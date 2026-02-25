search
Miercuri, 25 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Pensionar special, membru AUR, numit administrator la o firmă de armament. Ministrul Irineu Darău: „Am luat în considerare experiența”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Ministrul USR al Economiei, Irineu Darău, l-a numit marți, pe Viorel Salvador Caragea, fost comandant al Inspectoratului de Poliție al Județului Gorj, în funcția de administrator special la Uzina Mecanică Sadu, una dintre fabricile strategice de armament din România. 

Viorel Caragea a fost șef de poliție FOTO: arhivă
Viorel Caragea a fost șef de poliție FOTO: arhivă

Viorel Caragea, fost polițist cu un CV impresionant, dar și cu un trecut politic discutabil, a fost ales de ministrul Darău „ținând cont de CV și de rezultatele sale”, după cum a declarat pentru Antena 3 CNN.

Ministrul a precizat că a evaluat experiența sa în poliție, inginerie, management și criminalistică. „Se remarcă și ampla acțiune de arestare a unor hoți de piese de armă chiar de Sadu. Nu am cunoștință de vreo vulnerabilitate a d-lui Caragea și nu discriminez oamenii în funcție de apartenența politică”, a transmis Darău.

Caragea va ocupa funcția de administrator special la UM Sadu cu un salariu aproximativ de 3.000 de lei, iar ministrul a precizat că va urmări obiectiv activitatea și rezultatele acestuia.

Fostul șef al IPJ Gorj are un parcurs profesional divers. Este inginer de construcții de mașini, absolvent al Facultății de Drept și deținător al unui doctorat și mai multor masterate. În poliție, a condus în 2013 o amplă acțiune la UM Sadu, într-un dosar delicat privind achiziția ilegală de muniție. „Pe lângă faptul că am fost polițist, sunt inginer de construcții de mașini foarte aplicat”, a declarat Caragea pentru G4Media.

În plan politic, Caragea a avut o evoluție controversată. A fost membru USR doar o zi, plecând după ce fostul europarlamentar Clotilde Armand a cerut excluderea sa din partid, pe motiv că ar fi fost implicat în hărțuire sexuală și trafic de influență.

Patru ani mai târziu, s-a înscris în AUR, susținând însă că a fost doar membru-simpatizant și că a participat la doar două evenimente ale partidului. De asemenea, Caragea a fost președintele filialei Gorj a Partidului Ecologist Român.

Cum a decurs numirea la UM Sadu

Caragea susține că a aplicat la interviu cu două luni înainte de numire și că decizia finală a aparținut ministrului Darău. „Îmi consider numirea una pe criterii profesionale. Uzina Mecanică Sadu este ultima unitate de elită a județului Gorj. Mama și bunica au lucrat în fabrică”, a declarat Caragea, penntru sursa citată.

Fostul polițist a explicat și legăturile sale personale: îl cunoaște pe Radu Miruță, ministrul Apărării, de când acesta era copil, însă neagă orice implicare a acestuia în numirea sa.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Primul primar care anunță că va scoate păcănelele din oraș. „Cât costă viața celui pe care l-am văzut mort?”
digi24.ro
image
Guvernul Bolojan anunță că din toamnă începe reducerea cheltuielilor din universități. Sporul de doctorat, înjumătățit
stirileprotv.ro
image
Orașul din România în care un teren se vinde cu 5 lei/mp
gandul.ro
image
Protest al sindicatelor din Educație la Palatul Cotroceni sub sloganul „Şcoală săracă – Ţară needucată” / ANOSR se alătură
mediafax.ro
image
Ce legătură are manelistul Florin Salam cu mafia pariurilor din România. Detalii de ultimă oră despre scandalul momentului în fotbalul românesc
fanatik.ro
image
Putin îi pregătește pe ruși pentru cea mai proastă veste posibilă
libertatea.ro
image
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două femei în bikini
digi24.ro
image
Legătura lui Florin Salam cu echipa anchetată pentru trucare de meciuri » Cine e omul cu banii la CS Păulești
gsp.ro
image
Nu a crezut! Noi detalii ies la iveală, după despărțirea dintre Sorana Cîrstea și Alexandru Țiriac: "Era jos de tot!"
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Blocaj la CCR. Judecătorii nu reușesc să se pună de acord pe motivarea deciziei privind pensiile magistraților
antena3.ro
image
"Cei buni ajung la Dumnezeu". Durere și lacrimi pentru Dan și Cătălina, părinții morți în accident
observatornews.ro
image
Cine este Lăcrămioara, iubita lui Florin Prunea? Deși nu a divorțat, Hanțu se afișează cu femeia în vârstă de 50 de ani
cancan.ro
image
Înfrângere pentru pensionarii cu grupe. Înalta Curte decide să nu le crească pensiile într-o speță crucială
newsweek.ro
image
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
prosport.ro
image
Factura la gaz în România vs. Spania, Italia și Franța. Cât plătește o familie într-o lună
playtech.ro
image
Acestea sunt meciurile trântite pe care s-a pariat masiv în România. „Mi s-a cerut să-i lăsăm să ne bată”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Italienii au dat verdictul în privința lui Chivu în miez de noapte, după ce Inter a fost eliminată din Champions League
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
S-a stins din viață Liviu Laurențiu, un îndrăgit profesor și fost director din Satu Mare
kanald.ro
image
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
wowbiz.ro
image
Anunț TRIST despre Monica Bîrlădeanu. Soția lui Valeriu Gheorghiță a ajuns pe mâna medicilor
romaniatv.net
image
Cel mai mare secret al lui Putin. S-a aflat după patru ani de război cu Ucraina
mediaflux.ro
image
Legătura lui Florin Salam cu echipa anchetată pentru trucare de meciuri » Cine e omul cu banii la CS Păulești
gsp.ro
image
Ce a pățit un vlogger danez în timp ce făcea autostopul la noi în țară: „Tot ce ați auzit despre România e greșit”
actualitate.net
image
Firmele de deszăpezire, cifră de afaceri de 10 miliarde și încasări de aproape 1 miliard de lei de la primării, în timp ce Bucureștiul rămâne blocat sub zăpadă
actualitate.net
image
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete
click.ro
image
Top 3 zodii fericite până în aprilie. Trăiesc cea mai frumoasă perioadă, au fost binecuvântate de Divinitate
click.ro
image
Rețeta genială de pizza pe care Deea Maxer o face la micul dejun. Te vei linge pe degete
click.ro
Kate Middleton foto Profimedia jpg
În spatele ușilor închise de la palat, când nimeni n-o vedea, Kate „a plâns în hohote”. S-a întâmplat totul chiar înainte de-a apărea în public!
okmagazine.ro
Jennifer Lopez foto Instagram jpg
„Am fost întotdeauna noi trei”. Omagiul adus de Jennifer Lopez gemenilor ei de 18 ani
clickpentrufemei.ro
Insula Ada-Kaleh (© iMAGO Romaniae)
Insula turcească Ada Kaleh, vizitată de un grup de elevi din Caransebeș în vara anului 1913
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop miercuri, 25 februarie. Scorpionii fac o schimbare radicală în viața lor, iar Balanțele își ascund emoțiile
image
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete

OK! Magazine

image
Priviri galeșe și gelozie! Regina Letizia e foc și pară după ce toată lumea vorbește despre „infidelitatea lui Felipe”

Click! Pentru femei

image
„În sfârșit, înțeleg sexul!” Cântăreața Hillary Duff a avut numai experiențe neplăcute până acum!

Click! Sănătate

image
Ce face prima dată un medic când ajunge într-o cameră de hotel