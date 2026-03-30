Guvernul pregătește un fond de solidaritate finanțat din profiturile companiilor petroliere. Bolojan: „Unele au câștiguri excepționale. Trebuie să contribuie”

Premierul Ilie Bolojan a anunțat luni seară, la Digi24, că Executivul lucrează la înființarea unui fond de solidaritate alimentat din profiturile companiilor petroliere care activează pe piața românească. Mecanismul ar urma să fie folosit pentru a compensa parțial reducerile de taxe aplicate carburanților.

Șeful Executivului a explicat că scumpirile masive de pe piața globală a petrolului au generat profituri neobișnuit de mari pentru anumite companii integrate, care controlează întregul lanț, de la extracție până la vânzarea la pompă.

„Au niște profituri excepționale ca urmare a acestei creșteri de prețuri globale (...). Aceste câștiguri nu se datorează unor investiții importante sau unor eforturi ale companiilor, ci contextului internațional”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a subliniat că o parte din aceste profituri ar trebui redirecționate către stat, pentru a acoperi costurile măsurilor de sprijin anunțate.

„Trebuie să contribuie cu aceste profituri, astfel încât din aceste sume să compensăm parțial reducerile pe care le acordăm”, a explicat șeful Guvernului.

Taxarea supraprofiturilor, discutată în coaliție

Declarațiile lui Ilie Bolojan vin după ce, în ședința de luni a Coaliției, a fost analizată posibilitatea introducerii unei taxe suplimentare pentru companiile care obțin supraprofituri în urma creșterii prețurilor la pompă.

Surse guvernamentale au confirmat că scenariul a fost discutat „de principiu”, fără a fi stabilit un prag concret al profitului care ar urma să fie impozitat suplimentar, arată sursa citată.

Potrivit acelorași surse, propunerea ar fi venit dinspre Ministerul Finanțelor, care a argumentat că unele companii - precum OMV Petrom, ce folosește petrol extras în România, sau Socar și Rompetrol, care importă din Azerbaidjan - nu sunt afectate direct de conflictul din Iran, dar beneficiază de scumpirile internaționale.