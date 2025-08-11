Primăria Capitalei economisește 4 milioane de lei anual, după ce a redus indemnizațiile conducerii din companiile municipale

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat luni, 11 august, reducerea indemnizațiilor directorilor și membrilor consiliilor de administrație din mai multe companii municipale. Măsura va aduce o economie de aproape 350.000 de lei lunar.

„Am redus indemnizaţiile directorilor şi membrilor consiliilor de administraţie din companiile municipale. Aşa cum am promis, companiile în care Municipiul Bucureşti este acţionar majoritar s-au conformat şi au aplicat, acolo unde a fost cazul, hotărârea CGMB 185/2025, pe care am propus-o în luna iunie”, a declarat Bujduveanu.

„Fondurile vor fi direcţionate către nevoile reale ale oraşului — infrastructură, transport, servicii publice de calitate. Orice alte cheltuieli inutile pe care le voi găsi în bugetul Capitalei vor fi urgent rectificate. Fiecare leu economisit se întoarce în proiecte pentru bucureşteni”, a declarat Bujduveanu.

Măsura va aduce o economie de peste 4 milioane de lei pe an, respectiv aproape 350.000 de lei lunar.

Printre companiile vizate de reducerea indemnizațiilor se află Societatea de Transport București (STB), Energetica Servicii SA, Parking București, Centrul de Sănătate STB și Eco Igienizare S.A.

Decizia vine în contextul în care Guvernul a aprobat formarea unui grup de lucru pentru reforma întreprinderilor publice, parte din Programul de Guvernare, care vizează reducerea numărului de membri în consiliile de administrație, revizuirea indemnizațiilor și optimizarea personalului excedentar.