Articol publicitar

Cât costă o casă pasivă în 2025 și de ce tot mai mulți români aleg o asemenea variantă de trai

0
0
Publicat:

Interesul pentru case pasive este din ce în ce mai mare în România, în momentul actual. Pe fondul scumpirii energiei și al nevoii constante de confort termic, ne interesează să găsim soluții sustenabile, dar în special suntem curioși de costul unei case pasive în 2025.

case jpeg

Pentru a descoperi factorii care influențează bugetul final, vezi mai multe detalii aici.

Investiția într-o casă pasivă este rentabilă pe termen lung sau e doar un moft de moment?

Pentru a lua serios în calcul dacă o casă pasivă se potrivește cu nevoile tale de trai, e necesar să știi ce reprezintă, mai exact, și cum funcționează aceasta.

O casă pasivă este acea locuință proiectată pentru a consuma foarte puțină energie, fără să te determine să faci compromisuri privitor la confort. Acest tip de imobil este bazat pe un concept tehnic și arhitectural care face ca pierderile de căldură să fie minime și câștigurile solare să fie maxime.

Cum se întâmplă acest lucru? Prin:

-        Izolație eficientă

-        Etanșeitate ridicată

-        Ferestre performante

-        Sistem de ventilație cu recuperare de căldură cu randament de cel puțin 75%

Cum se diferențiază o casă pasivă de o casă convențională?

-        Consumul de energie este cu până la 90% mai mic

-        Prin confortul garantat

-        Punți termice aproape inexistente

Întrebarea de pe buzele tuturor: cât costă o casă pasivă în 2025?

Ai căutat pe internet “cost casa pasiva in 2025” și nu ai fost încântat de rezultatele obținute? Prețul pentru un asemenea proiect variază în funcție de materiale, design, suprafață și soluțiile tehnice care sunt alese.

În 2025, o astfel de casă nu poate fi estimată la un anumit preț. Asta deoarece conceptul de casă pasivă depinde de foarte mulți factori precum:

-        orientarea clădirii;

-        expunerea la soare;

-        eventualele umbriri asupra clădirii;

-        conceptul arhitectural;

-        zona climatică.

Îți poți lua o piatră de pe inimă, totuși. Costurile pentru o casă pasivă includ, de regulă, și finisajele și echipamentele care oferă eficiență energetică.

Suma pe care va trebui să o rezervi pentru o astfel de locuință poate fi mai mare decât în cazul unei construcții obișnuite. Cu toate acestea, diferența se va amortiza rapid prin faptul că vei face economii la facturile de energie și vei avea parte de materiale durabile.

Și, mai important, nu va trebui să faci reparații în circa 15 ani, perioada statistică maximă în care, în România, construcțiile, să le spunem “medii”, necesită reparații. Să zicem că îți construiești casa la 35-40 ani. Oare ai chef ca la 50-55 ani să faci reparații capitale pentru că ai igrasie, ’’trage curentul’’ pe la ferestre sau pur și simplu nu iți mai permiți să plătești facturile la încălzire?

Care sunt factorii care influențează costul unei case pasive?

-        Materialele de construcție. Izolațiile performante precum vata bazaltică, fibrele naturale și celuloza, dar și tâmplăriile cu Uw <0,85 W/m2K pot crește investiția pe care o faci într-o casă modernă, dar vor reduce, totodată, și pierderile termice.

-        Calitatea execuției. O casă pasivă are nevoie să fie etanșată și montată cu precizie. Iar asta depinde foarte mult de experiența constructorului.

-        Surse regenerabile. Dacă optezi pentru panouri fotovoltaice sau pompe de căldură, poate crește costul, dar va scade și dependența energetică.

-        Sistemul de ventilație. Sistemele de ventilație cu recuperare de căldură sunt vitale pentru o bună eficiență energetică.

-        Proiectul arhitectural. Felul în care este orientată fațada, dar și forma casei pot influența major performanța energetică a locuinței.

Este casa pasivă o investiție sigură în 2025?

Trebuie să știi că, deși pare costisitoare la o primă vedere, o casă pasivă promite un randament excelent pe termen lung. Costurile de întreținere a acesteia vor fi minime iar confortul termic va rămâne constant indiferent de sezon.

Dacă mai pui la socoteală și valoarea de revânzare, atunci vei realiza singur că o astfel de locuință este o promisiune atât pentru un prezent sustenabil, cât și pentru un viitor confortabil.

Companii specializate din România, cum e Litarh, oferă posibilitatea construirii unor astfel de locuințe smart și ecologice, optimizate pentru mediu, pentru climatul local, dar și adaptate perfect cu cerințele actuale referitoare la amprenta redusă de carbon și eficiența energetică.

Costul unei case pasive în 2025 schimbă felul în care vedem lucrurile. Nu mai plătim pentru ziduri și acoperiș, plătim pentru sănătate, confort și sustenabilitate!

