Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a comparat asocierea cu PSD, într-un interviu acordat Adevărul, cu un „gambit” necesar în șah, o mutare prin care acceptă o colaborare cu „sistemul” pentru a-și atinge obiectivul final: alegerile anticipate. Piperea îl numește pe președintele Nicușor Dan „marea necunoscută” a ecuației și îl critică pentru lipsa de mediere, acuzându-l că a ieșit din spiritul Constituției prin refuzul categoric de a accepta AUR la masa negocierilor. Într-un interviu acordat din Parlamentul European, acesta recunoaște că PSD poartă o vină majoră pentru situația în care se află țara și avertizează asupra unei posibile reconfigurări a întregii scene politice.

Adevărul: Cum se vede de aici, din Parlamentul European, criza politică din România? Vă întreabă colegii?

Gheorghe Piperea: Da, categoric am avut câteva discuții. Italienii sunt foarte interesați de finalul acestui istoric...

De ce tocmai italienii?

Gheorghe Piperea: Italienii sunt foarte apropiați de noi, mă refer la cei din grupul nostru, din familia politică. Și așteaptă cu sufletul la gură să se rezolve această criză politică, care nu face bine nimănui. Ceilalți cu care am discutat așteaptă fie o clarificare din partea celor de la PSD, pentru că pare că este o situație destul de incertă, imprecisă. Unii spun că n-ar agrea gestul PSD, alții spun «Bravo, bine că ați făcut chestiunea asta că nu se mai putea continua». Domnul Manfred Weber, un pic cam exagerat, după părerea mea, nepoliticos din punctul de vedere al politicii corecte (political correctness), a spus că este rău ce se întâmplă, că nu se poate să se facă o alianță cu extremiștii și așa mai departe. Lumea se grăbește aici, pentru că e vorba nu de o alianță la guvernare (nu s-a pus încă în discuție această chestiune), ci este vorba despre un gest pe care împreună două forțe politice (care se întâmplă să fie și numărul unu și numărul doi în țară conform alegerilor) s-au pus la masă împreună pentru a da jos un guvern care nu vrea să plece de bunăvoie. Nimic mai democratic decât acest lucru, ca de altfel nimic mai democratic ca o moțiune de cenzură împotriva chiar a acestei birocrații a Uniunii Europene, lucru pe care l-am făcut eu anul trecut. De data asta, însă, această moțiune de cenzură comună PSD-AUR va trece cu siguranță. Sunt deja vreo 233 de voturi, din câte am înțeles din țară...

251 de semnături, deci vreo 18-20 peste limită.

Gheorghe Piperea: Voilà, deci trece. Eu în locul lui Bolojan mi-aș da demisia astăzi, pentru că este clar că rușinea va fi mai mare dacă o să fie demis de Parlament decât dacă și-ar da demisia (ar pleca oarecum în glorie). Așa, dacă rămâne acolo, lumea o să considere că se agață de scaun. Așadar, aici, după părerea mea, poziția este neutră către pozitivă. Și acest lucru nu poate decât să mă bucure, pentru că moțiune de cenzură, alegeri anticipate, schimbarea guvernului — toate acestea sunt valori europene. Iar eu sunt foarte legat de valorile europene. Și din punctul acesta de vedere, mă bucur să văd că cel puțin deocamdată funcționează democrația. Așa ar trebui să fie de fiecare dată.

E clar că aveți această prevedere constituțională de a depune moțiune de cenzură și de a da jos guvernul. Problema este una de comunicare politică sau de imagine. Dumneavoastră v-ați creionat pe scena publică drept partid anti-sistem — așa ați și reușit să ajungeți în finala prezidențială și acum să fiți la 40% în sondajele de opinie. Și cum un partid anti-sistem se asociază cu partidul care e cel mai aproape de ideea de sistem? Spun asta pentru că PSD a fost în cea mai mare parte la guvernare în ultimii 36 de ani.

