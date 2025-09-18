search
Joi, 18 Septembrie 2025
Adevărul
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Radu Oprea, secretarul general al Guvernului: „Coaliția se poate rupe dacă nu are un candidat comun la Primăria Capitalei”

Publicat:

Secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, a declarat la Interviurile Adevărul cu Irina Petraru că miza alegerilor pentru București pune presiune directă pe coaliția de guvernare.

bărbat, politican, microfon
Sursă foto: Facebook

„Dacă dorim să fim împreună, în coaliție, patru partide politice, trebuie să găsim o formulă astfel încât lucrurile care de obicei se spun într-o campanie electorală să nu afecteze coaliția”, a afirmat Oprea.

El a explicat că discuția despre un candidat comun la Primăria Generală nu este doar o chestiune locală, ci o temă care poate influența întreaga guvernare: „Lucruri pe care noi le-am spus și care ar fi putut să aibă, ca și consecință pe care nu ne-o dorim, ruperea coaliției. Pentru că nu te mai înțelegi, pentru că sunt lucruri prea grave pe care le spun unul despre celălalt.”

Întrebat direct dacă PSD își dorește un candidat comun, Oprea a răspuns: „Ar putea să fie una dintre soluții ca această coaliție să reziste. Cu atât mai mult cu cât am văzut și aceste speculații care apăreau în presă, în ultima perioadă, referitoare că nu ne-am dorit să fie acum sau nu... alegerile la primărie. Nu despre lucrul ăsta e vorba, ci este vorba despre ceea ce vă spuneam mai devreme, despre potențialul pe care îl are ca această coaliție să nu mai funcționeze dacă nu găsim o formulă de competiție de la început, cu atât mai mult cu cât candidații PSD care au fost măsurați în zilele acestea sau, mă rog, sondajele au arătat cum candidații PSD sunt pe primul loc.”

Secretarul general al Guvernului a subliniat importanța mizei electorale din Capitală: „Bucureștiul are importanță. Faptul că dumneavoastră, mass-media, veți reflecta absolut oricare dintre discuțiile și dintre nuanțele și amănuntele care apar într-o campanie electorală au impact în toată societatea și în toată țara la nivelul României. Deci nu este o simplă campanie electorală. Este campania pentru Capitala țării.”

 „Ne dorim o soluție care să nu ducă la ruperea coaliției din perspectiva celor ce se spun de obicei într-o campanie electorală. Există întotdeauna un potențial într-o campanie electorală ca lucrurile să fie spuse de așa natură încât să te întrebe lumea dacă mai sunteți împreună în coaliție, cum adică mai sunteți împreună la guvernare, când uitați-vă la realitatea din București. Pentru că toată lumea se va uita la acele declarații,” a mai spus acesta.

Într-un interviu acordat la finele lunii august pentru Adevărul, candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a declarat că șansele ca PSD, PNL și USR să aibă un candidat comun la București sunt „zero”, subliniind însă că o alianță între PNL și USR rămâne posibilă.

„Ăsta ar fi ultimul lucru, să le bagi oamenilor pe gât că toate partidele au un singur candidat. O să ne trezim cu Călin Georgescu sau cu un alt Călin Georgescu”, a afirmat Drulă, care a explicat că își dorește o candidatură comună a dreptei.

Amintim că, după demisia lui Nicușor Dan din funcția de primar general din 23 mai 2025, în urma alegerii sale ca președinte al României, Guvernul este obligat prin lege să organizeze alegeri parțiale în termen de 90 de zile. Termenul a fost depășit, ceea ce a generat tensiuni în coaliția de guvernare. PSD insistă pentru o amânare a scrutinului în primăvara anului viitor, în timp ce USR cere respectarea legislației și organizarea alegerilor în această toamnă. .

Premierul Ilie Bolojan a evitat până acum să anunțe oficial o dată, însă surse politice au confirmat că subiectul este pe masa coaliției.Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat de curând, la Digi24, că alegerile pentru Primăria Capitalei trebuie organizate „așa cum cere legea”, subliniind că și-l dorește pe Cătălin Drulă drept candidatul formațiunii pentru PMB, dar că se află „în dialog” cu PNL. La rândul său, Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, a afirmat că un scrutin în toamnă ar duce „aproape sigur” la ruperea coaliției de guvernare.

Totodată, Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a anunțat marți, 16 septembrie, că a depus un denunț penal la Parchetul General împotriva Guvernului și a Autorității Electorale Permanente (AEP), acuzându-le de „abuz în serviciu și împiedicarea exercitării drepturilor electorale”.

„Astăzi, AUR a depus un denunț penal la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție împotriva reprezentanților Guvernului și AEP, pentru abuz în serviciu și împiedicarea exercitării drepturilor electorale. Aceștia au blocat intenționat organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei, deși mandatul lui Nicușor Dan a încetat pe 26 mai 2025, iar termenul legal a expirat pe data de 3 septembrie”, au transmis reprezentanții partidului condus de George Simion.

Potrivit comunicatului, sesizarea a fost transmisă electronic, „întrucât, prin decizia Adunării Generale a Procurorilor, relațiile cu publicul și audiențele sunt suspendate, iar toate sesizările se înregistrează exclusiv online”.

„Într-un stat democratic, dreptul românilor de a-și alege primarul nu poate fi ignorat sau amânat. Vom merge până la capăt. Legea trebuie respectată!”, a mai transmis AUR.

În locul lui Nicușor Dan, viceprimarul PNL Stelian Bujduveanu a fost votat de Consiliul General drept primar interimar, cu 38 de voturi „pentru” din 46 exprimate. Șase voturi au fost anulate. „Vă promit, dragi colegi și bucureșteni, că, împreună cu toate forțele politice, vom sta spate în spate până la venirea unui primar ales, că vom avea o primărie funcțională. Sper să fie un interimat cât mai scurt. Nu avem voie să dezamăgim în această perioadă”, a declarat la acea vreme Stelian Bujduveanu.

Politică

