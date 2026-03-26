Guvernul modifică OUG privind industria europeană de apărare și pregătește intervenția pe piața carburanților

Guvernul României urmează să adopte joi, 26 martie, o serie de măsuri importante, printre care modificarea Ordonanței de Urgență nr. 62/2025 privind implementarea Instrumentului „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE), aprobarea unor proiecte de investiții în infrastructura rutieră și adoptarea unei ordonanțe de urgență pentru intervenția pe piața carburanților.

Potrivit notei de fundamentare a proiectului, modificarea OUG nr. 62/2025 va introduce un nou articol care reglementează cadrul instituțional pentru implementarea planului de investiții și administrarea fondurilor alocate României prin Decizia de punere în aplicare a Consiliului European. În acest sens, vor fi stabilite rolurile și atribuțiile instituțiilor implicate, precum și mecanismele de colaborare cu Comisia Europeană.

Intervenție pe piața carburanților

Tot joi, Executivul va adopta și proiectul de ordonanță de urgență privind criza carburanților. Consultările pe tema măsurilor de intervenție au avut loc miercuri, la Palatul Victoria, între prim-ministrul Ilie Bolojan, ministrul Energiei Bogdan Ivan și reprezentanți ai patronatelor.

Potrivit premierului, ordonanța va permite intervenția guvernului pe piața carburanților și va asigura securitatea aprovizionării pentru cetățeni și economie. Măsurile vor avea la bază principiile partajării costurilor între stat, mediul privat și consumatori, adoptând soluții transparente, ușor de aplicat și cu efecte colaterale minime.

Pe agenda ședinței se află și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru drumul expres Suceava – Siret, investiție estimată la 7,42 miliarde de lei, precum și reaprobatrea indicatorilor pentru drumul expres Petea – Satu Mare – Baia Mare, sectorul Satu Mare – Baia Mare, cu o valoare de aproape 5 miliarde de lei.

De asemenea, guvernul va aproba contribuția anuală a României la Asociația Internațională a Securității Sociale (ISSA) pentru 2026 și recunoașterea Fundației Centrul Cultural „ARTSOCIETY” ca organizație de utilitate publică.