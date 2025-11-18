Prințul Paul află marți dacă va fi extrădat din Franța, în dosarul retrocedării Fermei Băneasa

Paul Philip al României, cunoscut ca prințul Paul, află marți, 18 noiembrie, dacă va fi extrădat din Franța. Decizia definitivă va fi luată de Curtea de Apel din Paris.

Potrivit Antena 3 CNN, Curtea de Apel din Paris va pronunța decizia finală, după ce România a obținut rejudecarea cererii de extrădare în cazul condamnării lui în dosarul Ferma Regală Băneasa.

Ministerul Justiției se bazează pe o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene potrivit căreia statele UE trebuie să predea condamnații fugari. Dacă magistrații din Franța aprobă extrădarea, Paul Lambrino va fi adus în țară și încarcerat în câteva zile.

Prințul Paul, în vârstă de 76 de ani, a fost condamnat în dosarul retrocedării Fermei Băneasa, în decembrie 2020, de Înalta Curte de Casație și Justiție, la pedeapsa de 3 ani şi 4 luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de cumpărare de influență și complicitate la abuz în serviciu.

Acesta a fugit din România, în 2020, şi s-a stabilit la Paris, după ce a fost găsit vinovat de restituirea ilegală a unor bunuri imobiliare de lângă Bucureşti, asupra cărora autorităţile au afirmat că acesta şi-a revendicat în mod fals dreptul de proprietate.

Autointitulatul prinț al României, Paul-Philippe, a fost arestat și în Malta, în aprilie 2024, în baza unui mandat european, în timp ce participa la o conferință organizată de Cavalerii de la Malta la Valletta. Cu toate acestea, a fost eliberat ulterior, fiind respinsă cererea de extrădare.

De asemenea, în 2022, acesta a mai fost reținut în capitala Franței, dar o instanță din Paris a refuzat, de asemenea, să îl extrădeze în România.