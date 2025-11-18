Cât costă o casă pasivă în 2025 și de ce tot mai mulți români aleg o asemenea variantă de trai

Interesul pentru case pasive este din ce în ce mai mare în România, în momentul actual. Pe fondul scumpirii energiei și al nevoii constante de confort termic, ne interesează să găsim soluții sustenabile, dar în special suntem curioși de costul unei case pasive în 2025.

Pentru a descoperi factorii care influențează bugetul final, vezi mai multe detalii aici.

Investiția într-o casă pasivă este rentabilă pe termen lung sau e doar un moft de moment?

Pentru a lua serios în calcul dacă o casă pasivă se potrivește cu nevoile tale de trai, e necesar să știi ce reprezintă, mai exact, și cum funcționează aceasta.

O casă pasivă este acea locuință proiectată pentru a consuma foarte puțină energie, fără să te determine să faci compromisuri privitor la confort. Acest tip de imobil este bazat pe un concept tehnic și arhitectural care face ca pierderile de căldură să fie minime și câștigurile solare să fie maxime.

Cum se întâmplă acest lucru? Prin:

- Izolație eficientă

- Etanșeitate ridicată

- Ferestre performante

- Sistem de ventilație cu recuperare de căldură cu randament de cel puțin 75%

Cum se diferențiază o casă pasivă de o casă convențională?

- Consumul de energie este cu până la 90% mai mic

- Prin confortul garantat

- Punți termice aproape inexistente

Întrebarea de pe buzele tuturor: cât costă o casă pasivă în 2025?

Ai căutat pe internet “cost casa pasiva in 2025” și nu ai fost încântat de rezultatele obținute? Prețul pentru un asemenea proiect variază în funcție de materiale, design, suprafață și soluțiile tehnice care sunt alese.

În 2025, o astfel de casă nu poate fi estimată la un anumit preț. Asta deoarece conceptul de casă pasivă depinde de foarte mulți factori precum:

- orientarea clădirii;

- expunerea la soare;

- eventualele umbriri asupra clădirii;

- conceptul arhitectural;

- zona climatică.

Îți poți lua o piatră de pe inimă, totuși. Costurile pentru o casă pasivă includ, de regulă, și finisajele și echipamentele care oferă eficiență energetică.

Suma pe care va trebui să o rezervi pentru o astfel de locuință poate fi mai mare decât în cazul unei construcții obișnuite. Cu toate acestea, diferența se va amortiza rapid prin faptul că vei face economii la facturile de energie și vei avea parte de materiale durabile.

Și, mai important, nu va trebui să faci reparații în circa 15 ani, perioada statistică maximă în care, în România, construcțiile, să le spunem “medii”, necesită reparații. Să zicem că îți construiești casa la 35-40 ani. Oare ai chef ca la 50-55 ani să faci reparații capitale pentru că ai igrasie, ’’trage curentul’’ pe la ferestre sau pur și simplu nu iți mai permiți să plătești facturile la încălzire?

Care sunt factorii care influențează costul unei case pasive?

- Materialele de construcție. Izolațiile performante precum vata bazaltică, fibrele naturale și celuloza, dar și tâmplăriile cu Uw <0,85 W/m2K pot crește investiția pe care o faci într-o casă modernă, dar vor reduce, totodată, și pierderile termice.

- Calitatea execuției. O casă pasivă are nevoie să fie etanșată și montată cu precizie. Iar asta depinde foarte mult de experiența constructorului.

- Surse regenerabile. Dacă optezi pentru panouri fotovoltaice sau pompe de căldură, poate crește costul, dar va scade și dependența energetică.

- Sistemul de ventilație. Sistemele de ventilație cu recuperare de căldură sunt vitale pentru o bună eficiență energetică.

- Proiectul arhitectural. Felul în care este orientată fațada, dar și forma casei pot influența major performanța energetică a locuinței.

Este casa pasivă o investiție sigură în 2025?

Trebuie să știi că, deși pare costisitoare la o primă vedere, o casă pasivă promite un randament excelent pe termen lung. Costurile de întreținere a acesteia vor fi minime iar confortul termic va rămâne constant indiferent de sezon.

Dacă mai pui la socoteală și valoarea de revânzare, atunci vei realiza singur că o astfel de locuință este o promisiune atât pentru un prezent sustenabil, cât și pentru un viitor confortabil.

Companii specializate din România, cum e Litarh, oferă posibilitatea construirii unor astfel de locuințe smart și ecologice, optimizate pentru mediu, pentru climatul local, dar și adaptate perfect cu cerințele actuale referitoare la amprenta redusă de carbon și eficiența energetică.

Costul unei case pasive în 2025 schimbă felul în care vedem lucrurile. Nu mai plătim pentru ziduri și acoperiș, plătim pentru sănătate, confort și sustenabilitate!