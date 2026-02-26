search
Joi, 26 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

„A arestat 17 oameni care furau muniție”. Ministrul Apărării justifică numirea controversată a lui Caragea la fabrica de armament Sadu

0
0
Publicat:

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a explicat numirea fostului șef al IPJ Gorj, Viorel Salvador Caragea, în funcția de administrator special la Uzina Mecanică Sadu, una dintre fabricile strategice de armament ale României.

Radu Miruță FOTO: FB
Radu Miruță FOTO: FB

Miruță a subliniat că desemnarea lui Caragea a avut la bază experiența acestuia în combaterea infracționalității din fabrică și performanțele profesionale recunoscute în Ministerul Afacerilor Interne, iar activitatea uzinei rămâne sub supravegherea „ochiului vigilent al ministrului”.

Viorel Salvador Caragea a fost numit de ministrul Economiei, Irineu Darău, într-un moment în care fabrica nu are director, iar conducerea acesteia trebuie monitorizată atent pentru prevenirea corupției și a furturilor de muniție.

Ministrul a justificat decizia prin experiența lui Caragea în combaterea infracționalității.

 „Acest om a arestat 17 persoane care furau muniție și bucăți de armament din uzină. Mi-a rămas în cap și am plecat mai departe”, a spus Miruță, potrivit cotidianul.

Omul respectiv a fost de două ori premiat în interiorul Ministerului de Interne ca fiind Polițistul Anului. Mă gândesc că la Ministerul de Interne, unde e concurență între toți polițiștii, nu se dau premiile astea decât dacă se găsesc niște caracteristici în spate”

Caragea a fost de două ori premiat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne ca „Polițistul Anului”, ceea ce reflectă profesionalismul și competențele sale, a mai adăugat ministrul.

Caragea a precizat că a aplicat la interviu acum aproximativ două luni și că numirea sa s-a făcut pe criterii profesionale.

Viorel Caragea a fost șef de poliție FOTO: arhivă
Viorel Caragea a fost șef de poliție FOTO: arhivă

„Mi s-a spus că o să primesc răspunsul. Eu așa o consider, o numire pe criterii profesionale. Au dorit să știe ce s-a întâmplat, ce se poate face la Uzina Mecanică Sadu. Dumnealor au analizat. Eu n-am primit oficial numirea, e decizia lor”, a explicat Caragea, pentru G4media.

Fostul comandant al IPJ Gorj are două licențe, un doctorat și trei mastere. Este inginer în construcții de mașini și absolvent al Facultății de Drept. În 2013, a condus o acțiune amplă de control și percheziție la fabrica de armament, ca urmare a furturilor de muniție.

Caragea a fost membru USR pentru o singură zi și ulterior s-a înscris în AUR. Clotilde Armand, lider USR, l-a descris drept „polițistul lui Ponta”.

Radu Miruță a subliniat că vizitele sale anterioare la uzină, pe vremea când era ministru al Economiei, au scos în evidență probleme de management și corupție.

