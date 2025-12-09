Nicuşor Dan îl va consulta pe Dominic Fritz despre nominalizarea pentru funcția de ministru al Apărării

Preşedintele Nicuşor Dan spune că va discuta cu liderul USR Dominic Fritz, chiar în seara asta, în avion, despre nominalizarea pentru ministerul Apărării, el precizând că decizia este a USR-ului şi a primului-ministru.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat la Paris că va discuta cu liderul USR, primarul Timişoarei Dominic Fritz, care se află în delegaţia sa în vizita oficială în Franţa, despre nominalizarea ministrului Apărării, după demisia lui Ionuţ Moşteanu.

”O să discut cu Dominic Fritz chiar în seara asta, în avion şi o să vedem. Decizia este a USR-ului şi a primului-ministru, dar evident că, dacă domnul Fritz doreşte, putem să avem o discuţie pe subiect”, a arătat şeful statului, scrie News.

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat că se aşteaptă că în acest an să fie numit un nou ministru al Apărării, după demisia lui Ionuţ Moşteanu, şi a declarat că se va consulta cu preşedintele Nicuşor Dan în această privinţă. Fritz consideră că Ministerul Apărării trebuie condus de oameni politici, ”nu de tehnocraţi fără greutate politică”.

Ionuţ Moşteanu şi-a anunţat demisia din funcţia de ministru al Apărării, la sfârşitul lunii noiembrie, pe fondul scandalului provocat de infomaţiile contradictorii din CV-ul său.

Până la desemnarea unui nou ministru, postul a fost preluat interimar de Radu Miruţă, ministrul Economiei.