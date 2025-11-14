search
Vineri, 14 Noiembrie 2025
Ilie Bolojan, despre plângerea penală pe care ministrul Economiei a făcut-o cu privire la compania Romarm: „Ceva, acolo, nu a fost în regulă”

Publicat:

Premierul Ilie Bolojan consideră, referitor la plângerea penală pe care ministrul Economiei a anunţat că a făcut-o cu privire la compania Romarm, că Radu Miruţă a avut „suficiente elemente clare în momentul în care a declanşat o astfel de sesizare”.

Bolojan: trebuie să existe o răspundere dacă s-a încălcat legea. FOTO Inquam Photos / Octav Ganea
Bolojan: trebuie să existe o răspundere dacă s-a încălcat legea. FOTO Inquam Photos / Octav Ganea

Prim-ministrul a fost chestionat, vineri, la interviurile one2one de la Europa Liberă, în legătură cu scandal izbucnit la Compania Națională ROMARM S.A., după ce ministrul Economiei a anunțat că selecțiile pentru Consiliul de Administrație și pentru funcția de director sunt contestate pentru posibile încălcări ale legii.

„Nu am toate datele, dar înseamnă că ceva acolo nu a fost în regulă, inclusiv modul în care au fost făcute aceste selecţii nu este în regulă. Trebuie să existe o răspundere pentru asta, dacă, într-adevăr, s-a încălcat legea”, a spus Ilie Bolojan. 

În aceeași emisiune, premierul a declarat că „avem aproape 50 de companii, încă, în care nu sunt respectate numirile conducerilor conform transparenței și profesionalismului.

Companiile cu probleme trebuie lichidate. Săptămâna viitoare va fi finalizată lista. Problema e una de fond: avem o bună parte din active administrate de companii de stat. Dacă hidroenergia e administrată bine, atunci țara are resurse energetice. De modul în care e administrată țara depind veniturile țării”, a declarat prim-ministrul.

 Radu Miruță a sesizat Parchetul, DNA şi AMEPIP

Amintim că ministrul Economiei a anunțat, pe 12 octombrie, că selecțiile pentru Consiliul de Administrație Romarm s-au desfăşurat cu încălcarea legii, motiv pentru care a fost sesizat Parchetul, dar şi DNA şi AMEPIP.

În urma sesizărilor pe care le-am primit cu privire la conducerea ROMARM, am trimis Corpul de Control, care a făcut o activitate de control care s-a încheiat aseară (marţi seara n.r). Activitatea de control spune, cu subiect şi predicat, că modul în care s-a desfăşurat selecţia pentru Consiliul de Administraţie şi pentru director a fost cu încălcarea legii şi nu s-a finalizat aşa cum spune legea. (...)

Prin urmare, au fost îndeplinite absolut toate criteriile pentru care modul de numire a conducerii ROMARM a fost în această dimineaţă trimis la Parchet, cât şi al conducerii Consiliului de Administraţie la Parchet, la DNA şi la AMEPIP. Aşteptarea este ca aceste lucruri să fie clarificate de DNA şi de AMEPIP în cel mai rapid mod cu putinţă", a anunţat Miruţă.

Potrivit acestuia, raportul Corpului de control arată că numirile au fost făcute cu o destinaţie clară, iar documentele de selecţie depuse de actualul director al ROMARM „nu au putut fi dovedite".

 Romarm, principalul producător şi exportator direct de produse militare din România

Romarm este principalul producător şi exportator direct de produse militare din România, fiind o prezenţă constantă în peste 50 de pieţe, în ţări din Europa, America de Nord, America de Sud, Asia şi Africa, potrivit informațiilor publice.

Compania a fost înfiinţată în anul 2000 prin fuziunea celor mai importante fabrici ale Industriei Româneşti de Apărare.

Romarm este principalul furnizor de echipament militar, muniţie şi servicii de întreţinere din România. Compania are capital 100% românesc, potrivit site-ului Romarm, și se află sub autoritatea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Compania are în subordine 16 filiale: 

  1. S.C. TOHAN S.A.
  2. S.C CARFIL S.A
  3. S.C. Uzina Mecanică Cugir S.A.
  4. S.C. Uzina Mecanică Bucureşti S.A.
  5. S.C. Uzina Mecanică Sadu S.A.
  6. S.C. Arsenal Reşiţa S.A. 
  7. S.C. Uzina Mecanică Plopeni S.A.
  8. S.C. Pirochim Victoria S.A.
  9. S.C. METROM S.A.
  10. S.C. Uzina de Produse Speciale Făgăraş S.A.
  11. S.C. Uzina Mecanică Mija S.A.
  12. S.C. Uzina Automecanică Moreni S.A.
  13. S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomireşti S.A.
  14. S.C. Electromecanica Ploieşti S.A.
  15. S.C. Fabrica de Arme Cugir S.A.
  16. S.C. Fabrica de Pulberi Făgăraş S.A. 

