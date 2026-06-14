Video Cum îl critica Adrian Veștea pe Nicușor Dan: „Va dărâma orice proiect și nu va pune nimic în loc”

Deputatul USR Emanuel Ungureanu reacționează virulent după decizia președintelui Nicușor Dan de a-l desemna pe Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru, acuzând existența unor interese de culise și susținând că această mutare ar avea ca scop destabilizarea partidelor politice.

Într-o postare pe Facebook, Ungureanu susține că șeful statului ar acționa în beneficiul unor structuri de putere din spatele scenei politice și amintește cum Veștea „ștergea pe jos cu Nicușor Dan”.

„Nicușor Dan vrea să demoleze PNL cu ajutorul Securistanului(SRI- Pahonțu)! Nicușor Dan este în mod clar omul sistemului securist care demolează România bucată cu bucată”.

„Din ură pură față de Ilie Bolojan, Nicușor Dan, l-a desemnat pentru funcția de premier, după ce și-a bătut joc de Eugen Tomac”

Parlamentarul USR pune sub semnul întrebării motivele din spatele desemnării lui Adrian Veștea și îl critică pe președinte pentru modul în care a gestionat întreaga procedură.

„Nu știm exact când a fost capturat, dar astăzi avem certitudinea că, din ură pură față de Ilie Bolojan, Nicușor Dan l-a desemnat pentru funcția de premier, după ce și-a bătut joc vreo 3 zile de Eugen Tomac, pe Adrian Veștea, o unealtă bleagă a SRI, care, după cum se vede în acest video, ștergea pe jos cu Nicușor Dan într-un clip de campanie obosit”, a scris deputatul USR in mesajul care însoțește videoclipul cu Veștea.

Ce spunea Adrian Veștea în videoclip despre Nicușor Dan: „Este un activist care doar știe să blocheze”

Iată cum îl critica liberalul Adrian Veștea, în respectiva campanie electorală, pe Nicușor Dan:

„Știi copilul acela care dărâmă castelul de nisip pe care l-ai construit, nu are autorizație de construcție pe plajă, zidurile nu respectă regimul de înălțime. Copilul ăla care ți-a dărâmat castelul a crescut să devină primarul general al Bucureștiului. Nicușor Dan nu este un administrator. Este un activist care doar știe să blocheze, să dea în judecată, să cheme Poliția. Nu a fost în stare să aducă un proiect mare în București, dar cu siguranță știe să pună frână la tot ce înseamnă dezvoltare. Nu e omul care să adune, să construiască, ci doar să împiedice. Va dărâma orice proiect și nu va pune nimic în loc. Dacă vrei un președinte care să blocheze România în loc să o conducă, Nicușor e alegerea ta”.

„Urmează ca Nicușor Dan să încerce ruperea USR”

În aceeași postare, Emanuel Ungureanu avertizează că următoarele ținte ar putea fi chiar formațiunile politice din care face parte:

„Urmează ca Nicușor Dan să încerce ruperea USR prin alte cozi de topor...”

„Adevărata luptă în România este cu securiștii vechi și noi”

Deputatul USR afirmă că, în opinia sa, scena politică este dominată de influențe ale fostelor și actualelor structuri de putere.

„V-am mai spus, adevărata luptă în România este cu securiștii vechi și noi, ei au făcut praf democrația și au distrus economia țării, ei ne pun în pericol viitorul copiilor noștri...”, încheie Emanuel Ungureanu.