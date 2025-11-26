Directorul ROMARM: trebuie să investim „în drone cu specific militar”, pentru a dezvolta industria de apărare pe termen mediu și lung

Directorul general al Companiei Naționale ROMARM, Răzvan Marian Pîrcălăbescu, a declarat miercuri, 26 noiembrie, că, pentru a dezvolta industria de apărare pe termen mediu și lung, trebuie să investim în partea de „dual use”.

„Dual use” se referă la programe software sau tehnologii care pot fi aplicate atât în sectorul civil, cât și cel militar.

„Industria de apărare are o mare oportunitate astăzi. Pentru a dezvolta industria de apărare pe termen mediu și lung, trebuie să investim în partea de «dual use», în drone cu specific militar, pe care să le dezvoltăm din punct de vedere tehnologic, cu inteligență artificială, dar aceleași echipamente să le putem folosi și pentru agricultură, spre exemplu, sau pentru alte domenii conexe”, a spus Pîrcălăbescu, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, instrumentul „Acțiunea pentru Securitatea Europei” (Instrumentul SAFE) al UE reprezintă pentru ROMARM o oportunitate.

„Suntem astăzi cea mai mare companie din industria de apărare românească. Avem 15 fabrici, de la muniție de calibru mic până la mașini de luptă, tancuri și drone. Avem o ocazie unică prin SAFE.

Dar trebuie să fim realiști că SAFE reprezintă un împrumut pe termen lung, care poate ajuta la revitalizarea industriei naționale de apărare și pe care îl vom rambursa în 40 de ani cu o dobândă foarte bună. Vom avea parte de o tehnologie nouă, de know-how foarte bun, dar trebuie, ca industrie, să fim atenți și la legea cooperării industriale.

De-a lungul timpului, instituțiile de forță din țară au făcut anumite achiziții de la diferiți parteneri care, conform legii cooperării industriale modificată în 2023, au obligația să realizeze produse între 20-100%, în România”, a atras atenția directorul Romarm.

Prima ediție a conferinței internaționale MAKE it in ROMANIA, dedicată consolidării industriei naționale de apărare, a avut loc miercuri la București, organizată de TNT Productions România cu susținerea Hanwha Aerospace, ROMARM, Tehnonav și Poșta Română, sub egida Black Sea Defense & Aerospace.

Evenimentul a reunit peste 700 de participanți din 23 de țări, inclusiv reprezentanți guvernamentali, autorități locale și companii din industria de apărare și sectoare complementare.

Conferința a abordat dezvoltarea capabilităților industriei naționale, finanțarea, parteneriatele și integrarea industriilor civile în producția dual-use.