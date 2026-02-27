Video Dîncu îl suspectează pe ministrul Apărării că vrea să își pună oamenii lui în poziții cheie. „Sper să nu fie cum a fost la fabrica de armament de la Sadu”

Fost ministru al Apărării, actualmente europarlamentar PSD, Vasile Dîncu consideră că actualul ministru al MApN are propriul proiect prin care vrea să-și numească oameni loiali în structuri cheie.

Dezvăluirile făcute în această săptămână de ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, legate de problemele pe care le-a descoperit în „curtea sa”, la MApN, nu l-au convins foarte tare pe Vasile Dîncu, fost ministru al apărării la rândul său. Dîncu a spus la „Interviurile Adevărul” că dezvăluirile ar trebui să fie mai precise când este vorba de o instituţie cum este armată, o instituție de suport psihologic pentru România.

„Armata României este în acest moment într-o situație destul de dificilă pentru că de-a lungul timpului noi am refuzat prin nişte greșeli administrative să actualizam sporul de grad, normele de hrană şi de echipament şi alte lucruri. Au rămas într-o situație destul de dificilă, mai ales tinerii ofiţeri. Eu, de exemplu, într-un an, ţin minte ca în fiecare seară trebuia să semnez demisiile, că nu ştiu de ce trebuie demisiile să le semneze ministrul, dar am semnat 8.000 de demisii într-un an. Oameni care plecau din sistem. Oameni tineri, majoritatea, oameni foarte bine specializați, informaticieni, cei care au făcut Academia Tehnică Militară, care este o instituție de învățământ foarte bună, dar oamenii de acolo sunt vânați de companiile străine, de companiile românești, pentru că sunt foarte buni în diverse domenii”, susține Vasile Dîncu.

Europarlamentarul consideră că există restante, inclusiv față de organizarea în Ministerul Apărării, cu mii de posturi vacanțe care sunt ocupate prin delegație, ceea ce în sistemul de comandă nu funcționează.

„Prima dată eu am comandat un studiu, s-a terminat după ce am plecat eu, după ce mi-am dat demisia, un studiu pe resursa umană. Cred că dacă domnul ministru s-ar uita la rezultatele acelui studiu, ar înțelege mai bine disfuncționalitățile care ţin şi de resursa umană şi de personal, de relaţia dintre lucrători şi superiori, relațiile ierarhice, cum se structurează aceste lucruri. Pentru că altfel cred că în interiorul armatei trebuie să fie foarte ferm, eu înţeleg asta, dar să fie şi foarte precis”.

Întrebat dacă a greşit Radu Miruţă făcând aceste dezvăluiri, Dîncu a răspuns: ”Nu ştiu. Sau poate modul în care a făcut acest lucr . Dansul are probabil proiectul domniei sale, a început să înțeleagă ce se întâmplă acolo şi probabil că se gândeşte la schimbări, pentru că de regulă la noi se fac asemenea dezvăluiri ca să schimbe nişte şefi. Sper să nu fie schimbări, cum a fost cea de la fabrica de armament din Sadu. Să-și pună oamenii lui. De regulă așa se întâmplă în politică”.