Gheorghe Piperea: În continuare consider că PSD este tot atât de vinovat (de altfel aș spune chiar mai vinovat decât celelalte trei partide din coaliția de până astăzi) de la guvernare. Dacă n-ar fi fost PSD, n-am fi avut un guvern Bolojan, așa cum dacă n-ar fi fost PSD n-am fi avut un guvern Orban, Cîțu, Ciucă și așa mai departe. Categoric poartă extrem de multe vini PSD-ul. Și dacă tot ați adus vorba aici, se poate spune că PSD împreună cu PNL reprezintă sistemul. Fără discuție. Dar în politică se pare că trebuie să știi să joci și șah. În jocul de șah trebuie să știi să faci niște mutări. Și uneori în jocul de șah, de exemplu, sacrifici niște piese. Există chiar niște formule pentru asta — un fel de gambit, de exemplu, care se poate face pentru că mai important este să ajungi să câștigi în strategia respectivă.

Exact, ce câștigă AUR din această mutare?

Gheorghe Piperea: Șansa unor alegeri anticipate, care să pună de acord situația din sondaje de la ora actuală cu situația din Parlament. Și șansa de a ajunge la guvernare. Sunteți categoric... cum să-i spun... exact în ceea ce spuneți că suntem un partid anti-sistem, așa ne-am creat categoric. Dar suntem totuși o opoziție politică. Asta înseamnă că într-un fel sau altul, în programul pe care îl avem trebuie să figureze și momentul acela în care să ajungi la guvernare — fie în mod direct, printr-un guvern monocolor...

Dacă obțineți 50% la alegeri.

Gheorghe Piperea: Exact. Fie împreună cu alte forțe politice. Ceea ce putem face din postura respectivă este să schimbăm acel sistem pe care l-am detestat și l-am criticat. Asta este politica. Dacă ar fi altfel, atunci înseamnă că am fi condamnați în permanență să stăm în opoziție și nu cred că ar fi un lucru pe care lumea să-l aștepte de la noi.

Cred că știți și dumneavoastră că sunt slabe șanse să ajungeți la anticipate. Asta ar însemna ca parlamentarii de la PSD și PNL să voteze pentru întreruperea unui mandat pe care nu știi dacă-l mai câștigi

Gheorghe Piperea: Categoric este așa. Categoric însă că trebuie să trecem peste acest blocaj, care mai degrabă după părerea mea nu este unul rațional, ci unul emoțional. Pentru că dacă lucrurile sunt atât de evidente în favoarea schimbării poziționării pe tabla de șah a forțelor politice, trebuie să dai răspuns imediat acestor așteptări ale populației, pentru că altfel te faci de râs și ajungi într-o situație extrem de jenantă. Sincer nu-mi aduc aminte să fi fost alegeri anticipate în România de când sunt eu adult...

Niciodată.

Gheorghe Piperea: Nu cred că au fost alegeri anticipate, pentru că se pare că Constituția a fost făcută pentru a face cât mai grele aceste alegeri anticipate. Și nu e un lucru rău, atenție! Uitați-vă ce s-a întâmplat cu Bulgaria — este la al șaselea sau al șaptelea rând de alegeri anticipate și nu e bine. Dar pe de altă parte, nu suntem chiar unici în ideea asta de a avea alegeri anticipate. Eu vreau să cer populației să-și reamintească că cu două-trei săptămâni înainte de declanșarea „pe bune” a pandemiei (că ea exista încă de dinainte de a se declanșa de jure), în România se vorbea de alegeri anticipate. Singurul lucru de care se vorbea...

Da, era o înțelegere Orban-Iohannis-Ciolacu la acel moment. Chiar pandemia a dat peste cap planurile acestea să se ajungă la anticipate.

Gheorghe Piperea: Ba chiar îmi aduc aminte că Iohannis, ca să se facă mai repede aceste alegeri anticipate, ajunsese să califice pandemia o simplă răceală. După care, bineînțeles că ați văzut ce s-a întâmplat: cu stări de urgență și cu 23 de stări de alertă una peste alta, care au și fost (apropo) desființate în justiție (lumea a uitat treaba asta). Deci alegerile anticipate sunt și necesare într-o democrație și cred că sunt și posibile în actuala conjunctură.

