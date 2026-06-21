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PSD decide susținerea guvernului Veștea: ședință decisivă convocată duminică. Care sunt condițiile

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Consiliul Politic Național al PSD se reunește duminică, 21 iunie, într-o ședință cu miză politică majoră, pentru a decide dacă partidul va intra la guvernare alături de viitorul guvern Veștea sau va rămâne în opoziție. 

Sorin Grindeanu, liderul PSD foto: inquam photos
Sorin Grindeanu, liderul PSD foto: inquam photos

Liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat că formațiunea nu a luat încă o decizie finală privind participarea la guvernare, aceasta urmând să fie tranșată în cadrul ședinței de duminică.

„L-am informat pe Adrian Veștea că decizia PSD de a intra sau nu se mai lasă așteptată”, a declarat Grindeanu după ședința grupurilor parlamentare reunite ale PSD.

Acesta a explicat că discuțiile interne vizează în special programul de guvernare:

„Trebuie să discutăm foarte mult despre programul de guvernare. Mi-aș dori ca duminică după-amiază să închidem toate aceste dezbateri interne, să avem un Consiliu Politic Național și să luăm decizia dacă intrăm sau nu în echipa sau în Guvernul condus de Adrian Veștea”, a afirmat liderul PSD.

Grindeanu a precizat că rezervele partidului nu sunt legate de persoana premierului desemnat. „Eu am tot respectul pentru Adrian Veștea. Este un om pe care îl cunosc de câțiva ani. Este un om care a câștigat uninominal de câteva ori alegeri. Este un om care, în acest moment, este desemnat premier al României. N-avem nimic împotriva persoanei Adrian Veștea”, a declarat Sorin Grindeanu.

Condițiile PSD pentru susținerea guvernului Veștea

În paralel cu negocierile politice, PSD a prezentat public o serie de măsuri pe care le consideră esențiale pentru acordarea sprijinului politic viitorului Executiv.

Printre principalele condiții se numără majorarea salariului minim, măsură justificată de social-democrați prin necesitatea protejării veniturilor angajaților cu salarii mici și medii.

De asemenea, PSD solicită indexarea pensiilor, pentru menținerea puterii de cumpărare în contextul creșterii costului vieții.

O altă cerință vizează oprirea măsurilor de austeritate, pe care partidul le consideră cu impact negativ asupra populației și micilor antreprenori.

Social-democrații cer sprijin pentru categoriile vulnerabile, precum mamele, veteranii și persoanele cu dizabilități, precum și continuarea plafonării adaosului comercial la produsele de bază din coșul minim de consum.

„Viitorul guvern trebuie să își asume măsuri esențiale pentru protejarea populației și pentru relansarea economică”, transmite PSD.

Social-democrații mai solicită un pachet de reforme administrative care include reducerea cu cel puțin 25% a sarcinilor administrative pentru cetățeni și firme, scurtarea cu minimum 30% a termenelor de autorizare, stimularea comasărilor administrative ale localităților mici și reducerea cheltuielilor publice.

Pe lista condițiilor se mai află și măsuri de stimulare economică și sprijin pentru sectoarele strategice, printre care garanții de stat pentru investiții și capital de lucru, subvenționarea dobânzilor pentru sectoarele strategice, suplimentarea programului „Rabla” pentru industria auto și credite cu dobândă subvenționată în proporție de 80% pentru fermierii români.

Duminică, 21 iunie, este o zi decisivă și pentru Partidul Național Liberal. PNL organizează un Congres Extraordinar în cadrul căruia Ilie Bolojan este singurul candidat la președinția partidului. Detalii aici!

În același timp, premierul desemnat Adrian Veștea contestă legalitatea reuniunii și amenință cu acțiuni în instanță. 

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