Joi, 30 Aprilie 2026
Adevărul
„PSD este sistemul și este mai vinovat decât toți”. Piperea dezvăluie cum ar putea ajunge AUR la peste 50% din voturi

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea recunoaște, într-un interviu acordat „Adevărul”, că scorul de 40% al partidului său în sondaje este parțial „umflat” de strategia greșită a adversarilor. El explică mecanismul prin care formațiunea ar putea fi propulsată peste pragul de 50% și condiționează orice colaborare cu PSD de un mandat limitat, dedicat exclusiv organizării alegerilor anticipate.

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea FOTO Adevărul
Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea FOTO Adevărul

Într-un interviu acordat pentru „Adevărul”, Gheorghe Piperea susține că actuala criză politică nu a început cu moțiunea de cenzură, ci în urmă cu trei luni.

„Criza politică este acolo de vreo trei luni de zile. Și este una de-a dreptul explozivă de vreo trei luni de zile de când s-a dat drumul la acel proiect cu care PSD nu a fost de acord. Îmi amintesc că PSD erau prăjiți efectiv de oftică, de supărare, pentru că erau niște lucruri cât se poate de evidente pe care nu le accepta domnul Bolojan”, a afirmat parlamentarul, adăugând că „Domnul Bolojan se comportă de-a dreptul sinucigaș”.

„Este ca și când și-ar fi dorit ceea ce i se întâmplă în momentul de față. Pentru că dacă ar fi fost mai flexibil, mai maleabil, atunci PSD s-ar fi calmat și ar fi rămas la guvernare, pentru că PSD e obișnuit să fie acolo, în fruntea bucatelor. PSD se caracterizează prin a fi în fruntea bucatelor întotdeauna. PSD e sistemul”.

El a susținut totodată că moțiunea de cenzură „este singura soluție pentru a readuce stabilitatea”: „Un guvern care într-un fel sau altul fie va pregăti alegerile anticipate, fie va încerca să repare ceea ce s-a făcut greșit până acum, va aduce stabilitatea. Și până la urmă, cu asta închid: stabilitatea nu este un scop în sine. Dacă vorbim despre stabilitate atunci când lucrurile merg, când așteptăm să construim, când așteptăm să apară niște rezultate, când ești pregătit de exemplu ca peste doi ani de zile, trei ani de zile să câștigi campionatul — aia e bună stabilitatea.”

PSD, în continuare vinovat

Europarlamentarul AUR consideră, însă, că „PSD este tot atât de vinovat, chiar mai vinovat decât celelalte trei partide de la guvernare”.

„Dacă n-ar fi fost PSD, n-am fi avut un guvern Bolojan, așa cum dacă n-ar fi fost PSD n-am fi avut un guvern Orban, Cîțu, Ciucă și așa mai departe. Categoric poartă extrem de multe vini PSD-ul. Și dacă tot ați adus vorba aici, se poate spune că PSD împreună cu PNL reprezintă sistemul. Fără discuție. Dar în politică se pare că trebuie să știi să joci și șah. În jocul de șah trebuie să știi să faci niște mutări. Și uneori în jocul de șah, de exemplu, sacrifici niște piese. Există chiar niște formule pentru asta — un fel de gambit, de exemplu, care se poate face pentru că mai important este să ajungi să câștigi în strategia respectivă”, a adăugat el.

Cum s-a ajuns la criza politică și care sunt scenariile probabile. „Vom vedea o reiterare a coaliției de guvernare: PSD, PNL, UDMR și probabil USR”

El a afirmat, totodată, că nu crede că PSD își dorește alegeri anticipate, deoarece „are toate șansele din lume să iasă pe locul trei la ora actuală”.

AUR are cifre umflate în sondaje

Eurodeputatul consideră că scorul actual al partidului în sondaje este parțial artificial, fiind alimentat de campaniile adversarilor politici.

„În momentul de față sunt niște procente un pic umflate după părerea mea. Nu pentru că n-am fi suficient de buni noi sau n-ar avea suficient de multă încredere în noi populația. Alta este motivația și este una mai negativă decât vă imaginați. PSD împreună cu PNL și mai ales USR au tot umflat într-un fel sau altul așteptarea celor care se tem de extremiști, de rusofili”, a spus europarlamentarul.

