search
Miercuri, 17 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Neînțelegeri în coaliție: PSD se opune eliminării plafonării prețurilor la alimentele de bază. Datele prezentate de partid

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

PSD se opune eliminării plafonării la prețurilor la alimentele de bază, prezentând în ședința coaliției de guvernare rezultatele plafonărilor din ultimii doi ani. Potrivit analizei prezentate de social-democrați, măsurile de plafonare a prețurilor, pe utilități și pe alimentele de bază, au asigurat o scădere a inflației de la 10,3% la 4,9%. 

FOTO Arhivă
FOTO Arhivă

Prin plafonarea prețului la utilități (gaze și energie) au fost înghețate facturile, iar prin plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază a fost menținută puterea de cumpărare. Cele două măsuri de plafonare au scăzut inflația de la 10,3% la 4,9%, potrivit datelor prezentate de PSD în ședința coaliției.

Social-democrații se opun eliminării plafonării prețurilor la alimentele de bază, măsură pe care partidele ar fi convenit odată cu ultima prelungire. Liderii PSD speră să îl convingă pe premier prezentând datele din ultimii ani. 

PSD mau invocă un raport al BNR care arată că în lipsa acestor măsuri, inflația ar fi fost cu 10 puncte procentuale mai mare, adică ar fi ajuns la 15% și nu la 4,9%.

În practică nu s-au validat temerile privind penuria cauzată de plafonarea la alimentele de bază, spun social-democrații. La 2 ani de la plafonarea marjei comerciale, s-a reușit reducerea prețurilor la toate alimentele cu marjă plafonată (cu încetinirea creșterii prețurilor la lapte, ouă aripi de pui, roșii și creștere la fructe proaspete), potrivit datelor Consiliului Concurenței. 

Cum arată datele

Potrivit datelor prezentate de PSD, creșterile de dinainte de plafonare erau de până la 55% pe un an și de până la 89% pe 2 ani. Dinamica prețurilor de după plafonare arată scăderi de până la 36% în 2 ani și 38% într-un an.  

Eliminarea plafonării ar aduce o creștere a inflației la 13-15% în următoarele luni. În condițiile creșterii explozive a prețurilor (plus 66%) și a măsurilor de austeritate pe venituri (tăieri sau înghețări), eliminarea plafonării la alimentele de bază ar face ca puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici să ajungă la 30%. PSD acuză că scăderea va arunca peste 1 milion de români în risc de sărăcie și excluziune socială în 2026, accentuând tensiunile sociale și instabilitatea politică.  

Coaliția s-a reunit miercuri, 17 septembrie, într-o nouă ședință de discuții. Liderii se contrazic și pe tăierile de posturi din reforma administrației locale. 

