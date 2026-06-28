Video Ilie Bolojan s-a fotografiat cu pasagerii la coada de îmbarcare de pe Aeroportul din Oradea

Premierul Ilie Bolojan a fost prezent duminică la Aeroportul Oradea, unde au fost inaugurate noile curse Wizz Air către Roma Fiumicino și Dortmund.

Potrivit publicației Bihoreanul, Bolojan a schimbat câteva vorbe cu primarul Oradiei, Florin Birta, și cu directorul Aeroportului Oradea, Răzvan Horga, după aterizarea cursei venite de la Roma. Ulterior, mai mulți pasageri l-au oprit pentru fotografii și strângeri de mână.

După întâlnirea cu cei prezenți, premierul și-a luat bagajele și s-a așezat la coada de îmbarcare pentru cursa de București, însoțit de doi agenți ai Serviciului de Protecție și Pază (SPP).

Prezență explicată prin coincidența programului

Primarul Florin Birta a declarat că prezența lui Ilie Bolojan la eveniment s-a datorat unei coincidențe de program, întrucât inaugurarea noilor rute a avut loc în același timp cu plecarea unei curse spre București.

„Mă bucur că aceste două noi destinații începute azi au coincis cu plecarea unui avion spre București și am avut aici printre noi și pe domnul Bolojan și pe domnul Mihai Jurca, care practic au fost cei care au început construcția acestui fenomen de a aduce noi curse în județul Bihor și municipiul Oradea”, a spus Birta.

Edilul a făcut referire și la criticile privind susținerea financiară a Aeroportului Oradea, după ce subiectul a fost invocat recent în Parlament de liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu.

Potrivit lui Birta, aeroportul ar putea depăși în acest an pragul de 300.000 de pasageri, iar zborul spre Milano Bergamo are deja un grad de ocupare de peste 90%.

Două destinații noi

Duminică au fost inaugurate cursele Wizz Air către Roma Fiumicino și Dortmund, operate de două ori pe săptămână, în zilele de miercuri și duminică.

Președintele Consiliului Județean Bihor, Mircea Mălan, a declarat că noile rute vor facilita atât călătoriile bihorenilor, cât și întoarcerea în țară a celor stabiliți în străinătate. El a făcut apel ca noile curse să fie utilizate, spunând că gradul de ocupare va influența lansarea altor destinații în viitor.