Nicușor Dan, „marea necunoscută”

Deci pentru asta veți vota de două ori căderea unui guvern, ca să ajungeți la anticipate?

Gheorghe Piperea: Da, numai că există o necunoscută majoră în această ecuație, iar această necunoscută majoră se numește Nicușor Dan.

Ce va propune Nicușor Dan?

Gheorghe Piperea: Exact. Pentru că eu, de exemplu, mă aștept fie să sfideze tot ceea ce se întâmplă în Parlament și să propună din nou Bolojan 2...

Asta nu prea poate, pentru că e o decizie a Curții Constituționale tocmai din pandemie, care spune că un premier abia picat, abia trântit prin moțiune de cenzură, nu mai poate fi propus.

Gheorghe Piperea: Nu este așa. Trebuie să ne reamintim totuși că Orban a fost demis în Parlament și după aceea la o săptămână a fost din nou propus de Iohannis.

Da, între timp a mai fost un scurt intermezzo cu Cîțu, care n-a mai ajuns la vot. Sigur, sunt interpretări, dar...

Gheorghe Piperea: Sigur, mă rog. Și chiar dacă nu-l numește pe Bolojan, cu siguranță că va numi pe cineva care nu este din PSD. Nu m-aștept (ar fi și o foarte mare greșeală) să numească un premier tehnocrat, pentru că ăla n-are nicio responsabilitate, nici susținere în Parlament. Dar i-am văzut pe cei de la PSD că nu sunt deloc deciși să preia responsabilitatea guvernării. Am senzația că în continuare ei consideră că sunt într-un protocol (în continuare, cel puțin cu PNL). Cei de la PNL mi-au spus astăzi chiar în mod direct (față în față am vorbit de exemplu cu Daniel Buda), ei au spus așa: că dacă se trece moțiunea de cenzură, atunci PNL intră în opoziție. Și în consecință, protocolul cucu.

Mira-m-aș să se întâmple asta.

Gheorghe Piperea: Da, dar în opinia celor de la PSD nu ei vor da premierul. Mie mi se pare că treaba asta este foarte puțin bărbătească, știți? Pentru că e vorba de partidul care a luat numărul unu la alegerile din 1 decembrie și președintele acestui partid, monsieur Grindeanu, ar trebui să spună: „Eu sunt ăla! Da? Hai să vedem care este motivul pentru care nu mă desemnezi, care este celălalt pe care îl desemnezi?”. Și de-abia după aceea se va vedea dacă se merge cu a doua propunere, și propunerea respectivă va pica și aceea și atunci se va ajunge la alegeri anticipate. Eu cred că dacă domnul Nicușor Dan e foarte atent la ce spune populația (să fiu sincer nu știu dacă este chiar atât de comunicativ), dar mai ales dacă este foarte atent la ceea ce spune fosta lui susținere (care a fost o susținere de tip sectant după părerea mea, pentru că nu s-au uitat la nimic calitativ la ceea ce face domnul Nicușor Dan, pur și simplu au spus „ăsta este cel care este împotriva rușilor, deci cu el votăm”)... s-a văzut foarte clar că imediat ce s-a adeverit că domnul Nicușor Dan nu e chiar cel vizat de această propagandă, imediat s-au întors către Bolojan și l-au mitologizat pe Bolojan, l-au sanctificat pe Bolojan. Și din punctul acesta de vedere, el trebuie să observe că și PNL își dorește alegeri anticipate (culmea!) și mult mai satiric este... sarcastic, scuzați-mă... este poziția cea mai neașteptată a celor de la USR. Chiar și USR spune „în aceste condiții trebuie să ajungem la alegeri anticipate”.

PSD are toate șansele să iasă pe locul trei

Dar nu cred că PSD își dorește alegeri anticipate.

Gheorghe Piperea: Singurul care nu-și dorește alegeri anticipate este PSD.

E sub 20% ca niciodată în sondajele de opinie.

