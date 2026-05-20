Ce ar putea să facă un guvern de tehnocrați?

Guvernarea cu specialiști poate deschide drumul miniștrilor tehnocrați, proveniți din diferite zone de expertiză, spre decizia politică. Tehnocrații, fiind transformați în miniștri apolitici și dispunând de sprijinul politic al partidelor politice parlamentare, vor negocia orice decizie guvernamentală alături de actorii politici.

Astfel, deciziile vor fi adoptate prin negociere. Prin urmare, descentralizarea deciziei va fi vizibilă în elaborarea actelor normative ale Guvernului. Astfel, Guvernul de specialiști, raționalizând decizia, va încerca să disciplineze sectoarele economice și finanțele, iar actele Guvernului vor fi de natură tehnico-juridicǎ şi mai puțin politico-juridicǎ.

Acțiunile miniștrilor tehnocrați vor fi de tip rațional, economic-financiar și mai puțin politico-emoţional, cu scopul depolitizării deciziei politice.

Miniștrii-tehnicieni, livrați Guvernului fie de partide, fie de instituții naționale sau europene, datorită expertizei, vor lua decizii tehnice care vor încerca să depolitizeze bugetele, finanțele publice, mașinăria birocratică a statului și chiar politicul.

Miniștrii-tehnicieni vor încerca să guverneze după criteriile eficienței economice, spre deosebire de miniștrii-politicieni care iau decizii orientate către votanți.

După audierile din comisiile de specialitate ale Parlamentului, unde va fi testat profesionalismul fiecărui ministru propus de Prim-Ministrul-Tehnocrat desemnat, miniștrii specialiști, aleși sau nealeși ai viitorului Guvern, vor trebui să obțină voturile partidelor politice parlamentare, formându-se astfel o majoritate parlamentară care să susțină noul executiv apolitic. Astfel, de la data depunerii individuale a jurământului, viitorul Guvern de profesioniști, specializat pe ministerele de resort, pe principiul „omul potrivit la locul potrivit”, va începe să-și exercite efectiv mandatul.

Prin urmare, miniștrii-tehnicieni nu pot guverna decât cu sprijinul politic al partidelor politice parlamentare.

Totuși, stabilitatea arhitecturii guvernamentale constă în formarea unui guvern politic, deoarece un executiv de tehnocrați, fără responsabilitate politică, poate oricând să fie demis de parlament, prin moțiune de cenzură.

În situația validării unui guvern de tehnocrați neales, fără legitimitatea politică, Președintele va fi cel care își va asuma responsabilitatea politică a deciziilor guvernului tehnocrat.