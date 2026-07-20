 Motreanu critică Platforma Liberal-Conservatoare din PNL: „E ca amenajarea unui lac în Marea Neagră” | adevarul.ro
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Motreanu critică Platforma Liberal-Conservatoare din PNL: „E ca amenajarea unui lac în Marea Neagră”

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Europarlamentarul PNL Dan Motreanu reacționează la apariția Platformei Liberal-Conservatoare din interiorul partidului, explicând că formațiunea și-a asumat deja oficial această doctrină și nu are nevoie să o „redescopere”.

Motreanu a reacționat la apariția Platformei Liberal-Conservatoare. FOTO FB Dan Motreanu
Motreanu a reacționat la apariția Platformei Liberal-Conservatoare. FOTO FB Dan Motreanu

Motreanu a criticat vocile care cer o reafirmare a identității liberal-conservatoare a partidului.

Am citit o serie de declaraţii despre nevoia ca PNL să revină la identitatea sa liberal-conservatoare şi, sincer, nu ştiu dacă să mă îngrijorez sau să zâmbesc când văd că unii aleg să trăiască într-o realitate paralelă. În primul rând, PNL nu trebuie să «redescopere» liberal-conservatorismul. Acesta este deja consacrat prin documentul programatic «Modernizare cu Rădăcini», adoptat de Congresul PNL în 2025 şi votat inclusiv de cei care astăzi se autointitulează liberali-conservatori, apoi reconfirmat la Congresul din 2026, congres la care, în mod ironic, au ales să lipsească.”, a scris Dan Motreanu, luni, pe Facebook.

„Este greu de înţeles ce aduce, în mod concret, nou” 

Europarlamentarul PNL a adăugat: 

„A propune astăzi o platformă liberal-conservatoare într-un partid care şi-a asumat oficial această doctrină este ca şi cum ai propune amenajarea unui lac în Marea Neagră. Sună spectaculos, dar este greu de înţeles ce aduce, în mod concret, nou”, a declarat liderul liberal.

Apelul la dialog vine şi de la cel care ales să ignore voinţa majorităţii

Reacția vine după ce Adrian Veștea, preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, și-a anunțat susținerea pentru Platforma Liberal-Conservatoare, inițiativă lansată recent de președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe,  pe care a descris-o drept un demers menit să reafirme identitatea doctrinară și valorile tradiționale ale Partidului Național Liberal.

Motreanu subliniază că deciziile din PNL au fost luate în urma unor dezbateri și voturi democratice și a criticat atitudinea celor care, în opinia sa, au ignorat voința majorității.

„Este surprinzător că apelul la dialog vine şi de la cel care, după nenumărate dezbateri, voturi şi rezoluţii adoptate de forurile partidului, a ales să ignore voinţa majorităţii. Un gest de onoare ar fi fost ca, după acceptarea desemnării pentru funcţia de prim-ministru, în momentul în care propriul partid a decis că nu îţi mai acordă încrederea politică, să îţi depui mandatul. În schimb, ai ales să mergi mai departe şi să susţii intrarea PNL într-o guvernare alături de PSD, partidul socialist care contribuise, împreună cu AUR, la căderea Guvernului prin moţiune de cenzură. Mai mult, deşi în Biroul Politic Naţional al PNL aţi susţinut că nu poate exista nicio colaborare cu AUR, deoarece este un partid extremist, ulterior aţi considerat firească solicitarea sprijinului inclusiv din partea acestei formaţiuni pentru atingerea propriului obiectiv politic”, a mai scris liderul PNL în aceeași postare. 

Europarlamentarul a ironizat această abordare;

„Este greu să vorbeşti despre respectarea regulilor democratice când alegi să le respecţi doar atunci când îţi confirmă propriile opţiuni. Dacă ar fi să rezum această poziţie politică într-o singură propoziţie, probabil ar suna astfel: «Sunt de acord cu decizia partidului... cu condiţia să fie decizia mea»”

Motreanu le-a mai transmis inițiatorilor platformei că politica „nu se face în laborator şi nici ignorând realitatea”.

„Când ai făcut parte dintr-o coaliţie largă, în care nici măcar nu erai partidul cu cei mai mulţi parlamentari, într-o perioadă în care România este obligată să îndeplinească jaloanele din PNRR şi să adopte măsuri pentru reducerea deficitului bugetar, este iluzoriu să pretinzi că vei aplica exclusiv programul propriului partid. Tocmai din acest motiv am susţinut ideea unei guvernări secvenţiale, astfel încât fiecare partid din fosta coaliţie să poată promova, pe rând, politici cât mai apropiate de propria doctrină. Era o soluţie realistă, care ar fi permis fiecărui partener să îşi pună în practică propriile priorităţi, nu un simplu exerciţiu de retorică”, a  scris Motreanu în aceeași postare. 


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