Gheorghe Piperea: Exact. Partidul Social Democrat are toate șansele din lume să iasă pe locul trei la ora actuală.

Și dumneavoastră aveți toate șansele din lume să faceți majoritate singuri aproape dacă s-ar confirma rezultatele din sondaje.

Gheorghe Piperea: Da, asta da. Deși eu n-aș fi chiar atât de optimist din punctul acesta de vedere.

Păi dacă nici acum nu sunteți optimist când aveți 40% în sondaje și ar fi anticipate pe val?

Gheorghe Piperea: În momentul de față sunt niște procente un pic umflate după părerea mea. Nu pentru că n-am fi suficient de buni noi sau n-ar avea suficient de multă încredere în noi populația. Alta este motivația și este una mai negativă decât vă imaginați. PSD împreună cu PNL și mai ales USR au tot umflat într-un fel sau altul așteptarea celor care se tem de extremiști, de rusofili...

Și atunci se-și mobilizează propriul electorat?

Gheorghe Piperea: Mai mult decât atât, mai mult decât atât! Au forțat lucrurile aici la Parlamentul European să spună: «Uite, ăsta este pericolul putinist, pericolul rusofil, extremist și așa mai departe. Faceți-ne în așa fel, ajutați-ne cumva să ieșim din această situație». Și eu cred că cinci-șase puncte procentuale vin și de aici. Adică din acele 40 de puncte de care vorbim, probabil că 35 sunt reale. Ce vreau să spun este însă altceva: dacă mai trec încă două-trei săptămâni (hai să zicem o lună) și atât PSD, cât și PNL, respectiv USR, se vor comporta tot atât de jalnic (sau poate chiar mai jalnic decât s-au comportat până acum), da, cu siguranță procentele vor fi peste 50%.

Ca să nu mai spun că dumneavoastră v-ați asumat public moțiunea de cenzură și căderea guvernului Bolojan și atunci pentru publicul dumneavoastră va fi un impuls electoral, ca un fel de primă electorală din perioada aceasta.

Gheorghe Piperea: Cu siguranță este un câștig din punctul acesta de vedere. Eu am o mică temere: să vedem dacă știm să gestionăm acest avantaj pe care îl avem în momentul de față, pentru că știți, poți să ai o tură de stadion înainte — dacă nu reușești să ții pasul, s-ar putea să pierzi maratonul.

Ce faceți în situația în care PSD vă propune să mergeți la Palatul Cotroceni cu o majoritate pe hârtie și cu o propunere de prim-ministru poate? Acceptați să guvernați cu PSD?

Gheorghe Piperea: Cel mult guvernarea cu PSD va fi (sau mă rog, guvernarea monocoloră PSD susținută de noi) va fi pentru pregătirea unor alegeri anticipate, nu pentru un guvern de lungă durată. Și în orice caz, declarațiile care s-au făcut de către cei din conducerea AUR (apropo, eu sunt doar un lider informal al AUR, nu fac parte din această conducere) — toate aceste declarații sunt în sensul că nu ne dorim: unu la mână, susținerea unui guvern minoritar din care să facă parte USR; și nici susținerea unui guvern minoritar compus doar din PSD à la longue, ci un guvern care să pregătească alegerile anticipate. Și mie mi se pare că este soluția cea mai cinstită dintre toate.

Reacțiile ironice ale românilor la criza politică și moțiunea PSD-AUR: „Acest băiat cu 11 clase urmează să decidă soarta țării”

Cum vi se pare atitudinea președintelui în această criză politică? Se profilează ca fiind un mediator politic?

Gheorghe Piperea: Mai bine zis un meditator. Nici măcar. Nu...

Am mai avut asta... Am terminat epoca meditatorului.

Gheorghe Piperea: Exact. Nu, s-a comportat extrem de... extrem de prost. Mult mai prost decât mă așteptam eu. Eu îl cunosc destul de bine pe domnul președinte din perioada când era ONG-ist. Am și fost la un moment dat pe niște baricade împreună, prin 2012. S-a rugat de mine să fie parte într-un proces colectiv în care încercam să oprim niște... o exploatare de gaze de șist, dacă vă mai aduceți aminte.

