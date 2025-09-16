search
Marți, 16 Septembrie 2025
AUR a depus denunț penal împotriva Guvernului și AEP, acuzând că „au blocat” organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei

AUR a anunțat marți, 16 septembrie, că a depus denunț penal la Parchetul General împotriva Guvernului şi Autorității Electorale Permanente (AEP), „pentru abuz în serviciu și împiedicarea exercitării drepturilor electorale.”

Primăria Capitalei/FOTO: Facebook
Primăria Capitalei/FOTO: Facebook

„Astăzi, AUR a depus un denunț penal la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție împotriva reprezentanților Guvernului și AEP, pentru abuz în serviciu și împiedicarea exercitării drepturilor electorale.

Aceștia au blocat intenționat organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei, deși mandatul lui Nicușor Dan a încetat pe 26 mai 2025, iar termenul legal a expirat pe data de 3 septembrie”, au transmis reprezentanții formațiunii conduse de George Simion.

„Denunțul a fost transmis electronic, întrucât, prin decizia Adunării Generale a Procurorilor, relațiile cu publicul și audiențele sunt suspendate, iar toate sesizările se înregistrează exclusiv online”, mai spun aceștia.

„Într-un stat democratic, dreptul românilor de a-și alege primarul nu poate fi ignorat sau amânat. Vom merge până la capăt. Legea trebuie respectată!”, afirmă reprezentanții AUR.

Deoarece a devenit președinte al României, Nicușor Dan a demisionat pe 23 mai din funcția de primar al Capitalei, iar, în locul său, a venit viceprimarul PNL Stelian Bujduveanu. Liberalul a fost votat primar interimar cu 38 de voturi din cele 46 de voturi valabil exprimate. Șase voturi au fost anulate.

„Vă promit, dragi colegi și bucureștenilor, că, împreună cu toate forțele politice, vom sta spate în spate până la venirea unui primar ales, că vom avea o primărie funcțională. Sper să fie un interimat cât mai scurt. Nu avem voie să dezamăgim în această perioadă”, a transmis viceprimarul Stelian Bujduveanu, propus primar interimar.

