PSD îl contrazice pe premier. Partidul a pregătit pentru Parlament inițiativa pentru plafonarea prețurilor la alimentele de bază

PSD îl contrazice pe premierul Ilie Bolojan. Fostul ministru Mihai Fifor afirmă că decizia privind plafonarea prețurilor la alimentele de bază nu a fost luată în coaliție. Partidul anunță că a pregătit propunerea legislativă pentru plafonare, urmând să o depună în Parlament în cazul în care Ilie Bolojan decide întreruperea măsurii.

„Oare premierul Bolojan se mai uită din când în când pe cifre? (...) A comunicat oficial o mare minciună: că decizia ar fi fost luată în Coaliție. Fals. Și ipocrit. Pentru că nu poți spune că te gândești la români atunci când cauți, cu orice preț, să îi îngenunchezi în prag de iarnă”, scrie social-democratul Mihai Fifor într-o postare pe Facebook.

PSD a prezentat marți dimineață, în ședința coaliției, o serie de date care indică că măsurile de plafonare a prețurilor, pe utilități și pe alimentele de bază, au asigurat o scădere a inflației de la 10,3% la 4,9%.

Proiectul pregătit pentru Parlament

„PSD va folosi toate pârghiile politice pentru a menține plafonarea adaosurilor la alimente. Datele oficiale ale INS arată clar: prețurile la alimentele de bază sunt astăzi mai mici decât în iunie 2023, când s-a introdus plafonarea. Încetarea măsurii ar fi devastatoare pentru milioane de români, în condițiile scumpirilor masive la energie și ale creșterii TVA care a alimentat inflația”, anunță social-democratul.

Mihai Fifor mai afirmă că cei care critică plafonarea pe motiv că „distorsionează piața” nu pot arăta unde e distorsiunea.

„N-a fost penurie, producția agroalimentară a crescut, comercianții și-au păstrat profiturile. Distorsiunea reală era alta: creșterea speculativă și cartelizată a prețurilor la raft. Plafonarea a pus o barieră împotriva abuzurilor și a protejat cetățenii. PNL și USR nu pot prezenta niciun beneficiu pentru cetățeni din încetarea plafonării. Singurii câștigători ar fi marii retaileri. Pierzătorii? Milioane de români cu venituri mici și medii”, mai spune socia-democratul.

Totodată, Fifor subliniază că pentru oameni nu contează dacă subiectul s-a discutat sau nu în Coaliție. Pentru oameni contează dacă de la 1 octombrie se vor scumpi sau nu alimentele de bază, motiv pentru care, dacă premierul Bolojan refuză să prelungească plafonarea, PSD va introduce în Parlament, în procedură de urgență, reglementarea pentru prelungirea măsurii.

Partidul are deja propunerea legislativă redactată.