search
Duminică, 14 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Video Cum îl critica Adrian Veștea pe Nicușor Dan: „Va dărâma orice proiect și nu va pune nimic în loc”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Deputatul USR Emanuel Ungureanu reacționează virulent după decizia președintelui Nicușor Dan de a-l desemna pe Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru, acuzând existența unor interese de culise și susținând că această mutare ar avea ca scop destabilizarea partidelor politice.

Într-o postare pe Facebook, Ungureanu susține că șeful statului ar acționa în beneficiul unor structuri de putere din spatele scenei politice și amintește cum Veștea „ștergea pe jos cu Nicușor Dan”.

„Nicușor Dan vrea să demoleze PNL cu ajutorul Securistanului(SRI- Pahonțu)! Nicușor Dan este în mod clar omul sistemului securist care demolează România bucată cu bucată”.

„Din ură pură față de Ilie Bolojan, Nicușor Dan, l-a desemnat pentru funcția de premier, după ce și-a bătut joc de Eugen Tomac”

Parlamentarul USR pune sub semnul întrebării motivele din spatele desemnării lui Adrian Veștea și îl critică pe președinte pentru modul în care a gestionat întreaga procedură.

Nu știm exact când a fost capturat, dar astăzi avem certitudinea că, din ură pură față de Ilie Bolojan, Nicușor Dan l-a desemnat pentru funcția de premier, după ce și-a bătut joc vreo 3 zile de Eugen Tomac, pe Adrian Veștea, o unealtă bleagă a SRI, care, după cum se vede în acest video, ștergea pe jos cu Nicușor Dan într-un clip de campanie obosit”, a scris deputatul USR in mesajul care însoțește videoclipul cu Veștea.

Veștea îl insulta pe Nicușor Dan în trecut. FOTO Captură video FB Emanuel Ungureanu
Veștea îl insulta pe Nicușor Dan în trecut. FOTO Captură video FB Emanuel Ungureanu

Ce spunea Adrian Veștea în videoclip despre Nicușor Dan: „Este un activist care doar știe să blocheze”

 Iată cum îl critica liberalul Adrian Veștea, în respectiva campanie electorală, pe Nicușor Dan:

„Știi copilul acela care dărâmă castelul de nisip pe care l-ai construit, nu are autorizație de construcție pe plajă, zidurile nu respectă regimul de înălțime. Copilul ăla care ți-a dărâmat castelul a crescut să devină primarul general al Bucureștiului. Nicușor Dan nu este un administrator. Este un activist care doar știe să blocheze, să dea în judecată, să cheme Poliția. Nu a fost în stare să aducă un proiect mare în București, dar cu siguranță știe să pună frână la tot ce înseamnă dezvoltare. Nu e omul care să adune, să construiască, ci doar să împiedice. Va dărâma orice proiect și nu va pune nimic în loc. Dacă vrei un președinte care să blocheze România în loc să o conducă, Nicușor e alegerea ta”.

„Urmează ca Nicușor Dan să încerce ruperea USR”

În aceeași postare, Emanuel Ungureanu avertizează că următoarele ținte ar putea fi chiar formațiunile politice din care face parte:

„Urmează ca Nicușor Dan să încerce ruperea USR prin alte cozi de topor...”

„Adevărata luptă în România este cu securiștii vechi și noi”

Deputatul USR afirmă că, în opinia sa, scena politică este dominată de influențe ale fostelor și actualelor structuri de putere.