El a explicat: „Mai mult decât atât! Au forțat lucrurile aici la Parlamentul European să spună: «Uite, ăsta este pericolul putinist, pericolul rusofil, extremist și așa mai departe. Faceți-ne în așa fel, ajutați-ne cumva să ieșim din această situație». Și eu cred că cinci-șase puncte procentuale vin și de aici. Adică din acele 40 de puncte de care vorbim, probabil că 35 sunt reale. Ce vreau să spun este însă altceva: dacă mai trec încă două-trei săptămâni (hai să zicem o lună) și atât PSD, cât și PNL, respectiv USR, se vor comporta tot atât de jalnic (sau poate chiar mai jalnic decât s-au comportat până acum), da, cu siguranță procentele vor fi peste 50%.”

Guvernarea alături de PSD

Gheorghe Piperea a recunoscut totodată că are o mică temere legată de moțiune: „Să vedem dacă știm să gestionăm acest avantaj pe care îl avem în momentul de față, pentru că știți, poți să ai o tură de stadion înainte — dacă nu reușești să ții pasul, s-ar putea să pierzi maratonul”, a spus.

Întrebat ce va face AUR în cazul în care i se va propune guvernarea alături de PSD, el a declarat că partidul din care face parte ar accepta doar „pentru pregătirea unor alegeri anticipate, nu pentru un guvern de lungă durată”.