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
Prima reacție a Kremlinului la acuzațiile că Rusia a influențat alegătorii în favoarea lui Călin Georgescu
digi24.ro
image
„Da, eu sunt, îmi pare rău”. Procurorii au dezvăluit un schimb de mesaje incriminatorii dintre Tyler Robinson și colegul lui
stirileprotv.ro
image
Cum îți pregătești centrala termică pentru iarnă. Mulți români fac o greșeală BANALĂ
gandul.ro
image
Ministrul Justiției: Declarațiile lui Georgescu sunt un discurs politic. El are calitatea de acuzat pentru infracțiuni grave
mediafax.ro
image
Haos la FCSB şi CFR Cluj dacă ratează play-off-ul: “Ar fi dezastru mondial!”
fanatik.ro
image
Călin Georgescu, prima reacție după trimiterea în judecată. Invocă patru motive pentru care s-ar „dori înlăturarea lui”
libertatea.ro
image
Un doctor și-a lăsat pacientul pe masa de operație ca să întrețină relații intime cu asistenta. Acum, își poate relua cariera în Anglia
digi24.ro
image
Fiul lui Ilie Dumitrescu, reținut de polițiști » Ar fi ieșit pozitiv la cocaină la DrugTest: ce urmează
gsp.ro
image
Lovitură de proporții: și-au demis antrenorul la miezul nopții și au bătut palma cu Jose Mourinho
digisport.ro
image
VIDEO Ilie Bolojan: Autostrada Moldovei 'a zburat'. Plătim dobânzi de 11 miliarde de dolari
stiripesurse.ro
image
O femeie care a refuzat să se mute s-a trezit că locuința ei e pe traseul unei căi ferate. Cum a ajuns în această situație absurdă
antena3.ro
image
"Un coşmar!" Vecini îngroziţi de o chiriaşă care creştea 27 de câini într-o casă de 80 de mp, la Braşov
observatornews.ro
image
BREAKING! Ilie Bolojan și-a anunțat DEMISIA. PLUS amenințări de ULTIMA ORĂ pentru acești bugetari
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
prosport.ro
image
Melania şi Donald Trump, apariţie surprinzătoare în Marea Britanie! Gestul i-a lăsat pe toţi fără cuvinte, nu au mai fost văzuţi aşa
playtech.ro
image
Adi Mutu face radiografia dezastrului de la FCSB: “Echipă fricoasă şi timidă!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gigi Becali a devenit viral pe internet! A scos teancul de bani la un liceu din București
digisport.ro
image
Bolojan își ține demisia la vedere. Coaliția merge la Cotroceni, în pragul rupturii totale din cauza prețurilor
stiripesurse.ro
image
Doliu în lumea fotbalului! A murit un fost fotbalist de la Steaua București
kanald.ro
image
ANAF: Klaus Iohannis să predea casa și să returneze chiriile, altfel urmează...
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Ministerul Muncii, anunţ important pentru angajaţi şi angajatori, se aplică până la finalul anului. Amenzi de 5-10.000 de lei!
romaniatv.net
image
Alex Florența, procurorul general, a lansat avertismentul: România a fost, este și probabil va fi în perioada următoare într-un plin război hibrid 
mediaflux.ro
image
Fiul lui Ilie Dumitrescu, reținut de polițiști » Ar fi ieșit pozitiv la cocaină la DrugTest: ce urmează
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Victor Ponta, confesiuni despre divorțul cu Daciana Sârbu. Regretul care îl macină pe fostul premier: „Îmi doresc ca...”
click.ro
image
Rețeta lui Beckham pentru dulceața de prune. Cum se prepară „Beckjam” cu rom, produsul care a cucerit întreaga lume
click.ro
image
„Avea trăsături de om!” Lupul care a semănat groază într-un sat ascuns din România. A fost ucis de o localnică curajoasă: „Eram toată numai sânge!”
click.ro
Melania și Donald Trump foto Profimedia jpg
„Un gentleman elegant!” Donald Trump i se adresează greșit Regelui Charles, în timp ce Melania e ireproșabilă în ținuta aleasă pentru vizita din UK
okmagazine.ro
abstract numerology concept with woman full shot jpg
Venus și Marte aduc noroc uriaș pentru 3 zodii după 15 septembrie
clickpentrufemei.ro
Funeraliile lui Erwin Rommel, la 18 octombrie 1944 (© Bundesarchiv Bild 183-J30704)
Rommel a avut noroc: A murit la timp!
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce ar fi fugit, de fapt, fiul lui Ilie Dumitrescu, de la locul accidentului de mașină? Titi Aur: „De frică. S-a gândit că îl salvează tata și avocații”
image
Victor Ponta, confesiuni despre divorțul cu Daciana Sârbu. Regretul care îl macină pe fostul premier: „Îmi doresc ca...”

OK! Magazine

image
„Un gentleman elegant!” Donald Trump i se adresează greșit Regelui Charles, în timp ce Melania e ireproșabilă în ținuta aleasă pentru vizita din UK

Click! Pentru femei

image
Sharon Stone șochează din nou, la trei decenii de la expunerea sexy din „Instinct primar”! Are 67 de ani!

Click! Sănătate

image
Care este greutatea ideală în funcţie de înălţime