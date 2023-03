Reacția Comisiei Europene la modificarea pragului la abuzul în serviciu

Comisia Europeană urmărește situația referitoare la modificarea pragului pentru infracțiunea de abuz în serviciu, potrivit unui purtător de cuvânt al instituției. De asemenea, Comisia Europeană reamintește importanța unei lupte eficiente împotriva corupției.

„Înțelegem că textul nu este definitv și că procesul legislativ este încă în desfășurare. Totuși, monitorizăm îndeaproape situația, având în vedere angajamentele asumate de România în cadrul MCV și în special al PNRR. În general, reamintim importanța unei lupte eficiente împotriva corupției”, a transmis Comisia Europeană, potrivit unui purtător de cuvânt al instituției contactat de „Adevărul”.

Senatul a adoptat, miercuri, 29 martie, un proiect de lege pentru modificarea Codului Penal, parte din jaloanele din PNRR, una dintre prevederi fiind impunerea unui prag de 250.000 de lei pentru abuzul în serviciu.

Senatul este primul for sesizat, proiectul urmând să meargă apoi la dezbateri în Camera Deputaților. Curtea Constituțională a cerut ca în lege să fie prevăzut un prag pentru abuzul în serviciu, dar nu a indicat care să fie valoarea.

Cum a luat naștere noua OUG 13

Partidele aruncă vina apariției noului prag pentru abuzul în serviciu de la unul la altul, fiind indicat atât Kelemen Hunor (UDMR), dar și politicieni din PSD (Robert Cazanciuc) și PNL (Cătălin Predoiu), care au consimțit pentru suma de 250.000 de lei.

Politicienii din partidele Coaliției, în interiorul căreia s-a stabilit pragul de 250.000 de lei la abuzul în serviciu, trimit săgeți de la un partid la altul, dar evită să devoaleze cine au fost autorii sumei convenite în Coaliție ca prag. Iar secretul față de public e păstrat, chiar dacă tensiuni există în Coaliție, dovadă fiind inclusiv o reacție a lui Rareș Bogdan, al treilea om ca importanţă din PNL.

„Adevărul” vă prezintă filmul evenimentelor, reconstituit prin informații din culisele coaliţiei. În primul rând, sursele „Adevărul” din Coaliție indică drept principal promotor al unui prag mare pe Kelemen Hunor, vicepremier și președinte al UDMR. Kelemen ar fi ridicat problema pragului la abuzul în serviciu încă de anul trecut. Iar la ședința coaliţiei, care a avut loc duminică seară la Vila Lac, când principala problemă discutată se referea la pensiile speciale, șeful UDMR a venit cu propunerea unui prag de 100.000 de euro (adică aproximativ 500.000 lei). În urma discuțiilor, pragul s-a înjumătățit, ajungând la 250.000 de lei, existând chiar şi o dispută privind această sumă între Kelemen şi Predoiu.

Surse liberale susțin că printre cei care l-au susținut pe Kelemen a fost Robert Cazanciuc, vicepreședinte PSD al Senatului, prezent și de acord fiind și Marian Neacșu (secretar general al Guvernului). Pe de altă parte, social-democrații arată spre PNL în ceea ce privește acceptarea pragului de 250.000 de lei. Mai precis, faptul că Predoiu ar fi avansat varianta de 250.000 de lei (însă nu neapărat ca un compromis față de varianta de 500.000 de lei).

Cazanciuc a negat, într-o intervenție la Antena 3, că ar fi avut vreo implicare în discuție privind suma, dar a recunoscut că a fost la întâlnire. „Nu am fost la nicio discuție referitoare la prag. Am fost la o discuție referitoare la pensiile de serviciu și la respectarea deciziilor CCR. La discuțiile la care am fost eu nu s-a vorbit de un prag”, a precizat social-democratul.