„Lucrurile merg foarte prost acolo, iar managementul este slab. Nu poate fi schimbat ușor pentru că au fost puse criterii de performanță pe care doar dacă nu le îndeplinești poți fi schimbat”, a explicat ministrul Apărării.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O țară din Europa se pregăteşte să includă utilizarea banilor cash în Constituţie
digi24.ro
image
Cum a atras Hailey Bieber toate privirile la premiera „Wuthering Heights”. Rochia cu care a făcut senzație | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Se anunță primăvara protestelor în România. Profesorii amenință cu greva generală, iar polițiștii și militarii își strigă nemulțumirile în fața Guvernului. Și angajații din sistemul sanitar se pregătesc să iasă în stradă
gandul.ro
image
Tudorel Andrei, președintele INS, despre marile provocări ale societății actuale, cum se calculează PIB-ul și inflația. „De multe ori nu vedem, dar România a crescut enorm”
mediafax.ro
image
S-a băgat Mihai Rotaru peste Mirel Rădoi la Universitatea Craiova?! Dezvăluiri în interior: „Peste tot există discuţii cu acţionarii”
fanatik.ro
image
Armata de geți, sarmați, daci, roxolani este în război cu armata dacilor suveraniști: „Nu-s autentici, ne-au murdărit Dacia noastră!”
libertatea.ro
image
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două femei în bikini
digi24.ro
image
Ioanițoaia uluit în direct: „Tu te-ai însurat la 16 ani, iar la 32 erai deja bunic! La voi, în familie...”
gsp.ro
image
Neverosimil: și-a cerut iubita în căsătorie în fața unui stadion întreg, dar ce a urmat face înconjurul lumii
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Blocaj la CCR. Judecătorii nu reușesc să se pună de acord pe motivarea deciziei privind pensiile magistraților
antena3.ro
image
Afacerea care înflorește în această perioadă. Prețurile variază de la 20 la 30 de lei
observatornews.ro
image
Motivul real pentru care Oase și Maria Pitică au câștigat Power Couple 2026. Ce s-a întâmplat, de fapt
cancan.ro
image
Pensionarii vor fi obligați să iasă din pensie și să se angajeze. Banii nu le vor ajunge. Exemplul Spaniei
newsweek.ro
image
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
prosport.ro
image
Când intră alocațiile și pensiile în martie 2026. Calendarul plăților
playtech.ro
image
Giovanni Becali exultă după ce Mircea Lucescu stă pe bancă în barajul Turcia – România: “Dacă ne califică la Mondial se vindecă! Pentru el fotbalul este medicament!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
După eliminarea din Champions League, Inter a ales între Chivu și Simeone și-i pune contractul pe masă
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
Un tânăr fotbalist de 19 ani a fost găsit fără suflare după ce a luat mai multe pastile pentru migrenă: „Niciun cuvânt nu poate exprima durerea..”
kanald.ro
image
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
wowbiz.ro
image
Pensii 2026. S-a decis! Seniorii vor primi mai mulţi bani de Paşte şi de Crăciun
romaniatv.net
image
Putin primește o lovitură din propria sa familie. Este rugat cu lacrimi în ochi să oprească războiul
mediaflux.ro
image
Ioanițoaia uluit în direct: „Tu te-ai însurat la 16 ani, iar la 32 erai deja bunic! La voi, în familie...”
gsp.ro
image
Alerga pe malul Dâmboviței și a văzut ceva în apă. Ce a făcut apoi a emoționat mii de oameni: "Ai fost îngerul lui!"
actualitate.net
image
Ce a pățit un vlogger danez în timp ce făcea autostopul la noi în țară: „Tot ce ați auzit despre România e greșit”
actualitate.net
image
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
click.ro
image
Trei zodii norocoase după 1 martie! Destinul acestor nativi se schimbă cu 180 de grade la începutul primăverii
click.ro
image
Mierea de albine e sau nu de post? Cum ne dăm seama dacă e naturală sau contrafăcută? Testul rapid al lui Dorel Vișan, care e și apicultor: „Când curge ca apa...”
click.ro
Margot Robbie în The Wolf Of Wall Street foto profimedia 0183328758 jpg
Mare amatoare de senzații tari, o actriță de top s-a lăsat „biciuită până la extaz”. Confesiunile ei ne fac să ne înfiorăm!
okmagazine.ro
Hilary Duff foto Instagram jpg
„În sfârșit, înțeleg sexul!” Cântăreața Hillary Duff a avut numai experiențe neplăcute până acum!
clickpentrufemei.ro
Insula Ada-Kaleh (© iMAGO Romaniae)
Insula turcească Ada Kaleh, vizitată de un grup de elevi din Caransebeș în vara anului 1913
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
image
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală

OK! Magazine

image
Mai empatici decât mulți ”activi regali”, Harry și Meghan au vizitat refugiați sirieni și o fată rănită din Gaza

Click! Pentru femei

image
Un actor nominalizat de cinci ori la Oscar a făcut o confesiune intimă „incredibil de vulgară”!

Click! Sănătate

image
5 simptome „tăcute” care pot indica un cancer pancreatic