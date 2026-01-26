Cum a reacționat Grindeanu când a fost întrebat dacă ar accepta un post la servicii pentru a ieși din coaliție

Sorin Grindeanu a respins ferm ideea unui troc politic pentru o funcție de șef la serviciile de informații, afirmând că nu a negociat nimic în acest sens. Liderul PSD a vorbit și despre acordul Mercosur, dar și despre tensiunile din coaliție legate de pachetul de relansare economică.

Liderul PSD a atras atenția asupra modului în care a fost tratat acordul Mercosur: „Este inadmisibil să angajezi România și să nu spui ce conține acest acord. România, prin europarlamentarii PSD, a votat trimiterea în CJUE și acestea au fost voturile decisive. Parlamentul începe luni, vom vedea care e calendarul și ce explicații vor da miniștrii care au negociat acest acord în numele României”, a explicat Grindeanu la România TV.

Întrebat dacă ar fi dispus să accepte o funcție la conducerea serviciilor de informații pentru a nu mai face opoziție în coaliție, Grindeanu a clarificat: „Nu are legătură pachetul de relansare a economiei cu funcții. Aici o să fiu și mai direct. Nu am negociat nimic. Aici e concurs, eu nu particip la negocieri pe posturile care se dau prin concurs. La șefii de servicii secrete există o procedură pe care o știți: președintele propune și Parlamentul votează, dar cât se cere votul parlamentarilor PSD trebuie să existe discuții. Atunci o să avem o problemă cu economia, toată lumea e de acord - PSD, PNL și UDMR. Singurele lucruri care au rămas în discuții sunt minore, e vorba de cum se finanțează schemele de ajutor fiscal, prin granturi sau scheme fiscale”, a declarat liderul PSD.

PNL susține pachetul de relansare economică

Luni, Biroul Politic Național al PNL a votat continuarea dialogului privind pachetul de relansare economică și a avansat o serie de propuneri pentru întărirea impactului măsurilor. Într-un comunicat, liberalii arată că susțin ferm adoptarea acestui pachet, considerat esențial pentru dezvoltarea economică a României.

PNL urmărește două obiective principale: echilibrarea balanței comerciale prin creșterea exporturilor de produse românești și majorarea valorii adăugate a producției interne, pentru a spori competitivitatea și atragerea investițiilor. În cadrul ședinței, premierul a informat colegii că, în zilele următoare, Coaliția va decide modalitatea prin care pachetul va fi adoptat.