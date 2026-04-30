„PSD este sistemul și este mai vinovat decât toți”. Piperea dezvăluie cum ar putea ajunge AUR la peste 50% din voturi

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea recunoaște, într-un interviu acordat „Adevărul”, că scorul de 40% al partidului său în sondaje este parțial „umflat” de strategia greșită a adversarilor. El explică mecanismul prin care formațiunea ar putea fi propulsată peste pragul de 50% și condiționează orice colaborare cu PSD de un mandat limitat, dedicat exclusiv organizării alegerilor anticipate.

Într-un interviu acordat pentru „Adevărul”, Gheorghe Piperea susține că actuala criză politică nu a început cu moțiunea de cenzură, ci în urmă cu trei luni.

„Criza politică este acolo de vreo trei luni de zile. Și este una de-a dreptul explozivă de vreo trei luni de zile de când s-a dat drumul la acel proiect cu care PSD nu a fost de acord. Îmi amintesc că PSD erau prăjiți efectiv de oftică, de supărare, pentru că erau niște lucruri cât se poate de evidente pe care nu le accepta domnul Bolojan”, a afirmat parlamentarul, adăugând că „Domnul Bolojan se comportă de-a dreptul sinucigaș”.

„Este ca și când și-ar fi dorit ceea ce i se întâmplă în momentul de față. Pentru că dacă ar fi fost mai flexibil, mai maleabil, atunci PSD s-ar fi calmat și ar fi rămas la guvernare, pentru că PSD e obișnuit să fie acolo, în fruntea bucatelor. PSD se caracterizează prin a fi în fruntea bucatelor întotdeauna. PSD e sistemul”.

El a susținut totodată că moțiunea de cenzură „este singura soluție pentru a readuce stabilitatea”: „Un guvern care într-un fel sau altul fie va pregăti alegerile anticipate, fie va încerca să repare ceea ce s-a făcut greșit până acum, va aduce stabilitatea. Și până la urmă, cu asta închid: stabilitatea nu este un scop în sine. Dacă vorbim despre stabilitate atunci când lucrurile merg, când așteptăm să construim, când așteptăm să apară niște rezultate, când ești pregătit de exemplu ca peste doi ani de zile, trei ani de zile să câștigi campionatul — aia e bună stabilitatea.”

PSD, în continuare vinovat

Europarlamentarul AUR consideră, însă, că „PSD este tot atât de vinovat, chiar mai vinovat decât celelalte trei partide de la guvernare”.

„Dacă n-ar fi fost PSD, n-am fi avut un guvern Bolojan, așa cum dacă n-ar fi fost PSD n-am fi avut un guvern Orban, Cîțu, Ciucă și așa mai departe. Categoric poartă extrem de multe vini PSD-ul. Și dacă tot ați adus vorba aici, se poate spune că PSD împreună cu PNL reprezintă sistemul. Fără discuție. Dar în politică se pare că trebuie să știi să joci și șah. În jocul de șah trebuie să știi să faci niște mutări. Și uneori în jocul de șah, de exemplu, sacrifici niște piese. Există chiar niște formule pentru asta — un fel de gambit, de exemplu, care se poate face pentru că mai important este să ajungi să câștigi în strategia respectivă”, a adăugat el.

El a afirmat, totodată, că nu crede că PSD își dorește alegeri anticipate, deoarece „are toate șansele din lume să iasă pe locul trei la ora actuală”.

AUR are cifre umflate în sondaje

Eurodeputatul consideră că scorul actual al partidului în sondaje este parțial artificial, fiind alimentat de campaniile adversarilor politici.

„În momentul de față sunt niște procente un pic umflate după părerea mea. Nu pentru că n-am fi suficient de buni noi sau n-ar avea suficient de multă încredere în noi populația. Alta este motivația și este una mai negativă decât vă imaginați. PSD împreună cu PNL și mai ales USR au tot umflat într-un fel sau altul așteptarea celor care se tem de extremiști, de rusofili”, a spus europarlamentarul.

El a explicat: „Mai mult decât atât! Au forțat lucrurile aici la Parlamentul European să spună: «Uite, ăsta este pericolul putinist, pericolul rusofil, extremist și așa mai departe. Faceți-ne în așa fel, ajutați-ne cumva să ieșim din această situație». Și eu cred că cinci-șase puncte procentuale vin și de aici. Adică din acele 40 de puncte de care vorbim, probabil că 35 sunt reale. Ce vreau să spun este însă altceva: dacă mai trec încă două-trei săptămâni (hai să zicem o lună) și atât PSD, cât și PNL, respectiv USR, se vor comporta tot atât de jalnic (sau poate chiar mai jalnic decât s-au comportat până acum), da, cu siguranță procentele vor fi peste 50%.”

Guvernarea alături de PSD

Gheorghe Piperea a recunoscut totodată că are o mică temere legată de moțiune: „Să vedem dacă știm să gestionăm acest avantaj pe care îl avem în momentul de față, pentru că știți, poți să ai o tură de stadion înainte — dacă nu reușești să ții pasul, s-ar putea să pierzi maratonul”, a spus.

Întrebat ce va face AUR în cazul în care i se va propune guvernarea alături de PSD, el a declarat că partidul din care face parte ar accepta doar „pentru pregătirea unor alegeri anticipate, nu pentru un guvern de lungă durată”.

„Declarațiile care s-au făcut de către cei din conducerea AUR (apropo, eu sunt doar un lider informal al AUR, nu fac parte din această conducere) — toate aceste declarații sunt în sensul că nu ne dorim: unu la mână, susținerea unui guvern minoritar din care să facă parte USR; și nici susținerea unui guvern minoritar compus doar din PSD à la longue, ci un guvern care să pregătească alegerile anticipate. Și mie mi se pare că este soluția cea mai cinstită dintre toate”, a mai precizat Gheorghe Piperea în interviul pentru „Adevărul”.