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Hotel din Istanbul evacuat după moartea turiștilor germani, posibil otrăviți. A murit și tatăl copiilor. Ancheta, foarte dificilă
digi24.ro
image
Adrian Țuțuianu, propunerea PSD pentru AEP, la audieri în Parlament înaintea votului în plen. Ședință la ora 13:00
stirileprotv.ro
image
Tabel salarii | TOP 15 – Cele mai prost-plătite meserii din România în 2025
gandul.ro
image
Cum va fi vremea până la jumătatea lunii decembrie? Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni
mediafax.ro
image
Mihai Stoica, ironii la adresa lui Mircea Lucescu după Bosnia – România 3-1: ”Dacă ar fi fost actor, juca doar în trailer”
fanatik.ro
image
Ludovic Orban, revocat din funcția de consilier al președintelui Nicușor Dan din cauza a două declarații
libertatea.ro
image
VIDEO. Un cerșetor care mergea cu bastonul s-a „vindecat” brusc într-o intersecție din Brașov și a urcat la volanul unei mașini
digi24.ro
image
„Mami, nu mai pot!”. Filmări greu de privit cu Camelia Voinea în sală, în timp ce îşi abuzează verbal fiica
gsp.ro
image
Campionul ucrainean care a fost pe front și a spus "corpul și onoarea aparțin țării și familiei", decizie de neînțeles
digisport.ro
image
Cel mai periculos tip de cafea. În cazurile grave se poate ajunge la pierderea vederii
stiripesurse.ro
image
Golirea Barajului Vidraru lasă fără apă potabilă Curtea de Argeș și încă 3 comune. De ce nu poate fi băută apa
antena3.ro
image
A supraviețuit dezastrului de la Cernobîl, dar a murit într-un atac rusesc. Cine a fost Natalia Hodemciuk
observatornews.ro
image
A murit și bărbatul internat la ATI Istanbul. Alți 2 turiști au ajuns la spital. Ce s-a descoperit la ancheta din Turcia
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
prosport.ro
image
Ce salariu are un soldat român fără Bacalaureat, cu doi ani vechime în armată. Cât câștigă lunar în 2025
playtech.ro
image
Cum află, de fapt, România cu cine joacă în play-off. Când vor fi trași la sorți tricolorii
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
I-a lăsat "mască"! Chivu ”s-a ridicat de la masă și a plecat” în timpul negocierilor pentru venirea în România
digisport.ro
image
Bolojan unește primarii PSD și PNL împotriva lui. Premierul, înfruntat în ședință de Olguța Vasilescu: „Exclus! Exclus! Exclus!”
stiripesurse.ro
image
Momentul în care Sara a fost resuscitată, SURPRINS pe camerele de supraveghere! DECIZIA luată de anchetatori în privința imaginilor din momentul tragediei
kanald.ro
image
Adio cimentului clasic! Specialiștii confirmă apariția unui nou material mai ieftin și...
playtech.ro
fără imagine
Primele informații despre autopsie în cazul lui Marius, polițistul găsit împușcat în cap, într-un apartament din Giurgiu. Ce a mai ieșit la iveală la scurt timp după tragedie? Ar fi avut o dramă imensă în familie
wowbiz.ro
image
Oooo, dar ce veste! Deea Maxer se iubește cu Cataramă! Cei doi și-au făcut relația publică. Prima imagine cu cel mai nou cuplu din showbiz!
romaniatv.net
image
Iarna lovește crunt România! Urmează un nou episod de vreme severă
mediaflux.ro
image
„Mami, nu mai pot!”. Filmări greu de privit cu Camelia Voinea în sală, în timp ce îşi abuzează verbal fiica
gsp.ro
image
Cristina Teleanu, în lacrimi. Fosta avocată, devenită ciobăniță, acuzații grave pentru soțul ei: „Un om fără școală să mă umilească..."
actualitate.net
image
Din ce cauză tot mai mulți tineri se îmbolnăvesc de cancer de colon. Mâncarea care îi îmbolnăvește
actualitate.net
image
Care este cel mai mare „viciu” al Dacianei Sârbu?! De abia acum a recunoscut! „De patru-cinci ori pe zi!”
click.ro
image
Ultima dorință a lui Horia Moculescu, înainte de a părăsi această lume. Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Numai Nidia i-o va putea îndeplini. Aștepta cu nerăbdare...”
click.ro
image
Angela Similea, apariție rară! Artista, transfigurată și vizibil schimbată: „Ce a îmbătrânit” Cum s-a afișat la înmormântarea lui Horia Moculescu FOTO
click.ro
Sayyida Ahad bint Abdullah foto Casa Regala a Omanului 2 jpg
Prima Doamnă din Oman primește o distincție fără precedent! I-a fost înmânată chiar de soțul ei, sultanul Haitham bin Tarik Al Said
okmagazine.ro
Rulori de vinete cu feta Sursa foto shutterstock 645435520 (3) jpg
Tocăniță libaneză de vinete. Preparatul care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
1 DESCHIDERE pe SPREAD Anii 1900 1920 Mizilul Strada Carol 1 (2) jpg
Ambiţii nemăsurate?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
image
Care este cel mai mare „viciu” al Dacianei Sârbu?! De abia acum a recunoscut! „De patru-cinci ori pe zi!”

OK! Magazine

image
Accident sau crimă? Regele Juan Carlos a povestit în premieră ce s-a întâmplat când și-a împușcat fratele

Click! Pentru femei

image
Le preferă tinere și sexy! Pe ce blondină superbă a pus acum ochii Tom Cruise?

Click! Sănătate

image
În ce moment al zilei beneficiezi cel mai mult dacă mănânci banane?