Reacția Dianei Șoșoacă după ce nu s-a prezentat la Parchetul General: „Nu m-am sustras de la nicio anchetă”. Europarlamentara poate fi adusă cu mandat

Europarlamentara Diana Șoșoacă nu a venit marți la Parchetul General, unde fusese citată în calitate de suspect într-un dosar deschis pentru 11 infracțiuni, printre care propagandă legionară, cultul criminalilor de război și fapte cu violență. Procurorii au transmis că, în cazul absenței, ea poate fi adusă cu mandat.

Într-un comunicat de presă, lidera SOS România a explicat motivele pentru care nu s-a prezentat la audieri.

„Astăzi, 23 septembrie 2025, am fost citată la Parchetul General, în Dosarul nr. 336/76/P/2021, ca suspect. O încercare jalnică de a mă intimida și reduce la tăcere! Am transmis în scris procurorilor că nu pot fi prezentă azi la ora 12:00, deoarece mă aflu la Bruxelles, la Parlamentul European, unde reprezint România în cele mai înalte foruri politice și diplomatice. În plus, avocatul meu se află în afara țării. Dreptul meu la apărare este sfânt și nu poate fi călcat în picioare după bunul plac al unor procurori!”, a explicat Șoșoacă.

Europarlamentara acuză presiuni politice asupra sa.

„În loc să respecte Constituția și legile acestei țări, se aruncă pe piață amenințarea unui mandat de aducere, o măsură abuzivă, ilegală și scandaloasă, menită să dea bine la televizor și să justifice execuțiile publice comandate politic.”

Totodată, Șoșoacă a subliniat că nu s-a sustras de la anchete: „Nu m-am sustras niciodată de la nicio anchetă și nu o voi face vreodată. Dar nu accept și nu voi accepta ca justiția să fie transformată în bâtă politică împotriva mea și împotriva partidului pe care îl conduc, S.O.S. România!”

Aceasta le-a transmis procurorilor că nu se teme de eventuale mandate.

„Amenințările voastre nu mă sperie! Nu o să mă aduceți în cătușe, pentru că nu am furat, nu am mințit și nu am trădat România! Cei care se tem de adevăr vor să mă reducă la tăcere pentru că spun lucrurilor pe nume.”

În final, europarlamentara a avertizat că va denunța la nivel național și european ceea ce numește abuzuri.

„Nu puteți să mă opriți nici prin dosare fabricate, nici prin amenințări, nici prin hărțuire! România și Europa trebuie să afle cât de departe merge mafia politică și instituțională din țara noastră! S.O.S. România va denunța aceste abuzuri peste tot, în țară și în afara țării, iar adevărul va ieși la lumină”, a încheiat aceasta.