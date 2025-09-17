Românii, de acord cu introducerea stagiului militar pe bază de voluntariat. Cum se împart opiniile între votanții partidelor parlamentare

Trei sferturi dintre români au o părere bună despre introducerea stagiului militar pe bază de voluntariat, arată barometrul Informat.ro - Inscop Research, ediția a III-a, realizat în perioada 1 - 9 septembrie 2025.

„Sprijinul populației pentru stagiul militar pe bază de voluntariat este puternic și consistent în timp, trei pătrimi dintre români având o părere bună despre această formă de serviciu militar atât în prezent, cât și în urmă cu zece ani.

Segmentarea răspunsurilor pe grupuri de populație dezvăluie opinii relativ omogene, doar în rândul populației cu studii primare înregistrându-se un procent de peste 30% care au o părere proastă despre stagiul militar voluntar. De asemenea, votanții tuturor partidelor declară în proporții foarte mari o părere bună despre stagiul militar voluntar, cu proporții foarte ridicate în cazul votanților PNL și USR. În contextul regional marcat de agresiunea rusă din Ucraina, aceste percepții pot contribui la consolidarea pregătirii și rezilienței populației în raport cu amenințările de securitate concrete”, arată directorul Inscop, sociologul Remus Ștefureac.

Peste 70% au o părere bună despre introducerea stagiului militar pe bază de voluntariat

Datele arată o părere bună generală, dar cu scăderi față de anul 2015:

74.2% dintre români au o părere bună despre introducerea în România a stagiului militar pe bază de voluntariat (față de 79.4% în iulie 2015), în timp ce 20.7% au o părere proastă (față de 15.1% în iulie 2015). Ponderea non-răspunsurilor este de 5.1%.

Cum se împart opiniile pe categorii

Au o părere bună despre introducerea în România a stagiului militar pe bază de voluntariat:

- 76% dintre votanții PSD, 94% dintre votanții PNL, 87% dintre votanții USR și 68% dintre cei ai AUR.

- 76% dintre bărbați și 72% dintre femei, 76% dintre tinerii cu vârsta până în 30 de ani, 77% dintre cei cu vârsta între 30 și 44 de ani, 67% dintre persoanele cu vârsta între 45 și 59 de ani și 78% dintre cei peste 60 de ani.

- 60% dintre persoanele cu educație primară, 76% dintre cei cu educație medie, 87% dintre cei cu educație superioară.

- 74% din locuitorii din București, 81% dintre cei din urbanul cu peste 90 de mii de locuitori, 80% dintre cei din urbanul mic și 68% din rural.

- 81% dintre angajații la stat și 75% dintre cei care lucrează la privat sunt în favoarea introducerii stagiului militar pe bază de voluntariat.

Votanții AUR, pe primul loc împotriva introducerii stagiului militar pe bază de voluntariat

Au o părere proastă despre introducerea în România a stagiului militar pe bază de voluntariat:

- 21% dintre votanții PSD, 4% dintre votanții PNL, 9% dintre votanții USR și 28% dintre cei ai AUR.

- 20% dintre bărbați și 21% dintre femei, 22% dintre tinerii cu vârsta până în 30 de ani, 20% dintre cei cu vârsta între 30 și 44 de ani, 26% dintre persoanele cu vârsta între 45 și 59 de ani și 16% dintre cei peste 60 de ani.

- 33% dintre persoanele cu educație primară, 19% dintre cei cu educație medie, 10% dintre cei cu educație superioară.

- 23% din locuitorii din București, 16% dintre cei din urbanul cu peste 90 de mii de locuitori, 17% dintre cei din urbanul mic și 25% din rural.

- 15% dintre angajații la stat și 21% dintre cei care lucrează la privat au o părere proastă despre introducerea stagiului militar pe bază de voluntariat.

Datele au fost culese în perioada 1-9 septembrie 2025. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1103 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95%, la un grad de încredere de 95%.