Unde? La Vaslui?

Gheorghe Piperea: Pungești, Vaslui, da. Exact, exact. Am avut un proces în care erau vreo 3.000 de oameni. Deci îl știu destul de bine. Îl știu și pentru că l-am avut adversar (dacă vă vine să credeți) în procesul în care o asociație non-profit vrea să anuleze PUZ-ul Sectorului 4. Eu reprezentam Sectorul 4 atunci și am rămas absolut uluit să văd că un primar vine și susține reclamantul când de fapt era pe poziția de pârât. Dar aici s-a comportat cu totul și cu totul neașteptat pentru simplul fapt că el s-a aflat într-o situație neașteptată. Nu-i vine să creadă ce se întâmplă. El dacă ați observat săptămâna trecută, chiar în momentul în care era clar că ăștia de la PSD își retrag miniștrii, a spus că sub nicio formă nu va accepta nu numai să vină AUR la guvernare, dar nici măcar un guvern minoritar susținut de AUR. Asta este, cum să spun, dincolo... cu mult dincolo de orice principiu sau spirit sau literă a Constituției. Dar dincolo de asta, probabil că se va adapta, pentru că între timp lucrurile s-au schimbat. Cel puțin din punctul de vedere al PNL, lucrurile s-au schimbat fundamental. PNL, repet (și a declarat-o astăzi domnul Buda în mod public la o altă televiziune, de față cu mine), că vor ieși (asta este decizia partidului), vor ieși de la guvernare, vor intra în opoziție dacă trece moțiunea de cenzură. Iar acest „dacă” deja este... e luat în calcul.

Și dumneavoastră chiar credeți asta, că PNL va trece în opoziție? Pentru că există o tabără consistentă în interiorul PNL care ar vrea mai degrabă să rămână la putere fără Ilie Bolojan.

Gheorghe Piperea: Dacă se întâmplă chestiunea asta, vă imaginați, nu, ce urmează în PNL? O scindare a PNL-ului. Și pe piedestalul ăsta pe care l-au ridicat USR-iștii și ONG-iștii din jurul domnului Bolojan, domnul Bolojan probabil că va spune „mă retrag de aici, trag câteva hălci din PNL, dar mă duc la USR”. Sau un nou proiect politic... Nu... nu știu dacă ar face un alt partid politic domnul Bolojan, pentru că e greu de construit așa foarte repede peste... Oricum să știți un lucru despre USR: USR desigur că se înscrie în aceeași pantă descendentă pe care se înscrie și partidul lui Macron în Franța (până și aici în Renew același lucru), dar USR este partea aceea de la stânga (deși ei se dau de dreapta) care e, cum să-i spun, adversarul natural al suveranismului (adică al nostru, al conservatorilor). La centru nu știu ce va mai exista. Dacă reușește să-și revină centru-dreapta de tip PNL sau de tip CDU din Germania și așa mai departe...

Dacă se rupe Bolojan de acolo, e foarte greu să-și revină. Mai degrabă dacă ajungeți dumneavoastră la guvernare să vă moderați tonul.

Gheorghe Piperea: Exact. Nu, dar eu am un ton moderat, niciodată n-am avut un ton nemoderat sau extremist.

De partidul dumneavoastră spun, pe principiul Giorgiei Meloni, care era puțin... mult mai acidă de fapt în opoziție și când a ajuns la putere s-a moderat.

