Blocaj în Primăria Capitalei. Ședință CGMB cu mize importante, anulată din lipsă de cvorum. Consilierii PSD au refuzat să participe

Ședința Consiliului General al Primăriei Capitalei, programată joi dimineață, a fost amânată din lipsă de cvorum. Consilierii generali ai PSD au lipsit.

Greva anunțată de PSD produce efecte. Consilierii social-democrați au refuzat să participe la o ședință a Consiliului General convocată joi dimineață, 26 februarie, context în care nu a fost îndeplinit cvorumul necesar.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a anunțat marți, 24 februarie, intrarea consilierilor PSD în grevă și că PSD va depune plângeri penale pentru abuz în serviciu pe numele membrilor aparatului din primărie, pe motiv că aceștia nu au făcut demersuri ca proiectul său privind termoficarea să ajungă pe ordinea de zi. Prin inițiativa sa, Băluță propune ca propune ca bucureştenii care nu primesc apă caldă şi agent termic la parametrii optimi să nu plătească serviciile.

Pe agenda ședinței figurau mai multe proiecte importante, precum și depunerea jurământului de către Georgiana Diță, care preia mandatul rămas vacant în urma decesului consilierului REPER Cezar Cobianu.

Pe agendă, desființarea Expo Arte și chirii mai mari pentru locuințele convenabile

Pe ordinea de zi figura un proiect pentru stabilirea unui tarif de bază de 8 lei/mp pentru locuințele convenabile administrate de Administrația Fondului Imobiliar, precum și unul privind desființarea Centrului Cultural Expo Arte.

Pe agendă figura și împuternicirea Primăriei Sectorului 1 pentru achiziționarea a 5 imobile situate pe Bulevardul Bucureștii Noi pentru realizarea proiectului „Promenada Verde”.

Un alt proiect viza declanșarea unor proceduri de expropriere, în valoare totală de 75,8 milioane lei, pentru modernizarea zonei Dimitrie Pompeiu – Fabrica de Glucoză – Șoseaua Pipera, precum și un proiect pentru amplasarea în mai multe locuri din Capitală a unor elemente dedicate deplasării cu bicicleta.