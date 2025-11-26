search
Miercuri, 26 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Directorul ROMARM: trebuie să investim „în drone cu specific militar”, pentru a dezvolta industria de apărare pe termen mediu și lung

0
0
Publicat:

Directorul general al Companiei Naționale ROMARM, Răzvan Marian Pîrcălăbescu, a declarat miercuri, 26 noiembrie, că, pentru a dezvolta industria de apărare pe termen mediu și lung, trebuie să investim în partea de „dual use”.

FOTO: EPA-EFE
FOTO: EPA-EFE

„Dual use” se referă la programe software sau tehnologii care pot fi aplicate atât în sectorul civil, cât și cel militar.

Industria de apărare are o mare oportunitate astăzi. Pentru a dezvolta industria de apărare pe termen mediu și lung, trebuie să investim în partea de «dual use», în drone cu specific militar, pe care să le dezvoltăm din punct de vedere tehnologic, cu inteligență artificială, dar aceleași echipamente să le putem folosi și pentru agricultură, spre exemplu, sau pentru alte domenii conexe”, a spus Pîrcălăbescu, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, instrumentul „Acțiunea pentru Securitatea Europei” (Instrumentul SAFE) al UE reprezintă pentru ROMARM o oportunitate.

„Suntem astăzi cea mai mare companie din industria de apărare românească. Avem 15 fabrici, de la muniție de calibru mic până la mașini de luptă, tancuri și drone. Avem o ocazie unică prin SAFE.

Dar trebuie să fim realiști că SAFE reprezintă un împrumut pe termen lung, care poate ajuta la revitalizarea industriei naționale de apărare și pe care îl vom rambursa în 40 de ani cu o dobândă foarte bună. Vom avea parte de o tehnologie nouă, de know-how foarte bun, dar trebuie, ca industrie, să fim atenți și la legea cooperării industriale.

De-a lungul timpului, instituțiile de forță din țară au făcut anumite achiziții de la diferiți parteneri care, conform legii cooperării industriale modificată în 2023, au obligația să realizeze produse între 20-100%, în România”, a atras atenția directorul Romarm.

Prima ediție a conferinței internaționale MAKE it in ROMANIA, dedicată consolidării industriei naționale de apărare, a avut loc miercuri la București, organizată de TNT Productions România cu susținerea Hanwha Aerospace, ROMARM, Tehnonav și Poșta Română, sub egida Black Sea Defense & Aerospace.

Evenimentul a reunit peste 700 de participanți din 23 de țări, inclusiv reprezentanți guvernamentali, autorități locale și companii din industria de apărare și sectoare complementare.

