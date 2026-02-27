search
Vineri, 27 Februarie 2026
Video Mesaje războinice la Congresul USR. Fritz: România este erodată de o „rețea politico-economică furăcioasă și amorală”

Congresul USR de la Sibiu a fost marcat de apeluri la unitate, reformă și mobilizare politică, susținute de lideri ai partidului, printre care ministrul Economiei, Irineu Darău, ministra Diana Buzoianu și ministrul Apărării, Radu Miruță. Mesajul comun a fost că partidul trebuie să devină o forță politică matură, capabilă să câștige alegeri și să susțină reforme profunde, în ciuda presiunilor.

Dominic Fritz a transmis un mesaj puternic la Congresul USR. FOTO: USR
În discursul său, ministrul Irineu Darău a subliniat că, după 10 ani de existență, USR se află într-un moment de maturizare și trebuie să își asume statutul de partid de guvernare, atât la nivel local, cât și național.

„Cred că după 10 ani împreună, în familia USR, știm cine suntem și, da, noi suntem despre reformarea statului”, a afirmat ministrul.

Darău a atras atenția că USR se află într-o „campanie continuă” și că adversarii politici nu își doresc doar scoaterea partidului de la guvernare, ci dispariția lui completă din scena politică. „Nu avem puterea banilor, nu avem puterea resurselor nelimitate, nu avem și nu vrem puterea conductelor din bani publici. Noi avem, însă, puterea să fim cei mai agili, cei mai inovativi din politica românească și trebuie să continuăm pe acest drum”, a transmis acesta.

Ministrul a făcut și un apel la susținerea colegilor aflați în funcții publice, subliniind că pentru membrii USR ocuparea unei funcții este „un sacrificiu”, nu un privilegiu.

Diana Buzoianu: „Reforma înseamnă asumarea costului politic”

Diana Buzoianu a vorbit despre presiunile și rezistența sistemului în fața reformelor. Ea a redat replici pe care susține că le-a auzit în ultimele luni, precum: „Nu se atinge nimeni de el!” sau „Știi câte voturi aduce omul ăsta pentru partid?”, pentru a arăta mecanismele de influență și intimidare din administrație.

„Sa faci reforme nu ține doar de curaj, ci și de asumarea costului politic. Un cost pe care trebuie sa fii dispus să îl plătești. Pentru ca în România din 2026, daca faci un lucru banal – cum ar fi sa aplici legea – pornesc alarmele”, a declarat aceasta.

Buzoianu a enumerat exemple precum reorganizarea Romsilva, impunerea criteriilor de performanță la Apele Române și controalele privind construcțiile ilegale sau exploatările ilegale, susținând că în spatele fiecărei sinecuri sunt „mii de români care au avut de suferit”.

Mesajul său a fost unul de mobilizare: „Reforma nu e revoluție de o noapte. Reforma înseamnă muncă pe termen lung”

Radu Miruță: „Miniștrii USR nu au butoane și nu intră în horă”

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a afirmat că miniștrii USR nu cedează presiunilor și nu participă la „mecanismele vechi” din politică.

„Nu suntem ca ei! Asta este preocuparea principală a celor care sunt deranjați când sunt comparați cu cei de la USR. Și poate să repete de un milion de ori, doar pentru că spun ei că suntem ca ei, nu înseamnă că suntem”, a spus Miruță, referindu-se la criticile venite din partea altor partide.

Citește și: PSD cere USR să explice numirea lui Salvador Caragea la conducerea Uzinei Mecanice Sadu

Acesta a vorbit și despre bugetul de 9,53 miliarde de euro care urmează să fie direcționat către achiziții în domeniul apărării, precizând că 70% dintre acestea se vor desfășura pe teritoriul României, iar o mare parte din producție va fi realizată în țară.

„Este obligația noastră să nu cedăm aceste resurse mecanismelor care au ținut industria de apărare în stagnare timp de 30 de ani”, a declarat ministrul, adăugând că investițiile vor revitaliza fabrici și vor aduce tehnologie nouă în România.

Discursul președintelui USR, Dominic Fritz

Dominic Fritz a transmis un mesaj puternic la Congresul USR desfășurat la Sibiu, pledând pentru reconstrucția statului român și respingerea populismului și extremismului. Discursul său a fost centrat pe ideea că România nu are nevoie de „eroi providențiali”, ci de reforme asumate și instituții funcționale.

Dominic Fritz. FOTO: USR
„România nu are nevoie de salvatori. România nu este o victimă care așteaptă un erou cu pelerină, nu este un pacient care are nevoie de un medic providențial sau de un tătuc. România are nevoie de oameni care știu că nu există salvare fără muncă Fără instituții fără reforme asumate și fără curajul de a spune adevărul chiar când doare”, a declarat liderul USR.

Referindu-se la numele partidului – Uniunea Salvați România – Fritz a explicat că miza nu este „salvarea” propriu-zisă, ci recuperarea dreptului României de a fi un stat normal și prosper.

Potrivit acestuia, acest drept a fost erodat timp de 30 de ani de o „rețea politico-economică furăcioasă și amorală”, iar în prezent este amenințat de populism și discurs extremist.

„Și atunci de ce ne cheamă Salvați România? Pentru că există ceva de salvat. Dreptul României de a fi normală, de a fi prosperă. Drept pe care 30 de ani o rețea politico-economică furăcioasă și amorală l-a erodat sistematic. Drept pe care populiștii vor să-l îngroape definitiv, convinși că alegerile se câștigă cu frică și furie mai ușor decât cu speranța”, a subliniat el.

loading Se încarcă comentariile...