„Declarațiile care s-au făcut de către cei din conducerea AUR (apropo, eu sunt doar un lider informal al AUR, nu fac parte din această conducere) — toate aceste declarații sunt în sensul că nu ne dorim: unu la mână, susținerea unui guvern minoritar din care să facă parte USR; și nici susținerea unui guvern minoritar compus doar din PSD à la longue, ci un guvern care să pregătească alegerile anticipate. Și mie mi se pare că este soluția cea mai cinstită dintre toate”, a mai precizat Gheorghe Piperea în interviul pentru „Adevărul”.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce va face Bolojan dacă moțiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului va trece
digi24.ro
image
PSD anunță că și-a retras ”toți reprezentanții din funcțiile politice guvernamentale”: ”Constituie un act de demnitate”
stirileprotv.ro
image
Cursul BNR crește. Se implică Isărescu din nou în lupta politică? Coincidență între alegerile prezidențiale și criza politică de acum: rata de schimb leu-euro crește brusc și este folosită ca sperietoare
gandul.ro
image
Unde se vor construi cele mai multe, dar și cele mai mari clădiri din țară?
mediafax.ro
image
Câți bani cere Daniel Bîrligea pe un Mercedes din 2022, cu doar 30.709 de km rulați. Prețul mașinii nu e pentru orice român
fanatik.ro
image
Criza politică se extinde în teritoriu: la Iași, liberalii vor să rupă alianța cu PSD și întind o mână către USR
libertatea.ro
image
În ce condiții ar putea deveni Georgescu premier într-un „guvern de reconciliere națională”. Anunțul lui Simion
digi24.ro
image
Fostul campion cu Dinamo și-a scos casa la vânzare! Cere 547.000 euro pentru imobilul de lux
gsp.ro
image
Se însoară la 71 de ani! Gigi Becali a primit invitația la nuntă și a început să râdă
digisport.ro
image
Liberalul Viorel Cataramă, scrisoare pentru Ilie Bolojan: Demisia din toate funcțiile! Ai mai mulți oameni împotriva ta decât la nuntă în Bihor
stiripesurse.ro
image
Ilie Bolojan îl avertizează din nou pe Nicușor Dan că e posibil să fie suspendat. „Eu nu aș avea încredere în PSD”
antena3.ro
image
Petrişor Peiu, arhitectul tehnic al moţiunii de cenzură AUR-PSD împotriva Guvernului Bolojan, deţinea la finalul lui 2024 un portofoliu bursier de 1,5 milioane de euro, cu poziţii majore la Banca Transilvania, Petrom şi Romgaz
zf.ro
image
Vremea în luna mai. Când scăpăm de frig şi ploi
observatornews.ro
image
Alina avea doar 16 ani și a murit pe loc. Ce postase adolescenta înainte de tragedia din Giurgiu
cancan.ro
image
Țara cu 1.200.000 români unde pensionarii iau o pensie cu 60% mai mare decât au contribuit. Urmează falimentul
newsweek.ro
image
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
prosport.ro
image
Alocația fixă ar putea scădea la 100 de lei. Cine sunt elevii care vor primi, în schimb, 350 de lei pe lună
playtech.ro
image
Lucian Filip a luat legătura cu antrenorul dorit de Gigi Becali la FCSB: „Din câte știu, noi vrem asta”
fanatik.ro
image
Cine pierde cel mai mult electoral în urma asocierii PSD și AUR. „USR nu și-a mai revenit niciodată după eroarea din 2021”
ziare.com
image
CCR a admis sesizarea președintelui Nicușor Dan. "Bravo, aţi câştigat!"
digisport.ro
image
Salariile mari sunt rare în România: peste 9.500 lei net te plasează în top 8% angajați bine plătiți (analiză)
stiripesurse.ro
image
Cine trage sforile în criza politică? Câteva lucruri care nu se leagă – OPINIE
cotidianul.ro
image
Bomba anului! CCR a admis seziararea AUR, lovitură grea pentru Bolojan!
romaniatv.net
image
Program magazine și mall 1 Mai 2026! Unde este deschis de Ziua Muncii în București și în țară
mediaflux.ro
image
Jucătoarea de tenis care a pozat în Playboy divorțează după 16 ani: „Diferențe ireconciliabile”
gsp.ro
image
EXCLUSIV Reacția Laurei Vicol după apariția numelui Nordis în cazul vilei lui Sorin Grindeanu. Ce a răspuns la întrebarea dacă a fost trădată de Ciolacu și actualul lider PSD
actualitate.net
image
O fostă regină a frumuseții, de 27 de ani, a fost ucisă în fața bebelușului și a soțului de soacra geloasă: „Tu ești al meu, iar ea mi te-a furat”
actualitate.net
image
Regelui Charles i se cere restiturirea diamantul Koh-i-Noor, considerat un simbol al jafurilor. Istoria sângeroasă a bijuteriei
click.ro
image
3 zodii cărora li se schimbă destinul pe parte amoroasă, începând cu 1 mai. Tot ghinionul singurătății se spulberă
click.ro
image
Valentin Sanfira, primul mesaj pentru Codruța Filip: „Niciodată n-aș putea vorbi urât”
click.ro
Edward al VII lea al Regatului Unit (1841 1910), a domnit (1901 1910), portret pictat în ulei pe pânză de Tennyson Cole, 1907 profimedia 0839996264 jpg
Nu mai făcea față amantelor fără programare! Regele britanic -„playboy-ul” Europei! Născut în zodia Scorpionului, n-a contrazis astrele
okmagazine.ro
Kris Jenner foto Profimedia jpg
A cheltuit 100.000 de dolari pentru a arăta cu câteva decenii mai tânără, iar acum... îi pică fața!
clickpentrufemei.ro
Vedere aeriană a sitului arheologic Baraleti, cu zone în care au fost efectuate săpături arheologice (Samtskhe-Javakheti Project. © Antiquity (2026). DOI: 10.15184/aqy.2026.10331)
Descoperirea unei culturi antice ascunse în munții din sudul Georgiei
historia.ro
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Doliu în lumea teatrului românesc! Fiul unor actori cunoscuți a murit la 37 de ani după ce s-a confruntat cu probleme grave de sănătate
image
Regelui Charles i se cere restiturirea diamantul Koh-i-Noor, considerat un simbol al jafurilor. Istoria sângeroasă a bijuteriei

OK! Magazine

image
Prințesa Martha Bibescu, superba româncă care i-a tulburat pe cei mai puternici bărbați din Europa. Amanți de soi și-o singură mare iubire

Click! Pentru femei

image
A cheltuit 100.000 de dolari pentru a arăta cu câteva decenii mai tânără, iar acum... îi pică fața!

Click! Sănătate

image
Neurolog: Acest supliment popular ar putea fi toxic