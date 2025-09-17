Neînțelegeri în coaliție: PSD se opune eliminării plafonării prețurilor la alimentele de bază. Datele prezentate de partid

PSD se opune eliminării plafonării la prețurilor la alimentele de bază, prezentând în ședința coaliției de guvernare rezultatele plafonărilor din ultimii doi ani. Potrivit analizei prezentate de social-democrați, măsurile de plafonare a prețurilor, pe utilități și pe alimentele de bază, au asigurat o scădere a inflației de la 10,3% la 4,9%.

Prin plafonarea prețului la utilități (gaze și energie) au fost înghețate facturile, iar prin plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază a fost menținută puterea de cumpărare. Cele două măsuri de plafonare au scăzut inflația de la 10,3% la 4,9%, potrivit datelor prezentate de PSD în ședința coaliției.

Social-democrații se opun eliminării plafonării prețurilor la alimentele de bază, măsură pe care partidele ar fi convenit odată cu ultima prelungire. Liderii PSD speră să îl convingă pe premier prezentând datele din ultimii ani.

PSD mau invocă un raport al BNR care arată că în lipsa acestor măsuri, inflația ar fi fost cu 10 puncte procentuale mai mare, adică ar fi ajuns la 15% și nu la 4,9%.

În practică nu s-au validat temerile privind penuria cauzată de plafonarea la alimentele de bază, spun social-democrații. La 2 ani de la plafonarea marjei comerciale, s-a reușit reducerea prețurilor la toate alimentele cu marjă plafonată (cu încetinirea creșterii prețurilor la lapte, ouă aripi de pui, roșii și creștere la fructe proaspete), potrivit datelor Consiliului Concurenței.

Cum arată datele

Potrivit datelor prezentate de PSD, creșterile de dinainte de plafonare erau de până la 55% pe un an și de până la 89% pe 2 ani. Dinamica prețurilor de după plafonare arată scăderi de până la 36% în 2 ani și 38% într-un an.

Eliminarea plafonării ar aduce o creștere a inflației la 13-15% în următoarele luni. În condițiile creșterii explozive a prețurilor (plus 66%) și a măsurilor de austeritate pe venituri (tăieri sau înghețări), eliminarea plafonării la alimentele de bază ar face ca puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici să ajungă la 30%. PSD acuză că scăderea va arunca peste 1 milion de români în risc de sărăcie și excluziune socială în 2026, accentuând tensiunile sociale și instabilitatea politică.

Coaliția s-a reunit miercuri, 17 septembrie, într-o nouă ședință de discuții. Liderii se contrazic și pe tăierile de posturi din reforma administrației locale.