Conferința a abordat dezvoltarea capabilităților industriei naționale, finanțarea, parteneriatele și integrarea industriilor civile în producția dual-use.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Imagini revoltătoare. Ofițerul de presă de la Guvern împinge jurnaliștii care vor să-i adreseze întrebări premierului Bolojan
digi24.ro
image
Cel mai bogat ucrainean primește undă verde de la Bruxelles pentru a cumpăra o fabrică importantă din România
stirileprotv.ro
image
În 29 mai, 2020, bărbatul din imagine a fost dat dispărut. Zilele trecute, a reapărut, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Unde dispăruse, de fapt
gandul.ro
image
Care este cel mai mare oraș din lume în 2025? ONU anunță un nou lider
mediafax.ro
image
Vila de protocol pregătită pentru Traian Băsescu, ”deturnată” de Ilie Bolojan pentru Nicușor Dan? Premierul a semnat documentul
fanatik.ro
image
Ciclonul polar Adel vine cu fenomene meteo extreme în România. Florinela Georgescu, director ANM: „Ne va afecta până spre sfârșitul zilei de duminică”
libertatea.ro
image
Reacția Kremlinului după dezvăluirile din discuția telefonică între Witkoff și consilierul lui Putin
digi24.ro
image
Adrian Porumboiu, caustic după ce o dronă rusească s-a prăbușit la Vaslui: „Mi-a spus șoferul să mă adăpostesc...”
gsp.ro
image
Dramatic! Cristi Chivu i-a spus "adio", iar la trei luni distanță s-a retras la 26 de ani
digisport.ro
image
De ce s-au certat judecătorii CCR pe Pilonul III: doar magistrații de carieră au susținut că statul nu poate schimba un contract privat
stiripesurse.ro
image
Un chirurg din Galați a fost certat de un pacient pentru că operația a durat prea puțin: „Am întrebat AI-ul și trebuia să dureze o oră”
antena3.ro
image
Ciclonul Adel ajunge în România. Vine cu fenomene meteo extreme
observatornews.ro
image
Motivul pentru care mama din Timișoara și-a înjunghiat fiica de 10 ani! A vrut să se răzbune
cancan.ro
image
Alexandra Duckadam a izbucnit în lacrimi. Ce a doborât-o pe soția lui Helmut Duckadam
prosport.ro
image
În cât timp primeşti ajutorul de deces, în 2025: lista actualizată a actelor necesare
playtech.ro
image
Chinul neștiut prin care a trecut Denis Alibec la FCSB! Când revine pe teren după operația suferită. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
În mai puțin de 24 de ore! Barcelona i-a decis soarta lui Ronald Araujo, după nota 1 cu Chelsea
digisport.ro
image
A crezut că nu aude bine: ce a putut să-i ceară un livrator din Sri Lanka unui client care a comandat mâncare
stiripesurse.ro
image
Cum au ajuns cele două fete să intre cu mașina în stâlpul de pe Calea Ferentari. Şoferiţa s-ar fi luat la întrecere cu un şofer de 19 ani
kanald.ro
image
Ford spune adio și oprește producția uneia dintre cele mai...
playtech.ro
image
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
CICLONUL polar Adel aduce fenomene extreme în România. Când ninge în Bucureşti, ultimele anunţuri făcute de ANM
romaniatv.net
image
Este lege! Înmatriculările auto, în totalitate online
mediaflux.ro
image
Adrian Porumboiu, caustic după ce o dronă rusească s-a prăbușit la Vaslui: „Mi-a spus șoferul să mă adăpostesc...”
gsp.ro
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Cum a descoperit un tânăr de 32 de ani cancerul la gură după simptome aparent banale
actualitate.net
image
Florin Piersic e șic și la 89 de ani! Iubitele l-au părăsit, fără regrete: „Un crai veșnic curtat!”. De ce poartă eșarfe roșii, stiliștii îl dau de gol
click.ro
image
Prin ce trece o româncă stabilită în Olanda: „La noi nu se întâmplă așa ceva”
click.ro
image
Cristian Tudor Popescu se laudă cu fiul său cel mic, cel care a picat bac-ul de trei ori, iar acum este un game designer de succes
click.ro
Rita Ora foto GettyImages 1831153764 jpg
„Dumnezeul Sexului”. Așa îl descrie o celebră cântăreață pe soțul ei. Care e ritualul lor în pat?
okmagazine.ro
DICK VAN DYKE foto Profimedia jpg
Peste câteva zile împlinește 100 de ani! Îndrăgitul actor este acum „orb, surd și țintuit la pat”
clickpentrufemei.ro
Combinatul din Hunedoara Sursa Azopan ro jpg
Declinul combinatelor siderurgice din România comunistă
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
„Regele audiențelor” Dan Negru, mesaj usturător pentru prezentatorii „Revelion 2026”: „Când vreunul îmi va doborî recordul de 25 de Revelioane...”
image
Florin Piersic e șic și la 89 de ani! Iubitele l-au părăsit, fără regrete: „Un crai veșnic curtat!”. De ce poartă eșarfe roșii, stiliștii îl dau de gol

OK! Magazine

image
Mihai (Meme) și Teodora Stoica au scăpat de cancer și ajutați de această metodă la îndemâna oricui. Ce presupune

Click! Pentru femei

image
JLo a primit șase inele de logodnă, iar acum încearcă să ne vândă nouă astfel de bijuterii!

Click! Sănătate

image
5 alimente care ne fac să mirosim urât