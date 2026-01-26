Ce ar urma dacă PSD votează moţiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan

PSD a ajuns la capătul răbdării. Nu este consultat şi ascultat de premier, deşi deţine cea mai mare pondere în parlament. Bolojan nu discută cu miniştri, cu conducerea PSD, nu preia propunerile şi sugestiile acestora. Cel puţin aşa reclamă PSD. Nu se înţeleg pe reforma administraţiei centrale şi locale, pe modul de împărţire creşterii impozitelor între primari şi bugetul central, pe multe alte prevederi cuprinse în pachetul trei pe care îşi asumă răspunderea guvernului pe 29 ianuarie.

Fifor, Budăi, alţi şefi din conducerea PSD îl atacă virulent pe Bolojan. "Când 76% dintre români îţi spun că ţara se îndreaptă într-o direcţie greşită, iar 73% declară că nu mai au nicio încredere în tine, nu te mai pregăteşti de 'încă o asumare'. Te pregăteşti de plecare. Pentru că de încă o nenorocire nu mai e loc. Într-o ţară normală, îţi faci bagajele şi te duci acasă. Atât", a scris Fifor, duminică, pe Facebook.

Ciudat este faptul că deşi Bolojan a criticat-o pe Olguța Vasilescu în legătură cu încălzirea cetăţenilor din Craiova, aceasta nu a răspuns. Să fie un semnal că PSD ar vota moţiunea de cenzură după asumarea celui de al treilea pachet de către guvern?

PSD condiţionează susţinerea pachetului trei de reformă de un pachet simultan de relansare economică, asumat simultan cu pachetul trei de reformă.

Cum spuneam şi în alte articole, economia depinde foarte puţin de guvern, fiind privată. Guvernul o poate „relansa” prin reducerea impozitelor, dar tocmai ce guvernul le-a mărit. Poate să ajute economia prin debirocratizarea formalităţilor de gestionare a unei companii, dar asta înseamnă şi bugetari concediaţi. Ajutoarele financiare acordate intreprinderilor private presupune bani la buget, care nu există. Şi ar însemna menţinerea „găurilor negre” la buget.

Scutirea companiilor de datorii la stat, aflate în dificultate financiară, ar însemna mai puţini bani la buget, ceea ce nu se acordă cu reducerea deficitului bugetar. Guvernul planifică desființarea acestor „găuri negre”.

Oricum, măsurile de implementare a pachetului de redresare economică ar trebui prevăzute în bugetul de stat pe 2026.

Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, spune:

„Vrem să fim precauți în privința modului în care facem evaluările pentru bugetul pe anul 2026 și să evităm situațiile care ne-au dus în criza de la mijlocul anului trecut. Vorbim aici de evaluarea veniturilor, evaluarea corectă a veniturilor, fără supra-evaluarea veniturilor, fără subestimare a cheltuierilor și cu introducerea în anvelopa bugetară a investițiilor anuale de care România are nevoie. În paralel, pregătim programul de redresare economică, programul măsuri de relansare economică, dintre care câteva chestiuni sunt deja aprobate”.

Şi atunci, cum se acordă cheltuielile, inclusiv cele de relansare economică, cu veniturile? Tot Alexandru Nazare spune că va lua în calcul o creştere economică de 1%, pentru a nu agrava deficitul bugetar.

Dacă PSD nu e mulţumit de programul Bolojan, va vota moţiunea de cenzură?

Sper că PSD e conştient ce înseamnă votarea moţiunii de cenzură după pachetul trei, având în vedere că Bolojan nu se lasă intimidat şi merge mai departe cu reformele. În primul rând trebuie să arate prin pachetul trei şi prin buget că a ajuns, în sfârşit, şi la reducerea cheltuielilor de funcţionare a statului, a administraţiei centrale şi locale. Că această reducere nu convine PSD, e altă discuţie. Să vină PSD conducerea guvernului, dacă nu îi convine!

Iată scenariile posibile.

PSD se retrage de la guvernare dar nu votează moţiunea de cenzură

Guvernul Bolojan ar continua în postura de guvern minoritar, dar cu riscul ca în parlament să-i fie blocate reformele importante, inclusiv bugetul pe 2026. În această situaţie bugetul va fi amânat până în martie, probabil. Este o modificare a compoziţiei politice a guvernului, care necesită negocieri asupra înlocuirii miniştrilor PSD ce au plecat, apoi aprobarea parlamentului pe noua structură a guvernului. Abia apoi se reiau discuţiile pe buget, după ce noii miniştri se familiarizează cu problemele bugetului.

PSD votează moţiunea de cenzură

Este vorba de moţiunea de cenzură iniţiată de AUR după asumarea răspunderii guvernului pe pachetul trei. PSD vrea continuarea coaliţiei, dar cu alt premier de la PNL, care să asculte şi să conlucreze cu PSD. PSD nu înţelege că problemele deficitului bugetar şi a intrării în incapacitatea de plată îl face pe Bolojan să susţină reducerea cheltuielilor de funcţionare a statului. Cum Bolojan este preşedinte al PNL, nu cred că va accepta ca Predoiu sau alt membru de frunte al PNL să preia conducerea guvernului. Dacă ceilalţi membri din conducerea PNL forţează nota, contează majoritatea conducerii PNL care, din câte ştiu, este de partea lui Bolojan. Poziţia preşedintelui Nicusor Dan e importantă, dar nu cred că se poate „băga” peste conducerea PNL.

Posibila retragere a PNL şi USR de la guvernare

Ce să facă atunci PSD? Doar coaliţie cu AUR şi alte partide suveraniste. În momentul de faţă nu există semnale că PSD şi AUR ar putea colabora la guvernare, având în vedere că AUR nu are un program de guvernare articulat, doar opinii anti UE, şi pro Rusia.

În plus, haosul care ar cuprinde România, şi fără guvern şi fără buget pe 2026 ar fi fatal pentru ţara noastră. Probabil ar înceta împrumuturile şi banii europeni, am rămâne fără bani de pensii şi salarii. Sper că PSD înţelege şi calculează toată această stare de lucruri.

Singura cale normală este menţinerea actualei coaliţii de guvernare, şi înţelegerea faptului că Bolojan face „curăţenia” necesară după ce fostele guverne au dus deficitul bugetar la 9,5% din PIB. Fără această refacere a echilibrelor macroeconomice din zona fiscal-bugetară, România nu mai contează într-o lume bulversată de războiul ruso-ucrainian, de lupte economice între marile puteri, de riscul unui al treilea război mondial.