 Radu Miruță, la plajă cu familia. Cum a fost surprins ministrul interimar al Apărării și Transporturilor | adevarul.ro
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Foto Radu Miruță, la plajă cu familia. Cum a fost surprins ministrul interimar al Apărării și Transporturilor

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Ministrul interimar de la Apărare şi de la Transporturi, Radu Miruță, a fost surprins pe plajă, la mare, într-un resort din Turcia.

Radu Miruță FOTO Mediafax
Radu Miruță FOTO Mediafax

Potrivit turiștilor care l-au recunoscut, acesta s-ar afla în vacanță alături de familie.

În imaginile surprinse și transmise Antena 3, ministrul interimar se află pe plaja unui resort de 5 stele din Turcia, situat în stațiunea Side.

FOTO Antena 3
FOTO Antena 3

În urmă cu o zi, Radu Miruță anunța motivele pentru care Bogdan Costaș, directorul general al TAROM, a fost revocat din funcție, după ce conducerea companiei nu ar fi refăcut bugetul pe baza datelor reale și ar fi întârziat demersurile necesare pentru actualizarea planului de restructurare în relația cu Comisia Europeană.

În locul lui Bogdan Costaș ar urma să fie numit Cristian Anghel, în prezent Director Operațiuni Sol în cadrul TAROM, potrivit surselor Adevărul.

Decizia Consiliului de Administrație survine la o zi după ce Sindicatul Unit TAROM (SUT) a solicitat ministrului interimar al Transporturilor și Infrastructurii, Radu Miruță, declanșarea procedurii de revocare a actualului Consiliu de Administrație al companiei și organizarea unei noi selecții, cu criterii care să asigure „expertiză reală în aviație civilă”.

Sindicatul atrăgea atenția că operatorul aerian a ajuns la al 17-lea director general din ultimul deceniu, iar funcția este ocupată interimar din 15 ianuarie 2026. Procedura de selecție pentru acordarea unui mandat complet nu a fost încă finalizată.

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