Diana Șoșoacă, chemată la Parchetul General într-un dosar ce vizează mai multe infracțiuni grave

Diana Șoșoacă a fost citată marți, 23 septembrie, la Parchetul General pentru a fi audiată în calitate de suspect într-un dosar ce vizează mai multe infracțiuni grave.

Potrivit citației, aceasta este acuzată de lipsire de libertate în mod ilegal (patru fapte), ultraj și promovarea, în public, a cultului persoanelor condamnate pentru genocid, crime de război sau crime împotriva umanității, precum și de promovarea ideilor, concepțiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, notează Agerpres.

În același dosar, Diana Șoșoacă este cercetată și pentru negarea, contestarea, aprobarea sau justificarea Holocaustului, fapte prevăzute de OUG nr. 31/2002. Procurorii i-au atras atenția că, în caz de neprezentare, poate fi adusă cu mandat.

Dosarul are la bază mai multe acțiuni și declarații ale europarlamentarului. La sfârșitul lunii noiembrie 2024, Diana Șoșoacă a participat la o comemorare a liderului legionar Corneliu Zelea-Codreanu la Tâncăbești (Ilfov), unde a transmis live pe rețelele sociale mesaje elogioase la adresa acestuia.

„Din acest moment, s-a terminat cu România, nu mai există stat, nu mai există nimic. Nu pot să spun decât "Trăiască Legiunea şi Căpitanul" care au fost omorâţi de aceeaşi putere jidănească care a acţionat şi acum. Ruşine tuturor!”, spunea atunci Şoşoacă.

În octombrie 2024, Parchetul General s-a autosesizat după ce Șoșoacă l-a omagiat public pe fostul lider legionar, iar în februarie 2025 Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) a depus un denunț pentru promovarea cultului lui Nicolae Ceaușescu.

Într-o intervenție din 11 februarie 2025, în plenul Parlamentului European, Șoșoacă a afirmat că „nimeni nu l-a egalat” pe Ceaușescu și le-a recomandat colegilor să își bazeze strategiile de politică externă pe modelul dictatorului comunist.