Gheorghe Piperea: Când ajungi la putere, unele lucruri nu se mai pot spune cu aceeași tentă vocală ca atunci când ești în opoziție. Este și normal și în plus nu mai poți să arunci cu tot felul de idei care par să fie corecte sau nu sau... pentru că te temi să nu fii considerat conspiraționist sau ceva de genul acesta. Și de aceea și Meloni și-a schimbat tonul. Dar asta nu înseamnă că și-a schimbat principiile. Și nici nu o vom face noi. Nu. Altceva voiam să spun ca să închid, că am dat și un mic interviu celor de la France 24 când s-a întâmplat eșecul la alegerile prezidențiale din 18 mai (a doua sau a treia zi), și am spus așa: că pe viitor, pe termen mediu, ceea ce se va întâmpla cu clasa politică din România va fi după același tipar ca cea din Franța. Adică vom avea la extrema stângă partid de gen La France Insoumise și La République En Marche (nu știu dacă se mai numește așa, parcă se numește Renaissance acuma — partidul lui Macron), și în partea cealaltă vom avea un partid conservator, suveranist de tipul Rassemblement National sau de tipul Fidesz. La mijloc, ceea ce înseamnă centru-stânga sau centru-dreapta o să fie cam subțire situația. Și cred că ceea ce se întâmplă acuma este pasul către această împărțire, repolarizare a clasei politice. Așa că USR-iștii dacă o să mă înjure când o să puneți chestia asta pe online, să mă înjure cu atenție, pentru că părerea mea este că ei încă mai au un viitor. Probabil că vor fi condamnați să fie un partid de 10-15%, dar nu e un lucru rău. Cu 10-15% poți să faci parte dintr-un guvern.

Ar putea să aibă mai mult decât PNL-ul pe viitor.

Gheorghe Piperea: Cine știe! Da... și poți să fii ceea ce este absolut necesar într-o democrație: opoziția. Nu e foarte rău să fii în opoziție. Ba aș spune că este chiar mai cool să fii în opoziție, cel puțin din perspectiva faptului că ești mai liber la gură și poți să critici, poți să spui mai multe lucruri ce-ți sunt pe suflet. Asta spuneam, că Meloni probabil că a fost obligată de postura în care se află să o lase mai moale cu niște afirmații sau cu niște idei.

Nu credeți că George Simion va fi afectat de această colaborare chiar și punctuală cu PSD?

Gheorghe Piperea: Da, e posibil. Văd chiar și pe paginile mele de socializare critici de acest gen. Unii cu năduf, care sunt din partea cealaltă a baricadei, spun: „Uite, declara că nu va face niciodată alianțe cu PSD!”.

Eu vorbesc doar de publicul dumneavoastră, electoratul dumneavoastră care nu suportă PSD-ul.

Gheorghe Piperea: Publicul nostru spune: „PSD-ul este cutare, este cutare” și așa mai departe. Există critici de acest gen. Sunt convins că lucrurile s-ar putea să se și inflameze curând. Din partea lui George Simion există și o mică problemă după părerea mea: ar fi trebuit să fie un pic mai atente aceste declarații din trecut, pentru că ele n-au făcut decât un singur lucru — să rupă niște punți politice. Dar nu, cum să spun, nu sunt atât de distruse aceste punți politice încât să nu mai poți face discuții de tip parlamentar. Iar discuțiile care s-au făcut au fost un (după părerea mea) un neașteptat succes al lui Simion și al lui Grindeanu. Nu știu cât de mult e foarte încântat Grindeanu de chestiunea asta, dar probabil că fără acordul AUR să se semneze această... să se cosemneze această moțiune, nu ar fi trecut chiar așa de simplu guvernul... moțiunea de cenzură contra guvernului Bolojan. Însă nu trebuie să ne grăbim. Nu trebuie să ne grăbim pentru că aici este vorba doar despre o alianță conjuncturală. Iar conjunctura este una foarte nasoală, foarte toxică pentru România. Și în consecință, scopul categoric aici scuză mijloacele. E o conjunctură pe care nu o poți opri la modul foarte rapid, foarte urgent decât prin această moțiune de cenzură. Pentru că trebuie să repet și aici cu dumneavoastră ceea ce am tot spus în multe rânduri (în alte ocazii la alte televiziuni, ziare și așa mai departe): criza politică nu s-a declanșat săptămâna trecută.

PSD este sistemul, a fost în fruntea bucatelor întotdeauna

Dar când?

