georgoudis / Wikimedia Commons)
Giulgiul din Torino conține ADN provenit de la mai multe persoane
historia.ro
