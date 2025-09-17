search
Miercuri, 17 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

PSD îl contrazice pe premier. Partidul a pregătit pentru Parlament inițiativa pentru plafonarea prețurilor la alimentele de bază

0
0
Publicat:

PSD îl contrazice pe premierul Ilie Bolojan. Fostul ministru Mihai Fifor afirmă că decizia privind plafonarea prețurilor la alimentele de bază nu a fost luată în coaliție. Partidul anunță că a pregătit propunerea legislativă pentru plafonare, urmând să o depună în Parlament în cazul în care Ilie Bolojan decide întreruperea măsurii.  

FOTO MEDIAFAX
FOTO MEDIAFAX

„Oare premierul Bolojan se mai uită din când în când pe cifre? (...) A comunicat oficial o mare minciună: că decizia ar fi fost luată în Coaliție. Fals. Și ipocrit. Pentru că nu poți spune că te gândești la români atunci când cauți, cu orice preț, să îi îngenunchezi în prag de iarnă”, scrie social-democratul Mihai Fifor într-o postare pe Facebook.

PSD a prezentat marți dimineață, în ședința coaliției, o serie de date care indică că măsurile de plafonare a prețurilor, pe utilități și pe alimentele de bază, au asigurat o scădere a inflației de la 10,3% la 4,9%. 

Proiectul pregătit pentru Parlament

„PSD va folosi toate pârghiile politice pentru a menține plafonarea adaosurilor la alimente. Datele oficiale ale INS arată clar: prețurile la alimentele de bază sunt astăzi mai mici decât în iunie 2023, când s-a introdus plafonarea. Încetarea măsurii ar fi devastatoare pentru milioane de români, în condițiile scumpirilor masive la energie și ale creșterii TVA care a alimentat inflația”, anunță social-democratul.

Mihai Fifor mai afirmă că cei care critică plafonarea pe motiv că „distorsionează piața” nu pot arăta unde e distorsiunea.

„N-a fost penurie, producția agroalimentară a crescut, comercianții și-au păstrat profiturile. Distorsiunea reală era alta: creșterea speculativă și cartelizată a prețurilor la raft. Plafonarea a pus o barieră împotriva abuzurilor și a protejat cetățenii. PNL și USR nu pot prezenta niciun beneficiu pentru cetățeni din încetarea plafonării. Singurii câștigători ar fi marii retaileri. Pierzătorii? Milioane de români cu venituri mici și medii”, mai spune socia-democratul.

Totodată, Fifor subliniază că pentru oameni nu contează dacă subiectul s-a discutat sau nu în Coaliție. Pentru oameni contează dacă de la 1 octombrie se vor scumpi sau nu alimentele de bază, motiv pentru care, dacă premierul Bolojan refuză să prelungească plafonarea, PSD va introduce în Parlament, în procedură de urgență, reglementarea pentru prelungirea măsurii. 

Partidul are deja propunerea legislativă redactată. 

