Mașină suspectată că transporta explozibili, implicată într-un accident la Amsterdam după o urmărire a poliției

O mașină despre care se crede că transporta explozibili a fost implicată într-un accident marți, 28 iulie, într-un cartier din Amsterdam.

Potrivit Mirror, incidentul a avut loc marți după-amiază, după o urmărire declanșată în urma unui jaf asupra unui bancomat comis în Germania. La fața locului, pe strada Nierkerkestraat din Osdorp, au intervenit poliția, armata și alte echipaje de urgență.

Zona a fost izolată, iar locuințele aflate pe o rază de aproximativ 100 de metri au fost evacuate, după ce în vehiculul avariat au fost descoperiți posibili explozibili.

Ocupanții mașinii au fugit de la locul accidentului și sunt în continuare căutați.

Urmărirea poliției ar fi început după un jaf asupra unui bancomat, comis în Germania în cursul nopții trecute, în care ar fi fost folosit un BMW M1.

Vehiculul ar fi fost observat inițial în orașul Fürth, din landul Bavaria, în centrul Germaniei, înainte de a fi reperat în această dimineață în Țările de Jos.