Unele dintre aceste companii sunt profitabile, precum Uzina de Produse Speciale Dragomirești. Altele, precum Societatea Fabrica de Arme Cugir, au pierderi și cifră de afaceri în scădere în 2024, față de 2023, potrivit termene.ro.  

În septembrie, Guvernul și Ministerul Finanțelor anunțau că România primește de la Comisia Europeană 16,68 miliarde de euro (a doua cea mai mare sumă distribuită unui stat membru, după Polonia), prin intermediul noului instrument financiar „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE).

Amintim că ROMARM a transmis, miercuri, un comunicat în care susține cǎ numirile s-au făcut legal și atrage atenția asupra impactului acestui scandal în negocierile cu partenerii internaționali.

Romarm: „Toate procedurile de selecție au fost desfășurate în mod transparent”

„CN ROMARM S.A. reafirmă transparența proceselor de selecție și condamnă atacurile mediatice ce afectează industria națională de apărare”, transmite compania într-un comunicat.

Compania transmite că „se află în plin proces de negociere cu parteneri internaționali de prestigiu, vizând consolidarea capacităților de producție și dezvoltarea de parteneriate strategice care să contribuie la modernizarea și competitivitatea industriei naționale de apărare.”

Despre numiri, Romarm precizează că „au fost desfășurate în mod transparent, echitabil și conform legislației în vigoare”. Procesul de recrutare a fost realizat prin intermediul unor firme private specializate în selecția de management profesionist, pentru a asigura independența, transparența și obiectivitatea deciziei.

„Toate procedurile de selecție privind Directorul General, Directorul Economic și membrii Consiliului de Administrație au fost desfășurate în mod transparent, echitabil și conform legislației în vigoare, în spiritul OUG nr. 109/2011 și al Directivelor Europene privind guvernanța corporativă.

Procesul de recrutare a fost derulat prin intermediul unor companii private specializate în selecția de management profesionist cu un joint venture creat dintre o firmă specializată în guvernanță corporativă și o firmă cu peste 800 de recrutări de succes la nivel de top management, ambele fiind recunoscute la nivel internațional pentru Directorat și la o altă firmă cu experiență vastă în domeniu pentru recrutarea membrilor din CA, garantând astfel independența, transparența și obiectivitatea deciziei”, adaugă Romarm.

De asmenea, compania subliniază că declarațiile politice nu trebuie să afecteze obiectivele industriei de apărare sau procesul de modernizare al companiei.

„Mai mult, ROMARM are întreaga deschidere de a prezenta instituțiilor publice și de control, publicului și presei, în limitele legal permise, toate procedurile și documentele aferente proceselor de numire, în spiritul transparenței și al respectului față de contribuabilii și partenerii de afaceri. Orice persoană interesată poate solicita acces la aceste informații, în limitele legale și ale confidențialității impuse de parteneriatele internaționale.”

„Astfel de acțiuni destabilizează procesele de colaborare”

De aceea, Romarm „atrage atenția că intervențiile mediatice nefondate sau tendențioase, care aduc atingere imaginii companiilor din cadrul grupului ROMARM, pot avea consecințe directe asupra negocierilor în curs.”

„Astfel de acțiuni destabilizează procesele de colaborare, pot altera echilibrul negocierilor internaționale și slăbesc poziția strategică a companiei și a industriei naționale de apărare.”

Romarm consideră că atacurile repetate asupra conducerii și companiilor din portofoliul ROMARM pot afecta atât imaginea, cât și perspectivele economice ale companiei.

„În prezent, Consiliul de Administrație al CN ROMARM S.A. lucrează intens la dezvoltarea unor parteneriate strategice cu actori internaționali de prim rang.

Aceste colaborări sunt esențiale pentru viitorul industriei românești de apărare, iar menținerea unui climat public stabil, echilibrat și bazat pe încredere este o condiție fundamentală pentru deschiderea de noi linii de business și investiții străine”, încheie compania.

loading Se încarcă comentariile...