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Ministrul Agriculturii îi ceartă pe români pentru că mănâncă avocado: „Costă cât 3 kilograme de roșii. Sigur că deficitul crește”
digi24.ro
image
Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie. A fost primit cu fast la Castelul Windsor. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Cum îți pregătești centrala termică pentru iarnă. Mulți români fac o greșeală BANALĂ
gandul.ro
image
Prințul William l-a prezentat Regelui Charles pe Donald Trump: „Acesta este tatăl meu”
mediafax.ro
image
Andrei Vlad a dat în judecată FCSB! Câți bani îi cere lui Gigi Becali. Exclusiv
fanatik.ro
image
Călin Georgescu, prima reacție după trimiterea în judecată. Invocă patru motive pentru care s-ar „dori înlăturarea lui”
libertatea.ro
image
Un doctor și-a lăsat pacientul pe masa de operație ca să întrețină relații intime cu asistenta. Acum, își poate relua cariera în Anglia
digi24.ro
image
VIDEO. Gigi Becali, filmat pe o stradă din București în timp ce împărțea zeci de milioane unor elevi
gsp.ro
image
A plecat din România, de la un salariu de 4.000 €, și a ajuns să câștige 60.000 € lunar și să ”strălucească” în Champions League
digisport.ro
image
VIDEO Ilie Bolojan: Autostrada Moldovei 'a zburat'. Plătim dobânzi de 11 miliarde de dolari
stiripesurse.ro
image
O femeie care a refuzat să se mute s-a trezit că locuința ei e pe traseul unei căi ferate. Cum a ajuns în această situație absurdă
antena3.ro
image
Politolog: Două ipoteze după ce Serviciile au eşuat în a opri operaţiunea rusă "Călin Georgescu preşedinte"
observatornews.ro
image
BREAKING! Ilie Bolojan și-a anunțat DEMISIA. PLUS amenințări de ULTIMA ORĂ pentru acești bugetari
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
prosport.ro
image
Indemnizația socială pentru pensionari, în 2025. Câţi bani primesc bătrânii?
playtech.ro
image
Gheorghe Mustață, mesaj radical pentru jucătorii de la FCSB: „Victorie la Botoșani sau război!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gigi Becali a devenit viral pe internet! A scos teancul de bani la un liceu din București
digisport.ro
image
Bolojan își ține demisia la vedere. Coaliția merge la Cotroceni, în pragul rupturii totale din cauza prețurilor
stiripesurse.ro
image
Doamne, ce tragedie! A MURIT în urmă cu puțin timp! Toată lumea este în ȘOC!
kanald.ro
image
ANAF pune tunurile pe săracii cu firme mici, că e mai ușor. „Având același salariu, colegii preferă...
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Asta da veste URIAȘĂ în showbiz! Laura Cosoi a făcut anunțul minunat! E în culmea fericirii: Dau naștere celui de-al cincilea copil
romaniatv.net
image
Reacția Rusiei după acuzațiile din dosarul lui Călin Georgescu. Moscova își dezvăluie poziția
mediaflux.ro
image
VIDEO. Gigi Becali, filmat pe o stradă din București în timp ce împărțea zeci de milioane unor elevi
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Președintele ceh Petr Pavel, aventură pe motocicletă în România. Ce a făcut în vacanță: „Am văzut locuri incredibil de frumoase.” FOTO
click.ro
image
Daciana Sârbu, primele declarații despre noul iubit! Ce a spus despre o nouă căsătorie? „Nu mă ascund, nu mint, sunt liniștită!”
click.ro
image
Cu cât s-au scumpit vacanțele românilor de sărbători? Cât a ajuns să coste un Revelion pe Valea Prahovei? Andreea Sandu: „Turismul românesc, sub așteptări”
click.ro
Trump Melania Kate și William GettyImages 2235355308 jpg
Vine Trump, plânge cerul! Donald și Melania, primiți de Kate și William la Windsor, într-o atmosferă tensionată și ploioasă
okmagazine.ro
Sharon Stone foto Profimedia jpg
Sharon Stone șochează din nou, la trei decenii de la expunerea sexy din „Instinct primar”! Are 67 de ani!
clickpentrufemei.ro
Funeraliile lui Erwin Rommel, la 18 octombrie 1944 (© Bundesarchiv Bild 183-J30704)
Rommel a avut noroc: A murit la timp!
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce ar fi fugit, de fapt, fiul lui Ilie Dumitrescu, de la locul accidentului de mașină? Titi Aur: „De frică. S-a gândit că îl salvează tata și avocații”
image
Președintele ceh Petr Pavel, aventură pe motocicletă în România. Ce a făcut în vacanță: „Am văzut locuri incredibil de frumoase.” FOTO

OK! Magazine

image
Vine Trump, plânge cerul! Donald și Melania, primiți de Kate și William la Windsor, într-o atmosferă tensionată și ploioasă

Click! Pentru femei

image
Sharon Stone șochează din nou, la trei decenii de la expunerea sexy din „Instinct primar”! Are 67 de ani!

Click! Sănătate

image
Care este greutatea ideală în funcţie de înălţime