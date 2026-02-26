search
Joi, 26 Februarie 2026
Adevărul
Ministrul Apărării crede că numirea lui Salvador Caragea la UM Sadu nu este despre USR, ci despre PSD. „A făcut dosar penal lui Ponta”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat joi, 26 februarie, că știa despre numirea lui Viorel Salvador Caragea, fost comandant al IPJ Gorj, pentru postul de administrator special al fabricii de armament UM Sadu.

Radu Miruță/FOTO: Facebook/Radu Miruță
Radu Miruță/FOTO: Facebook/Radu Miruță

La rândul său, Caragea a afirmat la G4 Media că îl cunoaște pe ministrul Apărării din copilărie și că are o relație de amiciție cu tatăl acestuia.

Radu Miruță a declarat la Antena 3 CNN că îl cunoștea pe Caragea, „așa cum cunosc alte câteva mii de oameni în orașul în care am crescut până am plecat la facultate. Evident că cunosc foarte multă lume fiind implicat în așa ceva acolo și evident că cunosc în special șefii care au condus instituțiile statului în care eram și eu activ”.

Miruță: „UM Sadu are un management praf”

Întrebat dacă numirea reprezintă o sinecură, Radu Miruță a respins acuzațiile, spunând că nu are cum să influențeze decizia, deoarece Uzina Mecanică Sadu ține de Ministerul Economiei, și a precizat că nu era la curent cu procedurile derulate acolo, chiar dacă este vorba despre o companie din județul Gorj.

„UM Sadu are un management praf, care nu poate fi schimbat pentru că a fost înrădăcinat acolo pe niște condiții contractuale care permit să rămână, chiar dacă nu face nimic. În managementul ăsta praf unde de la portar, până la director absolut tot este coordonat de PSD, nu se poate face curățenie cu mănuși albe.

Omul ăsta nu conduce uzina. Nu e director, nu e membru în Consiliul de Administrație. Este administrator special pentru privatizare cu scopul de a reuși să se facă un inventar la ceea ce acum nu bate casa cu masa. S-a furat de acolo cât s-a putut și cât s-a vrut”, a precizat ministrul.

Radu Miruță a mai spus că pe Viorel Salvador Caragea îl recomandă „zona de militărie care are legătură cu MAI, în zona de anchetă” și că a făcut o școală militară.

„Caragea i-a făcut dosar penal actualului secretar general PSD de la Ministerul Justiției”

Despre acuzațiile lansate de PSD, ministrul a subliniat că au legătură cu anchetele făcute de Caragea la nivel local împotriva politicienilor PSD.

„Povestea domnului Caragea nu este despre Caragea, despre USR, este despre PSD. Domnul Caragea i-a făcut dosar penal actualului secretar general PSD de la Ministerul Justiției, a făcut dosar penal lui Ponta, unde primarul PSD de Târgu Jiu a fost 24 de ore reținut, a făcut dosar și a reclamat pe vicepreședintele PSD Gorj care a fost propus în această societate să o conducă având în CV trecut crescător de ovine și caprine.

Domnul Caragea s-a ocupat de dosarul Turceni-Rovinari cu domnul Ponta. Este cel care a făcut dosar pentru directorul de la CE Oltenia pentru fraudă cu masă caldă. Chestiunile astea sunt extraordinar de enervante pentru PSD”.

Radu Miruță a susținut că Viorel Caragea are competențele necesare pentru funcția de administrator special de privatizare, chiar fără studii economice, precizând că rolul său constă în inventarierea activelor și demararea procesului de privatizare, iar cunoștințele economice sunt necesare doar directorului general.

De asemenea, Miruță a respins criticile legate de pensia specială a lui Caragea, subliniind că opoziția față de pensiile speciale nu înseamnă „să îi omorâm pe toți cei care le-au primit pensii speciale”.

PSD solicită USR retragerea de urgență a lui Caragea de la conducerea UM Sadu

Tot joi, PSD a cerut USR retragerea de urgență a lui Salvador Caragea de la conducerea Uzinei Mecanice (UM) Sadu, ironizând formațiunea pe care o numește, într-un comunicat oficial, „Uniunea Salvador România”.

„Este incalificabil ca un partid care și-a construit platforma politică pe condamnarea pensiilor speciale, a sinecuriștilor și a traseiștilor politici, să promoveze la conducerea unei companii strategice din domeniul Apărării un traseist pensionar special, a cărui singură «competență» pentru poziția respectivă este calitatea de prieten de familie al ministrului Apărării, Radu Miruță”, a transmis PSD într-un comunicat.

PSD susține că USR ar fi politizat o funcție strategică prin numirea unui fost șef de centru chinologic la conducerea unei companii care produce muniție standard NATO, considerând că persoana nu are expertiza adecvată pentru un domeniu esențial apărării.

„În ultimă instanță, astfel de derapaje grave ajung să constituie o vulnerabilitate la adresa securității naționale”, adaugă partidul.

