Marți, 18 Noiembrie 2025
Adevărul
Acordul comercial cu SUA suscită controverse în Elveția. Ministrul economiei: „Nu ne-am vândut sufletul diavolului”

Publicat:

Acordul comercial încheiat vineri între Elveţia şi Statele Unite a împărţit scena politică şi economică elveţiană.

image

În urma înțelegerii, Washingtonul a redus taxele vamale pentru exporturile elveţiene de la 39% la 15%, în timp ce companiile elveţiene au promis investiţii de 200 de miliarde de dolari în SUA, inclusiv mutarea unei părţi a producţiei peste ocean, relatează CNBC.

Elveţia a desfăşurat o veritabilă ofensivă de imagine la Washington, trimiţând în noiembrie un grup de directori de top, inclusiv de la Rolex şi Richemont, cu daruri personale pentru preşedintele Donald Trump, printre care un ceas Rolex din aur şi un lingou gravat special, potrivit news.ro.

Acordul a fost salutat de mediul de afaceri ca un „restart” necesar. Criticii însă sunt de părere că acesta reprezintă o capitulare în faţa Casei Albe.

Partidul Verzilor a calificat acordul drept „tratat de capitulare”, acuzând guvernul că „se pleacă în faţa lui Donald Trump” şi avertizând că fermierii şi consumatorii elveţieni riscă să suporte costurile. Formaţiunea a denunțat inclusiv „metodele discutabile” şi „darurile din aur” folosite ca parte a lobby-ului Elveției.

„Nu ne-am vândut sufletul diavolului”, a declarat ministrul Economiei, Guy Parmelin, care a spus că este mulțumit de rezultat şi că acordul poate fi perfecţionat.

Parmelin a apărat şi apelul la liderii din mediul de afaceri pentru a câştiga bunăvoinţa Washingtonului: „Unii sunt prieteni cu Trump pentru că joacă golf cu el. Eu nu joc golf, poate că ăsta e handicapul meu, dar asta e viaţa.”

Afectat de tarifele recente impuse de SUA, mediul de afaceri a întâmpinat cu ușurare încheierea acordului. Reprezentanţii Swissmem au explicat că exporturile către SUA au scăzut între 15% şi 40% în ultimele luni, astfel că reducerea tarifelor la 15% oferă „un punct de relansare” pentru industrie.

Totuşi, acordul cu SUA este doar un cadru, neobligatoriu, iar detaliile, inclusiv posibila acceptare a cărnii tratate hormonal sau a altor produse controversate, vor fi negociate ulterior şi vor avea nevoie de votul parlamentului, sau chiar de un referendum

În legătură cu investițiile în SUA de 200 de miliarde de dolari promise de Elveția, economiştii au avertizat că impactul net pentru Elveţia ar putea fi negativ.

Chiar dacă acordul intră în vigoare, UBS estimează o creştere economică modestă, de aproximativ 1% în 2026, sub media ultimilor 15 ani, 

Relocarea planificată a unor linii de producţie farmaceutică în SUA, sector  reprezintând jumătate din exporturile Elveției către America şi care nu fusese afectat de tarifele de 39%, poate de asemenea afecta economia pe termen mediu.

Economia elveţiană s-a contractat cu 0,5% în trimestrul al treilea din 2025, potrivit datelor publicate luni, declin cauzat în special de scăderea puternică în sectorul chimic şi farmaceutic.

Europa

