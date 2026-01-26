Sorin Grindeanu: „Stimularea economiei este esențială. Nu vom lăsa povara consolidării bugetare pe umerii celor mai vulnerabili”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că stimularea economiei este „esențială” în actualul context socio-economic și subliniază necesitatea adoptării rapide a unui pachet de măsuri pentru relansarea economică. Declarațiile au fost făcute într-o postare publicată pe Facebook, după o discuție cu o delegație a băncii americane JP Morgan.

„Stimularea economiei este esențială, mai ales în actualul context socio-economic! Aceasta a fost una dintre cele mai clare concluzii ale discuției cu delegația băncii americane JP Morgan”, a scris Sorin Grindeanu.

Liderul PSD arată că programul de măsuri economice al partidului, completat cu propunerile partenerilor de guvernare, ar urma să fie aprobat în Parlament în perioada următoare.

„De aceea este important ca programul PSD de măsuri privind relansarea economiei, la care adăugăm și propunerile partenerilor de guvernare, să fie aprobat în curând în Parlament. Vrem să îl aplicăm rapid și să producă rezultate concrete, în folosul companiilor românești”, a precizat acesta.

Sorin Grindeanu susține că discuțiile cu reprezentanții JP Morgan au evidențiat importanța unui proces de consolidare fiscală echilibrat, care să nu afecteze investițiile și mediul privat.

„Am constatat că un mare investitor străin de calibrul JP Morgan este foarte atent ca procesul de consolidare fiscală să fie unul echilibrat. Reformele care își propun reducerea cheltuielilor statului trebuie obligatoriu însoțite de soluții privind sprijinirea firmelor să demareze investiții de la zero”, a mai transmis liderul social-democrat.

În postarea sa, Grindeanu a făcut referire și la experiența acumulată în perioada în care a ocupat funcția de ministru al Transporturilor, subliniind rolul investițiilor în infrastructură.

„Ca ministru al Transporturilor, am avut șansa de a realiza cele mai mari investiții în infrastructură, ce reprezintă coloana vertebrală a creșterii sustenabile a economiei”, a scris acesta.

Totodată, liderul PSD a dat asigurări că măsurile de consolidare bugetară nu vor afecta categoriile sociale vulnerabile.

„Ca lider al PSD, voi fi concentrat să nu lăsăm povara consolidării bugetare pe umerii celor mai dezavantajați dintre români – pensionari, șomeri, persoane cu dizabilități”, a conchis Sorin Grindeanu.