PSD decide miercuri dacă votează moțiunea AUR împotriva ministrului Mediului SURSE

Coaliția de guvernare s-a reunit din nou marți, pentru discuții pe subiectele fierbinți, respectiv pachetul privind administrația locală sau plafonarea prețurilor la alimentele de bază.

Coaliția de guvernare a decis în ședința de marți ca plafonarea preturilor la alimentele de bază să fie prelungită cu 6 luni, dar totodată s-a agreat ca aceasta va fi ultima prelungire a măsurii care a provocat atâta tensiune pe scena politică.

În ce privește pachetul privind administrația publică, săptămâna viitoare, marți, de la ora 10.00, va fi o nouă ședință a coaliției pe acest subiect.

În cadrul ședinței, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat liniile majore ale rectificării bugetare și acesta va trimite cifrele în acesta seară liderilor coaliției.

După analiza internă, joi, la ora 08:00 va fi o nouă ședință de coaliție unde se va discuta forma finală a rectificării. Se vorbește de o sumă de 25 de miliarde de lei, bani redistribuiți după cum urmează: 12 miliarde de lei pentru plata împrumuturilor contractate anterior de România și a dobânzilor aferente, 10 miliarde de lei pentru cheltuieli cu pensiile, sănătatea si asistența socială si 3 miliarde de lei pentru cheltuieli de investiții (PNRR și programe naționale).

Pe surse s-a mai aflat că PSD va decide miercuri cum va vota în cazul moțiunii AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, care se votează în aceeași zi.

Discuțiile au avansat parțial și referitor la funcțiile de subprefecți și șefi de agenții, dar nu au fost finalizate încă.