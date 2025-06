PSD vrea la guvernare, dar cu condiții. Ședințe decisive ale social-democraților și liberalilor

PNL are o ședință a Biroului Politic Național, iar social-democrații s-au reunit, luni, în ședința Biroului Permanent Național și ar fi înclinați să intre la guvernare, însă au anumite condiții.

Săptămâna aceasta va fi una probabil decisivă în ce privește construcția noului guvern. În week-end-ul care a trecut, social democrații au avut consultări mai largi în teritoriu, cu liderii politici și majoritatea din ei înclină ca PSD să intre la guvernare. Nu oricum însă, ci cu condiții. Adică social-democrații ar fi de acord să cedeze funcția de premier, dar și-ar dori un minister în plus, la fel și șefia Camerei Deputaților și a unui serviciu secret, potrivit unor surse politice.

De asemenea, pesediștii nu își doresc o creștere a TVA. Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD a spus recent că

Acesta subliniază însă PSD vrea să fie „parte a soluţiei” pentru problemele pe care ţara le traversează acum.

Purtător de cuvânt al PSD Petre Florin Manole a precizat când începe PSD referendumul intern pentru a decide dacă intră sau nu la guvernare.

„Este una dintre discuțiile de astăzi. Însă, așa cum ați spus și dumneavoastră mai devreme, astăzi prioritatea o reprezintă faptul de a înțelege de către toți colegii din structurile interne ale organizației, de a înțelege ce progrese s-au făcut în discuțiile referitoare la economie, buget, finanțe. Pentru că, așa cum am zis și noi și toate celelalte partide, acestea sunt primele discuții importante și ele sunt decisive în cântărirea unei decizii ulterioare”, a declarat Petre Florin Manole, într-o intervenție telefonică, luni la Digi24.

Cât despre varianta unui prim-ministru de la PSD, Manole a precizat: „Și ăsta este un lucru extrem de important, că cetățenii sunt mai importanți decât structurile de partid și opiniile sunt împărțite, într-adevăr, dar este și un stadiu incipient, adică pe măsură ce discuțiile vor avansa, orice cetățean, orice primar, orice om interesat de subiectul ăsta va avea o opinie mai clar conturată. Deocamdată suntem la niște discuții de principiu referitoare la teme economice, care vizează pe toată lumea”, a mai spus social-democratul.

Liberalii nu vor premier tehnocrat

Tot la Digi24, vicepreședintele PNL Adrian Cozma a menționat că liberalii resping ideea unui premier tehnocrat.

„Da, această idee a unui premier tehnocrat este respinsă și din câte am văzut poziționările publice, cam toată lumea respinge o astfel de idee de la PSD. Am văzut parcă o idee de acest gen, dar nu cred că este o soluție. Eu cred că viitorul premier trebuie să aibă un sau fundamentare a acestei decizii mai bine zis, trebuie să fie pe cota de încredere pe care o are persoana respectivă în rândul populației, pentru că noi asta am uitat de mult timp - să vedem ce spune, ce spun oamenii, ce pune poporul”, a explicat Adrian Cozma.

„Astăzi, din punctul meu de vedere și al PNL, cea mai ridicată cotă de încredere o are domnul Ilie Bolojan. Plus că în turul doi al alegerilor rezidențiale, acest tandem, Nicușor Dan președinte și domnul Ilie Bolojan premier cred că a avut succes și suport popular, de aceea a și fost acest rezultat. Foarte mulți au votat candidatul independent cu gândul că Ilie Bolovan va ajunge premierul României. Eu eu cred că în acest context economic toate partidele pro-europene trebuie să încercăm să avem un consens pe reforme în primul rând. Deci subliniez pe reforme, pentru că de asta va avea nevoie România, chiar dacă unele reforme vor fi impopulare”, a continuat Cozma.

Rotativa, propusă ca variantă

Președintele interimar al PSD Sorin Grindeanu a avut zilele trecute o întâlnire cu liderul PNL Ilie Bolojan pe tema coaliției de guvernare. Una dintre variantele discutate a fost și o nouă rotativă guvernamentală pentru următorii trei ani și jumătate. Astfel, Ilie Bolojan ar urma să conducă Guvernul în următorii aproape doi ani, iar Sorin Grindeanu să revină la Palatul Victoria în prima parte a anului 2027, cu un an înainte de alegerile locale și parlamentare. Nici președintele Nicușor Dan, nici liderul PNL Ilie Bolojan nu sunt de acord cu acest scenariu, susțin sursele citate.

UDMR a respins deja această variantă

Președintele Nicușor Dan a anunțat că va susține, marți de la ora 13.00 la Palatul Cotroceni, o conferință de presă la care va răspunde întrebărilor jurnaliștilor.