Cătălin Drulă îl sfătuiește pe premier să nu demisioneze: „Îl încurajez pe domnul Bolojan să le dea cu sec”

Deputatul USR Cătălin Drulă l-a îndemnat pe premierul Ilie Bolojan să reziste presiunilor și să nu demisioneze, în contextul tensiunilor din coaliția de guvernare.

Liderul USR a criticat atitudinea PSD-ului față de premier și a avertizat că România are nevoie de stabilitate pentru a depăși criza economică moștenită, scrie Mediafax.

„N-am văzut să fie fost înghesuială la funcția de premier în luna iunie. Adică nu era coada acolo și domnul Bolojan i-a dat pe unii la o parte și s-a băgat în față să ia rolul ăsta. Pentru că toți știau ce nenorocire au lăsat în urmă”, a spus Drulă la Europa FM, subliniind că toți știau gravitatea situației moștenite.

Liderul USR l-a îndemnat pe Bolojan să reziste. „Eu îl încurajez pe domnul Bolojan să le dea cu sec. Adică, față de acest bluff, de această cacealma, să rămână cu capul sus”.

Drulă a subliniat că premierul nu trebuie să demisioneze și că are toate atribuțiile legale.

„Premierul are atributul… Să facă ce vrea, ce simte. Așa scrie în legea organizării guvernului. Că guvernul se conduce prin consens și atunci când nu există consens, premierul sparge acel consens”.