Miercuri, 20 Mai 2026
Adevărul
Cum arată „New York-ul Europei", metropola care îi cucerește pe turiștii români și e la doar două ore de București

Aflată la aproximativ două ore de zbor de București, Varșovia a devenit una dintre marile destinații turistice ale Europei Centrale. Capitala Poloniei, supranumită uneori „New York-ul Europei”, îi impresionează pe turiști prin contrastul dintre istoria sa zbuciumată și imaginea sa modernă.

Zgârie nori din Varșovia. Foto Piotr Zakrzewski, Pixabay

Polonia și România, două foste țări socialiste, afectate în anii ’80 de crize economice, lipsuri și nemulțumiri sociale, au ieșit din comunism în 1989 și au aderat la Uniunea Europeană în anii 2000.

Deși situația economică a celor două state a început să se îmbunătățească după 1990, România a rămas în urma Poloniei în mai multe domenii importante pentru economie.

O analiză publicată recent de Bloomberg prezenta Polonia drept una dintre cele mai dinamice economii din Uniunea Europeană, cu un PIB de peste 915 miliarde de dolari, de peste două ori mai ridicat decât cel al României. România are însă o populație aproape la jumătate și o datorie publică mai mică decât cea a Poloniei.

Varșovia, între zgârie nori și clădiri istorice

În privința turismului, Polonia a devenit tot mai atractivă, iar capitala ei, Varșovia, o sursă de inspirație pentru vizitatori din întreaga lume. Orașul, renăscut după ce fusese distrus în Al Doilea Război Mondial, este „New York-ul Europei”, scrie Anca Vărdășan, pe blogul său de călătorie și modă, The Casual Cat. Românca a povestit experiența trăită în orașul care amintește de București prin Palatul Culturii și Științei, clădirea sa emblematică, asemănătoare Casei Scânteii, ambele construite la începutul anilor ’50.

Panorama Varșoviei, dominată de clădiri spectaculoase. Foto: Pixabay

„Venind și noi din fostul bloc comunist, ne așteptam, într-adevăr, la această familiaritate. Totuși, nu ne așteptam să găsim un oraș atât de mare, plin de zgârie-nori care se ridică din peisajul cunoscut al blocurilor comuniste. Pentru că Varșovia este un oraș modern, destul de rafinat, care s-a ridicat din acea realitate comunistă. O surpriză minunată. Un oraș minunat. Chiar în centrul Varșoviei se află Palatul Culturii și Științei, sau PKiN, o clădire înaltă stalinistă, inspirată de Art Deco-ul american. Lângă el se află un târg de Crăciun, cu o roată panoramică uriașă. Totul este grandios și înconjurat de acești zgârie-nori imenși. Unul dintre ei este cea mai înaltă clădire din Uniunea Europeană, Varso Tower. În jurul PKiN se află centre comerciale impresionante și foarte mari. Totul este uriaș și foarte vast: clădiri enorme de sticlă, bulevarde largi care traversează Varșovia de la un capăt la altul. Este cu adevărat magnific”, notează Anca Vărdășan.

Palatul Culturii și Științei, locul istoric al epocii staliniste

Palatul Culturii și Științei, inaugurat în 1955, a rămas una dintre cele mai înalte și mai cunoscute clădiri din Varșovia. A fost construit de muncitorii sovietici, arată istoricii, la inițiativa lui Iosif Stalin, ca „dar al poporului sovietic pentru polonezi”.

Mult timp, clădirea cu 30 de etaje a fost privită ca un simbol al puterii socialiste și al mândriei Poloniei Populare, iar sălile sale monumentale au fost locul a numeroase concerte, expoziții, târguri și spectacole. În prezent, palatul găzduiește teatre, un cinematograf, muzee, puburi la modă și principalul birou de Informare Turistică din Varșovia.

Palatul Culturii și Științei din Varșovia. Foto Filip Kwiatkowski . Go to Warsaw

„Urcă pe terasa de observație de la etajul 30 al clădirii și admiră frumoasa panoramă a orașului de la o înălțime de 114 metri. Privește sculpturile în stil realist-socialist amplasate în nișele fațadei palatului. Fiecare simbolizează un domeniu diferit al științei, artei, tehnologiei sau culturii, de exemplu un tânăr cu o carte de literatură clasică, un membru al Komsomolului, un arcaș și o femeie din Asia Centrală. Pe linie dreaptă de la intrarea principală vei găsi o tribună de onoare din piatră, de unde primii secretari ai Comitetului Central al partidului comunist polonez îi salutau pe cei care defilau la parada de 1 Mai”, informează site-ul de turism Go to Warsaw.

În Varșovia, aproape de centrul modern, turiștii găsesc Orașul Vechi — Stare Miasto —, inclus pe lista patrimoniului mondial UNESCO. Aici se află Castelul Regal, fosta reședință a conducătorilor Poloniei, iar în Piața Castelului, coloana regelui Sigismund al III-lea Vasa, cel care, în secolul al XVI-lea, a mutat capitala Poloniei de la Cracovia la Varșovia.

Centrul vechi din Varșovia. Foto: Pixabay.

„Piața Orașului Vechi este cea mai veche și una dintre cele mai fermecătoare piețe din Varșovia. Este imposibil să nu te îndrăgostești de acest loc! A fost amenajată la cumpăna secolelor al XIII-lea și al XIV-lea. Aici erau organizate festivități și târguri, dar tot aici erau executați și condamnații. Deși are o vechime de peste șapte secole, forma ei s-a schimbat foarte puțin. În mijlocul pieței se află statuia Sirenei din Varșovia, emblema și protectoarea orașului”, arată platforma de turism.

Râul Vistula, artera emblematică a Varșoviei

Vistula, râul emblematic al Varșoviei, a avut un impact uriaș asupra dezvoltării orașului, iar în prezent le oferă turiștilor și localnicilor numeroase atracții.

Varșovia, Sirena de pe malul râului Vistula. Foto lukasz Kopec

„Promenada de pe malul râului, lungă de câțiva kilometri, este un loc excelent pentru plimbări, ture cu bicicleta, dar și pentru seri de distracție în cluburile sezoniere deschise aici. De-a lungul bulevardelor se află foișoare cu șezlonguri, bănci de piatră și locuri de stat realizate din ramuri de copac. Există și un punct de belvedere și o mini-plajă cu coșuri din răchită. Într-un asemenea loc nu putea lipsi simbolul râului și al Varșoviei – Sirena”, notează site-ul orașului.

Orașul vechi din Varșovia, Stare Miasto. Foto Cezary Wars. Go to Warsaw

Un pod pietonal și pentru biciclete leagă cele două maluri ale Vistulei, iar cei care îl traversează pot admira panorama Varșoviei și reperele orașului.

Trenuri rapide spre orașele Poloniei

Alături de economie și turism, Polonia se poate mândri cu investiții ample în infrastructură, care în ultimii ani au făcut tot mai accesibile orașele sale. Rețeaua de autostrăzi din Polonia a depășit 5.000 de kilometri, majoritatea sectoarelor fiind realizate în ultimele două decenii. În plus, proiectele aflate în derulare vizează alți 2.500 de kilometri în următorii ani, pentru ca, până în 2033,

Polonia să aibă o rețea de aproximativ 8.000 de kilometri de autostrăzi, drumuri expres și centuri ocolitoare. De asemenea, o parte a rețelei de căi ferate a fost modernizată, iar din decembrie 2024 au fost introduse în circulație, pe majoritatea liniilor naționale, trenuri rapide — Pendolino —, care ating viteze de până la 250 de kilometri pe oră între marile orașe ale Poloniei.

