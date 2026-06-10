Radu Burnete neagă speculațiile privind nominalizarea sa ca premier, dacă pică varianta Tomac

Consilierul prezidențial Radu Burnete a respins informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora ar putea reprezenta o variantă de rezervă pentru funcția de prim-ministru, în cazul în care premierul desemnat, Eugen Tomac, nu va reuși să formeze un guvern și să obțină sprijinul Parlamentului.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Burnete a transmis că președintele României, Nicușor Dan, l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru a forma un executiv și pentru a construi o majoritate parlamentară, exprimându-și convingerea că acesta va reuși să își ducă la îndeplinire mandatul.

„Eugen Tomac este prim-ministrul desemnat de președintele României să formeze un Guvern și să obțină o majoritate parlamentară și am toată convingerea că va reuși să o facă. Nu e o schemă. Nu este o mutare de deschidere în nu știu ce joc”, a scris Burnete.

Consilierul prezidențial a subliniat că toate scenariile vehiculate în spațiul public cu privire la o eventuală nominalizare a sa pentru funcții guvernamentale reprezintă simple speculații.

„Restul scenariilor care se vehiculează, inclusiv cele care mă privesc, nu sunt altceva decât speculații de presă. În ultimele săptămâni numele meu a fost vehiculat pentru tot felul de poziții guvernamentale”, a afirmat acesta.

Burnete a precizat că va continua să facă parte din echipa președintelui Nicușor Dan atât timp cât se va bucura de încrederea șefului statului și va considera că poate contribui la îndeplinirea obiectivelor administrației prezidențiale.

Totodată, el a făcut apel la partidele parlamentare să susțină guvernul propus de Eugen Tomac, argumentând că România are nevoie de stabilitate într-o perioadă marcată de provocări economice și de securitate.

„Mi-aș dori ca partidele fostei coaliții guvernamentale să reflecteze foarte bine la votul pe care-l au de dat săptămâna viitoare în Parlament. Eugen Tomac și-a asumat cu temeritate o misiune foarte complicată și sper că partidele vor acționa responsabil și vor da țării un guvern stabil”, a transmis Burnete.

La finalul mesajului, consilierul prezidențial și-a exprimat public susținerea pentru premierul desemnat: „Eugen, ai tot sprijinul meu!”.