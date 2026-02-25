Pensionar special, membru AUR, numit administrator la o firmă de armament. Ministrul Irineu Darău: „Am luat în considerare experiența”

Ministrul USR al Economiei, Irineu Darău, l-a numit marți, pe Viorel Salvador Caragea, fost comandant al Inspectoratului de Poliție al Județului Gorj, în funcția de administrator special la Uzina Mecanică Sadu, una dintre fabricile strategice de armament din România.

Viorel Caragea, fost polițist cu un CV impresionant, dar și cu un trecut politic discutabil, a fost ales de ministrul Darău „ținând cont de CV și de rezultatele sale”, după cum a declarat pentru Antena 3 CNN.

Ministrul a precizat că a evaluat experiența sa în poliție, inginerie, management și criminalistică. „Se remarcă și ampla acțiune de arestare a unor hoți de piese de armă chiar de Sadu. Nu am cunoștință de vreo vulnerabilitate a d-lui Caragea și nu discriminez oamenii în funcție de apartenența politică”, a transmis Darău.

Caragea va ocupa funcția de administrator special la UM Sadu cu un salariu aproximativ de 3.000 de lei, iar ministrul a precizat că va urmări obiectiv activitatea și rezultatele acestuia.

Fostul șef al IPJ Gorj are un parcurs profesional divers. Este inginer de construcții de mașini, absolvent al Facultății de Drept și deținător al unui doctorat și mai multor masterate. În poliție, a condus în 2013 o amplă acțiune la UM Sadu, într-un dosar delicat privind achiziția ilegală de muniție. „Pe lângă faptul că am fost polițist, sunt inginer de construcții de mașini foarte aplicat”, a declarat Caragea pentru G4Media.

În plan politic, Caragea a avut o evoluție controversată. A fost membru USR doar o zi, plecând după ce fostul europarlamentar Clotilde Armand a cerut excluderea sa din partid, pe motiv că ar fi fost implicat în hărțuire sexuală și trafic de influență.

Patru ani mai târziu, s-a înscris în AUR, susținând însă că a fost doar membru-simpatizant și că a participat la doar două evenimente ale partidului. De asemenea, Caragea a fost președintele filialei Gorj a Partidului Ecologist Român.

Cum a decurs numirea la UM Sadu

Caragea susține că a aplicat la interviu cu două luni înainte de numire și că decizia finală a aparținut ministrului Darău. „Îmi consider numirea una pe criterii profesionale. Uzina Mecanică Sadu este ultima unitate de elită a județului Gorj. Mama și bunica au lucrat în fabrică”, a declarat Caragea, penntru sursa citată.

Fostul polițist a explicat și legăturile sale personale: îl cunoaște pe Radu Miruță, ministrul Apărării, de când acesta era copil, însă neagă orice implicare a acestuia în numirea sa.