Gheorghe Piperea: Criza politică nu s-a agravat acum cu moțiunea de cenzură. Criza politică este acolo de vreo trei luni de zile. Și este una de-a dreptul explozivă de vreo trei luni de zile de când s-a dat drumul la acel proiect cu care PSD nu a fost de acord. Îmi amintesc că PSD era... cum să spun... erau prăjiți efectiv de oftică, de supărare, pentru că erau niște lucruri cât se poate de evidente pe care nu le accepta domnul Bolojan. Nu se știe de ce. Domnul Bolojan... am și spus public atunci... am avut impresia și acum (și atunci și am și acuma impresia) că se comportă de-a dreptul sinucigaș. Este ca și când și-ar fi dorit ceea ce i se întâmplă în momentul de față. Pentru că dacă ar fi fost mai flexibil, mai maleabil, atunci PSD s-ar fi calmat și ar fi rămas la guvernare, pentru că PSD e obișnuit să fie acolo, în fruntea bucatelor. PSD se caracterizează prin a fi în fruntea bucatelor întotdeauna. PSD e sistemul. Mă rog, împreună cu restul partidelor care s-au perindat la guvernare până... dar PSD este sistemul. Ce voiam să spun în completare: criza nu se poate opri decât în felul acesta, pentru că domnul Bolojan a spus foarte clar: el nu pleacă de acolo. Și atunci, ce faci când un autobuz în care te afli împreună cu alți pasageri se duce cu 200 de kilometri la oră în zid și vezi că la volan este un șofer care este beat? Îl scoți de acolo și încerci să eviți izbitura aceea în zid. Ni se spune că „domne, că moțiunea de cenzură cauzează instabilitate”. Nu! Este singura soluție pentru a readuce stabilitatea. Un guvern care într-un fel sau altul fie va pregăti alegerile anticipate, fie va încerca să repare ceea ce s-a făcut greșit până acum, va aduce stabilitatea. Și până la urmă, cu asta închid: stabilitatea nu este un scop în sine. Dacă vorbim despre stabilitate atunci când lucrurile merg, când așteptăm să construim, când așteptăm să apară niște rezultate, când ești pregătit de exemplu ca peste doi ani de zile, trei ani de zile să câștigi campionatul — aia e bună stabilitatea. Dar dacă în decurs de patru, cinci, șase etape ai ajuns pe locul 15 în clasament și poți să retrogradezi... dă-o-n naiba de stabilitate! Trebuie să schimbi antrenorul.

Cele 16 voturi care l-ar putea salva pe Ilie Bolojan. Anunțul-surpriză care complică reușita moțiunii depuse de PSD și AUR

A făcut și lucruri bune Bolojan, domnule Piperea, din perspectiva dumneavoastră?

