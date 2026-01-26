PSD nu renunță la pachetul de relansare economică. Grindeanu: „Este esenţial dacă se doreşte a se continua cu PSD-ul în interiorul acestei coaliţii”

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că nu va accepta ca Guvernul să îşi asume răspunderea separat pe pachetul de măsuri privind administraţia şi pe cel privind relansarea economică şi că în coaliţie s-a încercat decuplarea celor două pachete de măsuri.

„Eu vreau să vă spun un lucru foarte clar şi l-am spus şi astăzi în coaliţie – a fost întărit punctul meu de vedere şi de către UDMR, de către domnul Kelemen Hunor – eu vă spun că PSD nu renunţă sub nicio formă la acest pachet de relansare economică. Noi am prezentat măsurile încă la începutul lunii septembrie, dacă vă aduceţi aminte, am invitat toate celelalte partide să vină cu propuneri.

(...) E clar că România are nevoie şi de aşa ceva. Pentru că de şase, şapte luni de zile noi vorbim doar de tăieri, de dat oamenii afară, de restructurări, de creşteri de TVA, de creşteri de impozite. Lucrurile acestea trebuie să înceteze şi trebuie să ne ocupăm şi de partea cealaltă. Iar acest pachet de relansare a economiei este extrem de important, din punctul nostru de vedere, şi este esenţial dacă se doreşte a se continua cu PSD-ul în interiorul acestei coaliţii”, a afirmat Sorin Grindeanu, luni seară, la România TV.

El a reafirmat că pachetul de relansare a economiei trebuie adoptat concomitent cu cel privind reforma administraţiei publice.

„S-a încercat astăzi un fel de decuplare a acelor două pachete, dar eu cred că lucrurile au fost bine înţelese. Amândouă pachete trebuie să fie în acelaşi timp aprobate. Eu nu înţeleg această încăpăţânare de a arăta până la urmă ce? Pachetul de relansare economică nu e pentru PSD, este pentru economia României. Nu vrem să înregistrăm la OSIM acest pachet şi să ne luăm drepturi de autor.

Suntem parte a acestei coaliţii, vrem să ne ocupăm şi de măsuri de relansare a economiei, pentru că ştiţi de ce? E uşor să scazi deficitul şi aici putem discuta o emisiune întreagă de scăderea acestui deficit şi de cum s-a închis anul 2025 doar prin creşteri de taxe şi impozite şi prin eliminări de investiţii. Reducerile de deficit în mod corect se fac şi prin creşterea economică, iar ceea ce propune PSD-ul prin aceste măsuri ar reduce implicit la creşterea economică”, a adăugat Grindeanu.

Premierul Ilie Bolojan a propus, pe 19 ianuarie, în cadrul ședinței Biroului Politic Național al PNL, ca pe 29 ianuarie Guvernul să-și angajeze răspunderea în fața Parlamentului pentru proiectul de lege privind reforma administrației publice centrale și locale, dar și pentru pachetul de măsuri destinat relansării economice.