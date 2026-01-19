Coaliția de guvernare își asumă răspunderea pentru reforma administrației. Va fi legată de pachetul economic al PSD

Liderii coaliției de guvernare — PSD, PNL, USR și UDMR — au decis luni, 19 ianuarie că Executivul va angaja răspunderea în Parlament pe reforma administrației publice doar împreună cu aprobarea pachetului de relansare economică propus de PSD. Pentru a evita blocarea întregului pachet în cazul unei eventuale sesizări la Curtea Constituțională, cele două inițiative vor fi depuse separat. Până acum, nu a fost stabilită data exactă la care Guvernul va merge în Parlament, notează News.ro.

În cadrul aceleiași ședințe, coaliția a hotărât înființarea unui comitet care să se ocupe de elaborarea bugetului pe 2026. Structura va include reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, ai fiecăruia dintre cele patru partide și ai autorităților locale din municipii, orașe și comune. Comitetul va fi condus de vicepremierul Tanczos Barna.

Surse politice menționează că PSD a solicitat înființarea acestui for în contextul reducerii, față de 2025, a sumelor alocate localităților prin cotele defalcate de TVA și impozitul pe venit, ceea ce ar putea obliga multe unități administrativ-teritoriale să-și asigure o parte mai mare din finanțare din resurse proprii.

Discuțiile au abordat și alte subiecte, inclusiv declarațiile ministrului Apărării, Radu Miruță, privind posibila trimitere de trupe românești în Groenlanda.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a glumit că se oferă să participe, amintind că a făcut armata la Vânătorii de Munte. Totodată, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a criticat Ministerul Afacerilor Externe pentru modul în care România a gestionat votul în cadrul acordului comercial UE-Mercosur.

Grindeanu și liderul UDMR au cerut ca ministrul de Externe, Oana Țoiu, să explice la următoarea ședință cum a fost acordat votul țării în COREPER.