„V-am mai spus, adevărata luptă în România este cu securiștii vechi și noi, ei au făcut praf democrația și au distrus economia țării, ei ne pun în pericol viitorul copiilor noștri...”, încheie Emanuel Ungureanu.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cel mai bătrân președinte ales al SUA împlinește 80 de ani, dar nu vârsta lui Trump îi îngrijorează pe experții medicali
digi24.ro
image
Imagini inedite de la „Trooping the Colour”, parada militară dedicată regelui Charles al III-lea la Londra | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Cine este Adrian Veștea, noul premier desemnat de Nicușor Dan. Care este relația cu Ilie Bolojan, șeful PNL
gandul.ro
image
Cât de bogat este cel care a RUPT duminică PNL-ul
mediafax.ro
image
Cum arată soția lui Gigi Becali, Luminița, la 56 ani. Familia omului de afaceri a impresionat la sfințirea bisericii din Pipera
fanatik.ro
image
CTP, după desemnarea lui Veștea ca premier: „Nicușor Dan vrea să spargă PNL și să-l lipească cu scuipat de PSD”
libertatea.ro
image
Avion lovit de fulger la scurt timp de la decolare. Aeronava avea la bord 217 pasageri VIDEO
digi24.ro
image
Biserica de 10 de milioane de euro a lui Gigi Becali a fost sfințită! Cum și-a făcut apariția soția lui + cele mai tari imagini
gsp.ro
image
Primul mare scandal de la Cupa Mondială 2026! ”Corupție! E dezgustător”. FIFA a emis un comunicat de urgență
digisport.ro
image
Un lanț de magazine din România cu 1.500 de produse la 5 lei se extinde în noi orașe. Ce posturi sunt puse la bătaie și ce salarii se oferă
click.ro
image
Ce rol au lamelele verzi de pe marginea autostrăzii? Mulți șoferi le văd zilnic fără să știe la ce folosesc
antena3.ro
image
Antreprenorul român care tocmai a încasat 500 mil. euro după ce a vândut acţiuni la eMAG
zf.ro
image
Nicușor Dan l-a desemnat premier pe Adrian Veștea din PNL, după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul
observatornews.ro
image
Meteorologii Easeweather au anunțat deja prima zăpadă. Pe ce dată se întorc ninsorile în România. Este mult mai repede ca în alți ani
cancan.ro
image
Cine se va ocupa de pensii după ce Nicușor Dan a numit un nou premier? Pensionarii, o veste bună și una rea
newsweek.ro
image
FOTO. Vedeta a ajuns de nerecunoscut! Cum arată acum
prosport.ro
image
Orașul din România care exportă miliarde de euro anual. Cum a devenit unul dintre cele mai puternice centre economice
playtech.ro
image
Tripleta de Champions League a lui Gigi Becali, în vacanță, în Turcia. Două vedete de la FCSB încearcă să-l convingă pe Drăguș să semneze
fanatik.ro
image
Un primar PNL reacționează la nominalizarea lui Adrian Veștea. Mario de Mezzo cere „anticipate”
ziare.com
image
Imaginile cu Cristiano Ronaldo în SUA fac înconjurul lumii! Vitinha a reacționat: ”Sunt reale! Vă asigur că nu e Photoshop”
digisport.ro
image
Superstiție sau blestem? 7 ani de la decesul lui Cornel Galeș, soțul Ilenei Ciuculete: „L-a chemat la ea!” Cum arată mormântul artistei?
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa Adelinei Pestrițu. E într-un cartier exclusivist din Capitală. Vila e identică cu super casele vedetelor din America. Are inclusiv palmieri în curte / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Tone de fructe și legume cu pesticide. Românii, în pericol
mediaflux.ro
image
Poftiți în viitor! SUA - Paraguay s-a jucat pe cel mai scump stadion din lume, care ne-a arătat cum va arăta fotbalul de mâine
gsp.ro
image
"Casa era cu 50.000 de euro mai ieftină decât în anunț": cum pierd românii bani din cauza agențiilor imobiliare
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Un nou trend în materie de vacanțe, tot mai popular printre români. Cât costă excursiile de o zi prin Europa: „Aş recomanda oricui”
click.ro
image
Horoscopul săptămânii 15-21 iunie 2026. Cinci zodii dau lovitura! Vin banii și oportunitățile majore pentru acești nativi
click.ro
image
Rețeta virală care face furori pe rețelele de socializare în această vară: cuiburi cu legume. Cum se prepară
click.ro
Regina Letizia a Spaniei, GettyImages (4) jpg
"Iubirea interzisă" a Reginei Letizia o bântuie la Cupa Mondială. Fostul ei amant a reapărut și face valuri în Mexic
okmagazine.ro
man woman formal clothes posing jpg
Femeile sau bărbații? Psihologii au descoperit cine preia, de fapt, inițiativa într-o relație
clickpentrufemei.ro
A treia săptămână a cercetărilor în situl arheologic de la Glina-Bălăceanca (© Muzeul Municipiului București)
„Preistoria de la porțile de sud-est ale Bucureștiului”: Continuarea cercetărilor arheologice în situl Glina-Bălăceanca
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Gina Pistol, aventură într-unul intre cele mai vechi târguri din România. Cu ce a plecat acasă prezentatoarea „MasterChef”: „Ce a fost în mintea mea?”
image
Un nou trend în materie de vacanțe, tot mai popular printre români. Cât costă excursiile de o zi prin Europa: „Aş recomanda oricui”

OK! Magazine

image
"Iubirea interzisă" a Reginei Letizia o bântuie la Cupa Mondială. Fostul ei amant a reapărut și face valuri în Mexic

Click! Pentru femei

image
Femeile sau bărbații? Psihologii au descoperit cine preia, de fapt, inițiativa într-o relație

Click! Sănătate

image
Vorbirea oferă indicii timpurii despre demență