Subprefectul PSD de la Constanța își sfidează colegii și refuză să demisioneze: „Se plasează singură în afara partidului”

Marilena Dragnea, subprefectul județului Constanța, numită în funcție din partea Partidului Social Democrat, ar refuza să-și prezinte demisia, așa cum au solicitat liderii social-democraților imediat după anunțul depunerii moțiunii de cenzură alături de AUR.

Demisia Marilenei Dragnea nu a fost înregistrată la Prefectura Constanța, a confirmat, pentru „Adevărul”, prefectului județului, Adrian Picoiu.

„De ce n-au plecat toți, dacă erau un partid cu onoare?”

„Până la ora asta nu (n.r. – și-a prezentat demisia). Posibil în cursul zilei de azi, mâine... Este la muncă, probabil e decizia dumneaei. Azi, mâine, cum le-a zis președintele de partid, până se votează moțiunea. Dacă nu, probabil că o să fie o revocare de guvern, că doar așa se schimbă subprefecții, prin demisie sau prin revocare”, a declarat Picoiu, pentru „Adevărul”.

Întrebat dacă refuzul subprefectului Marilena Dragnea de a-și prezenta demisia ar putea afecta demersul PSD de doborâre a guvernului Bolojan, având în vedere că PSD merge pe strategia de a se retrage complet din procesul de guvernare, prefectul Adrian Picoiu i-a atacat direct pe de acum foștii parteneri de guvernare.

„Ca să fiu răutăcios, PSD-ul nu și-a schimbat nici măcar 20%. Nu vorbesc de prefecți, subprefecți, secretari de stat. Vorbesc de eșalonul 2: directori de combatere criminalitate și alte minuni pe la deconcentrate. Dacă aveau onoare, se retrăgeau din toate funcțiile care sunt numite politic, nu doar prefecți, subprefecți, secretari de stat și miniștri. Plus, n-am înțeles de când au plecat miniștrii de ce n-au plecat toți, dacă erau un partid cu onoare. Orice om e de înlocuit. Chiar dacă merge mai greu, e de înlocuit orice om, nimeni nu e stăpânul Inelelor”, a comentat Picoiu.

„Orice persoană care a rămas în funcție după acest termen nu mai reprezintă partidul în acea poziție”

Președintele PSD Constanța, parlamentarul Daniel Georgescu, a precizat, la solicitarea „Adevărul”, că nu are un răspuns clar cu privire la situația Marilenei Dragnea în funcția de subprefect, dar că se așteaptă ca situația să fie clarificată, „în spiritul disciplinei și al respectului față de hotărârea adoptată la nivel național”.

„Nu am nici eu un răspuns clar. Aștept un răspuns din partea prefectului dacă există vreo demisie. De la doamna Dragnea nu avem nici un semn, deși ieri i-am transmis foarte clar direcția stabilită de partid.

Decizia PSD la nivel național este una clară: toți prefecții și subprefecții susținuți de partid trebuiau să își depună demisiile în termenul comunicat de conducerea centrală. Nu există excepții și nu există interpretări diferite”, a precizat Georgescu.

Liderul PSD Constanța a reiterat că PSD nu mai susține Guvernul condus de Ilie Bolojan și în aceste condiții, „orice persoană care a rămas în funcție după acest termen nu mai reprezintă partidul în acea poziție și nu mai beneficiază de sprijinul politic acordat anterior și este pe persoană fizică acolo”.

„Doamna Marilena Dragnea cunoaște această decizie, a fost informată și știe foarte bine care sunt pașii necesari pentru a respecta poziția partidului. Ne așteptăm ca această situație să fie clarificată, în spiritul disciplinei și al respectului față de hotărârea adoptată la nivel național. În caz contrar, se plasează singură în afara partidului.

Apreciem activitatea tuturor colegilor care au reprezentat partidul în funcții publice și suntem convinși că fiecare va înțelege corect momentul politic actual”, a mai precizat Georgescu.

Am încercat să o contactăm telefonic pe Marilena Dragnea, pentru a-și exprima un punct de vedere, însă nu a răspuns.