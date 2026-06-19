Eurodeputații PSD cer Comisiei Europene ajutor pentru fermierii afectați de pesta micilor rumegătoare

Delegația PSD din Parlamentul European a transmis o scrisoare președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prin care solicită sprijin financiar pentru fermierii afectați de pesta micilor rumegătoare și o revizuire a restricțiilor comerciale impuse în contextul apariției focarelor.

Potrivit eurodeputaților social-democrați, restricțiile privind circulația animalelor vii și comerțul intracomunitar au generat pierderi economice pentru fermierii români.

„România are unul dintre cele mai importante efective de ovine și caprine din Uniunea Europeană, cu peste 11 milioane de capete. Acest sector are un rol strategic pentru economia rurală, securitatea alimentară și viabilitatea economică a zonelor defavorizate sau vulnerabile”, au transmis social-democrații printr-un comunicat.

În documentul adresat Comisiei Europene, reprezentanții PSD susțin că focarele sunt localizate în anumite zone și că autoritățile sanitar-veterinare au aplicat măsuri de carantină și izolare în regiunile afectate.

„Lipsa unor vaccinuri disponibile la timp și a unor mecanisme europene eficiente de prevenție nu trebuie să ducă la penalizarea fermierilor de bună-credință”, se mai arată în comunicat.

Eurodeputații solicită revizuirea măsurilor restrictive astfel încât circulația animalelor și comerțul intra-UE să fie permise în județele și zonele care nu sunt afectate de boală. De asemenea, aceștia cer facilitarea exporturilor către state din afara Uniunii Europene.

O altă solicitare vizează acordarea unor compensații financiare din fonduri europene pentru fermierii care au înregistrat pierderi ca urmare a sacrificării animalelor sau a blocării activităților comerciale.

Totodată, delegația PSD propune constituirea unui stoc strategic european de vaccinuri împotriva pestei micilor rumegătoare și sprijinirea României în eventuale campanii de imunizare și prevenție.

Potrivit datelor citate de eurodeputați, România deține peste 11 milioane de ovine și caprine, unul dintre cele mai mari efective din Uniunea Europeană.

Demersul este susținut și de eurodeputatul Dario Nardella, coordonatorul Grupului Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților (S&D) în Comisia pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală a Parlamentului European.