„A arestat 17 oameni care furau muniție”. Ministrul Apărării justifică numirea controversată a lui Caragea la fabrica de armament Sadu

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a explicat numirea fostului șef al IPJ Gorj, Viorel Salvador Caragea, în funcția de administrator special la Uzina Mecanică Sadu, una dintre fabricile strategice de armament ale României.

Miruță a subliniat că desemnarea lui Caragea a avut la bază experiența acestuia în combaterea infracționalității din fabrică și performanțele profesionale recunoscute în Ministerul Afacerilor Interne, iar activitatea uzinei rămâne sub supravegherea „ochiului vigilent al ministrului”.

Viorel Salvador Caragea a fost numit de ministrul Economiei, Irineu Darău, într-un moment în care fabrica nu are director, iar conducerea acesteia trebuie monitorizată atent pentru prevenirea corupției și a furturilor de muniție.

Ministrul a justificat decizia prin experiența lui Caragea în combaterea infracționalității.

„Acest om a arestat 17 persoane care furau muniție și bucăți de armament din uzină. Mi-a rămas în cap și am plecat mai departe”, a spus Miruță, potrivit cotidianul.

Omul respectiv a fost de două ori premiat în interiorul Ministerului de Interne ca fiind Polițistul Anului. Mă gândesc că la Ministerul de Interne, unde e concurență între toți polițiștii, nu se dau premiile astea decât dacă se găsesc niște caracteristici în spate”

Caragea a fost de două ori premiat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne ca „Polițistul Anului”, ceea ce reflectă profesionalismul și competențele sale, a mai adăugat ministrul.

Caragea a precizat că a aplicat la interviu acum aproximativ două luni și că numirea sa s-a făcut pe criterii profesionale.

„Mi s-a spus că o să primesc răspunsul. Eu așa o consider, o numire pe criterii profesionale. Au dorit să știe ce s-a întâmplat, ce se poate face la Uzina Mecanică Sadu. Dumnealor au analizat. Eu n-am primit oficial numirea, e decizia lor”, a explicat Caragea, pentru G4media.

Fostul comandant al IPJ Gorj are două licențe, un doctorat și trei mastere. Este inginer în construcții de mașini și absolvent al Facultății de Drept. În 2013, a condus o acțiune amplă de control și percheziție la fabrica de armament, ca urmare a furturilor de muniție.

Caragea a fost membru USR pentru o singură zi și ulterior s-a înscris în AUR. Clotilde Armand, lider USR, l-a descris drept „polițistul lui Ponta”.

Radu Miruță a subliniat că vizitele sale anterioare la uzină, pe vremea când era ministru al Economiei, au scos în evidență probleme de management și corupție.

„Lucrurile merg foarte prost acolo, iar managementul este slab. Nu poate fi schimbat ușor pentru că au fost puse criterii de performanță pe care doar dacă nu le îndeplinești poți fi schimbat”, a explicat ministrul Apărării.