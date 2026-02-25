Diana Buzoianu, după numirea făcută de ministrul Economiei la fabrica de armament Sadu: „Sunt ferm convinsă că domnul Darău va analiza foarte atent”

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a reacționat, miercuri seară, la numirea lui Viorel Salvador Caragea în funcția de administrator special al fabricii de armament UM Sadu, de către ministrul Economiei Irineu Darău.

„Sunt două lucruri diferite. Administrator este una, administrator special este alta și alta este compania. Asta trebuie să fie știut de către toată lumea. Fabrica în momentul de față este condusă în continuare de un director și de către un Consiliu de administrație. Director special are niște atribuții limitate, din câte înțeleg eu în această etapă, care trebuie să urmărească realizarea unor proceduri în cazul de faliment, dacă nu mă înșel, al acestei al acestei fabrici. Deci nu este administrator, este administrator special”, a declarat Diana Buzoianu la Digi24.

Întrebată dacă ar fi luat aceeași decizie în locul ministrului Economiei, ministra Mediului a răspuns: „Eu nu pot să fiu în locul domnului Darău, dar ce pot să spun este că sunt ferm convinsă că domnul Darău va evalua foarte clar activitatea tuturor oamenilor pe care îi numește”.

„Deci, repet, dacă au fost luate în considerare experiența obținută de acest domn și a reieșit că sunt îndeplinite toate condițiile, eu sunt ferm convinsă că domnul Darău va analiza foarte atent toate numirile pe care le face, ca să vadă ulterior dacă sunt sau nu sunt realizate activitățile care trebuie să fie întreprinse. Asta este încrederea mea”, a completat ministra.

Ea a adăugat: „Este un om care a avut un flagrant și care a reușit să aresteze niște oameni corupți care furau de acolo, care exact din acea fabrică furau. Este administrator special, atenție. Și înțeleg de la dumneavoastră că are un doctorat în drept. Eu mai mult de atâtea nu știu, dar pe aceste informații, dacă acest om va fi evaluat și va reieși că în perioada următoare va face o treabă mult mai bună decât cine a fost anterior pus. (...) Eu sunt ferm convinsă că domnul Darău va face această analiză”.

„Eu nu pot să fac toată această analiză pentru că nu a fost decizia la mine, dar din informațiile pe care le-ați dat chiar dumneavoastră aici, pare că este un om care are curajul să se lupte împotriva oamenilor care fură și pare că este un om care are studii de doctorat”, a mai subliniat Diana Buzoianu.

Afirmațiile vin în contextul în care ministrul USR al Economiei, Irineu Darău, l-a numit marți, pe Viorel Salvador Caragea, fost comandant al Inspectoratului de Poliție al Județului Gorj, în funcția de administrator special la Uzina Mecanică Sadu, una dintre fabricile strategice de armament din România.

Fostul șef al IPJ Gorj are un parcurs profesional divers. Este inginer de construcții de mașini, absolvent al Facultății de Drept și deținător al unui doctorat și mai multor masterate. În poliție, a condus în 2013 o amplă acțiune la UM Sadu, într-un dosar delicat privind achiziția ilegală de muniție. „Pe lângă faptul că am fost polițist, sunt inginer de construcții de mașini foarte aplicat”, a declarat Caragea pentru G4Media.

Pe plan politic, însă, Caragea a avut o evoluție controversată. A fost membru USR doar o zi, plecând după ce fostul europarlamentar Clotilde Armand a cerut excluderea sa din partid, pe motiv că ar fi fost implicat în hărțuire sexuală și trafic de influență. Patru ani mai târziu, s-a înscris în AUR, susținând însă că a fost doar membru-simpatizant și că a participat la doar două evenimente ale partidului.