Gheorghe Piperea: Înainte de a fi premier, da, a făcut lucruri bune. Sunt absolut uluit în ce mod rău, foarte rău, s-a schimbat omul acesta. Îl cunosc destul de bine de dinainte de a fi... nu pentru că aș fi avut vreun, nu știu, vreun tip de dialog cu el permanent. Mă întâlneam cu el destul de frecvent în avionul de la Oradea către București, că eu am destul de multe procese acolo în Oradea. Și stăteam de vorbă cu el. Și omul era foarte OK, era foarte deschis, chiar dacă era ditamai primarul, pe urmă ditamai președintele de Consiliu. După aceea destul de important membru în Partidul Național Liberal și vorbeam cu el. Și chiar îl întrebam: „De ce nu luați atitudine voi ăștia care sunteți reformatori, care sunteți conservatori, care sunteți oameni cu ceva rezultate în spate? De ce nu luați atitudine împotriva unora ca Orban sau Cîțu, două exemple de oameni care n-au nimic din punct de vedere profesional? Dar absolut nimic”. Spunea că, mă rog, nu-i așa de simplu, că e greu, că e complicat, că nu știu ce. Și am spus: „Domne, mie mi se pare că te... îți face reclamă ceea ce ai făcut în Oradea. Oradea e un oraș care arată frumos, arată bine. Mă rog, în spatele acestui arătat frumos sunt vreo miliarde... câteva miliarde de lei datorie orașul, dar arată bine. Deci ne place orașul Oradea. Dacă nu luați voi acest gen de atitudine (și atenție, îi spuneam treaba asta în calitate de non-politician), atunci e nașpa, o să ne ducem în... o să ne ducem în cap”. Și cam asta s-a întâmplat. Ei, când a ajuns la putere se pare că s-a contaminat cumva cu ceva, un virus dintr-ăsta foarte nașpa și a apărut că este dintr-ăla... un om dintr-ăla care e adevărat că este hotărât, dar este hotărât așa cum este hotărât calul care are ochelari efectiv. Nu știu ce s-a întâmplat cu domnia sa. Ce-a făcut bine? Cred că singurul lucru care a fost făcut bine de Bolojan în aceste zece luni de zile a fost partea privitoare la conceptul de austeritate. Că a înțeles greșit austeritatea, că a ieșit ca dracu' austeritatea e cu totul altceva. Dar în condițiile în care ai un buget care este pur și simplu afectat de hemoragie, este nevoie ca o vreme să ai o atitudine de austeritate, ca un, cum să-i spun, ca un manager de criză. Și din punctul acesta de vedere este un element comun cu subsemnatul, pentru că eu sunt cel care în felul acesta a salvat Oltchim de la faliment, în felul acesta a salvat RADET de la faliment (mă rog, RADET-ul actual e în faliment, dar înainte să intre în faliment am făcut în așa fel încât să se construiască pe ruinele RADET-ului Termoenergetica și am trecut toată activitatea la Termoenergetica și Bucureștiul are încă energie termică de la Termoenergetica, care oricum e vai de ea săraca la ora actuală), pentru că s-a putut face acest lucru atunci, în 2018, când am lăsat eu din mână această... această întreprindere. Și de aceea spun: a făcut un lucru bun că a introdus conceptul de austeritate, dar n-a reușit să meargă mai departe. Cele mai mari greșeli pe care le-a făcut a fost că s-a... s-a înconjurat de oameni foarte slabi, de oameni foarte nepricepuți, de oameni cu probleme de imagine. Nu știu, Anastasiu ăla sau nu știu, era pe vremea lui... Anastasiu era pe vremea lui Ciolacu sau pe vremea lui Bolojan?

Nu, Bolojan l-a adus la Palatul Cotroceni și l-a și ținut ulterior în guvern

Gheorghe Piperea: Iarăși destul de controversată, pentru că nu prea se pricepe la lucrurile astea, este doamna Gheorghiu, parcă așa se numește, nu? Vicepremier.

Dar totuși a construit acel spital.

Gheorghe Piperea: Foarte bine s-a descurcat acolo! Da, bravo ei, de toate laudele din punctul meu de vedere. Și de altfel i le-am și zis în față când venea în urmă cu ceva timp la... la mine să mă întrebe... a venit de vreo dată, de două ori la mine să mă întrebe cum să facă niște... niște lucruri că avea niște dificultăți și am vorbit cu ea. Dar ce voiam să spun este că nu se pricepe la lucrurile astea. Adică să pui într-un guvern care cică vorbește despre elită, să pui pe cineva care s-a ocupat foarte bine într-adevăr de colectarea de fonduri și de gestionarea lor și transformarea lor în ceva bun, într-un spital, să se ocupe de privatizare? De lichidare? E un pic cam ne la locul lui. Da? Și nu e ca și când n-ar avea România, Bucureștiul, specialiști care să știe și să se și descurce bine în privința asta. Ce s-a întâmplat este că pe... pe mâna unor astfel de persoane și controversate și lipsite de experiență sau de pregătire s-a ajuns la cele mai, cum să-i spun, caraghioase situații.

Vă mulțumesc! Am ajuns la final

Gheorghe Piperea: Și eu vă mulțumesc! Sper că n-am fost prea gură-liberă, dar să știți că așa fac avocații.